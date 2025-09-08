Սիրելի պաղպաղակի սրահը՝ Կազեմը, որը 2023 թվականին ստիպված էր փակել իր դռները Գազայում՝ Իսրայելի պատերազմի սրման պատճառով, այժմ բացվել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում՝ առաջարկելով ոչ միայն սառեցված համեղություններ, այլև հիշողությունների համ տեղական համայնքի համար։
Սրահի սեփականատեր Մոհամմադ Կազեմ Աբու Շաբանն, ում հայրը հիմնել է այս բիզնեսը, նշել է, որ ընտրել է Աջմանը՝ այնտեղ հաստատված պաղեստինյան համայնքի պատճառով։
«Ամեն անգամ, երբ նրանք գալիս են այստեղ, ասում են, որ սա հիշեցնում է 30-40 տարի առաջվա հիշողությունները», - ասել է Աբու Շաբանն։ «Սա հիշեցնում է այն օրերը, երբ նրանք գնում էին Գազա և խմում իմ հայտնի 'բառադը'»։
Կազեմը սկսել է պաղպաղակ մատուցել Գազայի հյուսիսում 1950 թվականին և մնացել է տեղական կյանքի անբաժան մասը ավելի քան 70 տարի, մինչև ստիպված եղավ փակվել։
Գազայի մասնաճյուղը վերաբացվել է փետրվարին, սակայն մատակարարման պակասը և անկայունությունը անհնարին են դարձրել գործունեության շարունակությունը, նշել է Աբու Շաբանն՝ հավելելով, որ խանութի աշխատանքը կախված է հումքի հասանելիությունից։
«Աստված վկա, Գազայում իրավիճակը վատ է»։
Աջմանում բացվելը Աբու Շաբանի համար եղավ պաղեստինյան ժառանգությունը հայրենիքից հեռու պահպանելու միջոց, և նա հույս ունի բացել մասնաճյուղեր այլ քաղաքներում, ինչպիսիք են Դուբայը և Աբու Դաբին։
Դուբայի բնակիչ Մոհամմադ Խամիս Ալի Ալ Մազրուին ասել է, որ հասկացել է Կազեմի շուրջ ստեղծված ոգևորությունը, երբ փորձել է պաղպաղակը և «բառադը»։
«Կարծում եմ՝ սա առանձնահատուկ է», - ասել է նա։
Աբու Շաբանի համար, ով պատերազմի ընթացքում կորցրել է իր եղբորը և զարմուհուն, Կազեմը ոչ միայն աղանդերի մասին է, այլև Գազայի հիշողությունները կենդանի պահելու միջոց՝ մեկ գդալով։
«Սա աննկարագրելի զգացողություն է։ Ձեր ընտանիքը, հարազատները և ընկերները գալիս են, և նրանք վերակենդանացնում են այն հիշողությունները, որոնք մենք կորցրել ենք Գազայում»։