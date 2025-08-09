Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ողջունել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացում գրանցված առաջընթացը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։
Նախագահականի հանրային կապերի վարչության կողմից տարածված հայտարարության համաձայն՝ հեռախոսազրույցում քննարկվել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները և տարածաշրջանային հարցեր։
Էրդողանը նշել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ուղղությամբ գրանցված վերջին առաջընթացը գոհացուցիչ է՝ հավելելով, որ կայուն խաղաղության և կայուն միջավայրի հաստատումը կնպաստի ողջ տարածաշրջանի խաղաղությանն ու կայունությանը։
Նա ընդգծել է, որ Թուրքիան շարունակելու է անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել այս նպատակի իրականացման համար։
Ուրբաթ օրը, ԱՄՆ Սպիտակ տանը կայացած եռակողմ գագաթնաժողովի ընթացքում, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել են համատեղ հայտարարություն։
Համաձայնագիրը նպատակ ունի վերջ դնել Հարավային Կովկասի հարևանների միջև տասնամյակներ տևած հակամարտությանը՝ պարտավորություն ստանձնելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները, վերականգնել տրանսպորտային ուղիները և կարգավորել հարաբերությունները։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը մի շարք սահմանային պատերազմներ են վարել 1980-ականների վերջերից սկսած, ներառյալ 2020 թվականին, երբ Ադրբեջանը ազատագրեց իր տարածքը՝ Ղարաբաղը։