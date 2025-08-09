ԹՈՒՐՔԻԱ
Էրդողանը ողջունել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացում առաջընթացը
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը իր ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ Թուրքիան կշարունակի անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել խաղաղության համար։
Թուրքիայի նախագահը ողջունում է Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղապահ գործընթացում առաջընթացը / AA
Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ողջունել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացում գրանցված առաջընթացը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։

Նախագահականի հանրային կապերի վարչության կողմից տարածված հայտարարության համաձայն՝ հեռախոսազրույցում քննարկվել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները և տարածաշրջանային հարցեր։

Էրդողանը նշել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ուղղությամբ գրանցված վերջին առաջընթացը գոհացուցիչ է՝ հավելելով, որ կայուն խաղաղության և կայուն միջավայրի հաստատումը կնպաստի ողջ տարածաշրջանի խաղաղությանն ու կայունությանը։

Նա ընդգծել է, որ Թուրքիան շարունակելու է անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել այս նպատակի իրականացման համար։

Ուրբաթ օրը, ԱՄՆ Սպիտակ տանը կայացած եռակողմ գագաթնաժողովի ընթացքում, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել են համատեղ հայտարարություն։

Համաձայնագիրը նպատակ ունի վերջ դնել Հարավային Կովկասի հարևանների միջև տասնամյակներ տևած հակամարտությանը՝ պարտավորություն ստանձնելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները, վերականգնել տրանսպորտային ուղիները և կարգավորել հարաբերությունները։

Հայաստանն ու Ադրբեջանը մի շարք սահմանային պատերազմներ են վարել 1980-ականների վերջերից սկսած, ներառյալ 2020 թվականին, երբ Ադրբեջանը ազատագրեց իր տարածքը՝ Ղարաբաղը։

