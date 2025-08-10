Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբբասի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել է, որ Իսրայելի կողմից Գազայի նկատմամբ ռազմական վերահսկողություն սահմանելու որոշումը «բացարձակապես անընդունելի է»։
Նախագահական հաղորդակցությունների վարչության կողմից տարածված հայտարարության համաձայն՝ երկու առաջնորդները շաբաթ օրը քննարկել են Իսրայելի կողմից Ղազայի վրա հարձակումները և տարածաշրջանում վերջին զարգացումները։
Էրդողանը զրույցի ընթացքում վերահաստատել է, որ Թուրքիան շարունակելու է կանգնել Պաղեստինի կողքին։
Նա նաև նշել է, որ Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Կանադայի հայտարարությունները՝ Պաղեստինի պետության հնարավոր ճանաչման վերաբերյալ, արժեքավոր են։ Էրդողանը ընդգծել է, որ Արևմուտքում Իսրայելի նկատմամբ քննադատության ալիքը աճում է և հավելել, որ Թուրքիան շարունակելու է իր ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։