Հզոր պայթյունը ցնցեց Պակիստանի հյուսիսարևմտյան Խայբեր Փախտունխվա նահանգի Բանու շրջանը երեքշաբթի վաղ առավոտյան, երբ ինքնասպան ահաբեկիչը պայթուցիկներով բեռնված մեքենան բախեց Սահմանային Կոնստաբուլարիայի տեղական շտաբի դարպասներին, հայտնում է ոստիկանությունը։
Պայթյունից հետո հնչեցին ծանր հրաձգություններ և մի քանի պայթյուններ, քանի որ, ըստ հաղորդումների, զինյալները ներխուժել էին անվտանգության օբյեկտ։ Տեղական ոստիկանության աշխատակիցը նշեց, որ անվտանգության ուժերը շրջափակել են տարածքը, և զինյալների դեմ գործողությունը շարունակվում է։
Բնակիչներից մեկը պատմեց, որ մեքենայի մասերը ցրված էին Քոհաթ ճանապարհի երկայնքով։
Ոստիկանության տվյալներով՝ երեք սպաներ վիրավորվել են, իսկ որոշ զինյալներ, ըստ հաղորդումների, սպանվել են։
Ոստիկանությունը փակել է Կոնստաբուլարիայի շտաբի շրջակայքը, և բնակիչներին հորդորել են մնալ տներում մինչև գործողության ավարտը։