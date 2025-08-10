ԹՈՒՐՔԻԱ
Գազա ներխուժելու Իսրայելի որոշումը «ամբողջովին անընդունելի է» Էրդողան
Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբբասի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ Թուրքիան շարունակում է Ղազայում հրադադարի հասնելու դիվանագիտական ջանքերը։
Երկխոսության ընթացքում Էրդողանը կրկին հաստատեց, որ Թուրքիան կշարունակի աջակցել Պաղեստինին։ / AA
10 августа 2025 г.

Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբբասի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել է, որ Իսրայելի կողմից Գազայի նկատմամբ ռազմական վերահսկողություն սահմանելու որոշումը «բացարձակապես անընդունելի է»։

Նախագահական հաղորդակցությունների վարչության կողմից տարածված հայտարարության համաձայն՝ երկու առաջնորդները շաբաթ օրը քննարկել են Իսրայելի կողմից Ղազայի վրա հարձակումները և տարածաշրջանում վերջին զարգացումները։

Էրդողանը զրույցի ընթացքում վերահաստատել է, որ Թուրքիան շարունակելու է կանգնել Պաղեստինի կողքին։

Նա նաև նշել է, որ Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Կանադայի հայտարարությունները՝ Պաղեստինի պետության հնարավոր ճանաչման վերաբերյալ, արժեքավոր են։ Էրդողանը ընդգծել է, որ Արևմուտքում Իսրայելի նկատմամբ քննադատության ալիքը աճում է և հավելել, որ Թուրքիան շարունակելու է իր ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։

