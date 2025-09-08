ՄՇԱԿՈՒՅԹ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Գազայի հայտնի պաղպաղակի խանութը կենդանություն է հաղորդում նոստալգիային՝ Արաբական Միացյալ Էմիրություն
Ղազեմը այժմ սպասարկում է սառեցված աղանդերի և իր ավանդական «բառադ» անվանումով պաղեցված պաղպաղակի՝ պաղեստինյան ցիտրուսային համեղ ըմպելիքի, բաժինները Աջմանում, Դուբայից մոտ 45 կիլոմետր հյուսիս գտնվող փոքր էմիրությունում:
Գազայի հայտնի պաղպաղակի խանութը կենդանություն է հաղորդում նոստալգիային՝ Արաբական Միացյալ Էմիրություն
Կազեմը սկսեց սառույց վաճառել Հյուսիսային Ղազայում 1950թ.-ին և մնաց տեղական սիրված վայր ավելի քան 70 տարի, մինչև ստիպված փակվեց։ / AA
8 سبتمبر 2025

Սիրելի պաղպաղակի սրահը՝ Կազեմը, որը 2023 թվականին ստիպված էր փակել իր դռները Գազայում՝ Իսրայելի պատերազմի սրման պատճառով, այժմ բացվել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում՝ առաջարկելով ոչ միայն սառեցված համեղություններ, այլև հիշողությունների համ տեղական համայնքի համար։

Սրահի սեփականատեր Մոհամմադ Կազեմ Աբու Շաբանն, ում հայրը հիմնել է այս բիզնեսը, նշել է, որ ընտրել է Աջմանը՝ այնտեղ հաստատված պաղեստինյան համայնքի պատճառով։

«Ամեն անգամ, երբ նրանք գալիս են այստեղ, ասում են, որ սա հիշեցնում է 30-40 տարի առաջվա հիշողությունները», - ասել է Աբու Շաբանն։ «Սա հիշեցնում է այն օրերը, երբ նրանք գնում էին Գազա և խմում իմ հայտնի 'բառադը'»։

Կազեմը սկսել է պաղպաղակ մատուցել Գազայի հյուսիսում 1950 թվականին և մնացել է տեղական կյանքի անբաժան մասը ավելի քան 70 տարի, մինչև ստիպված եղավ փակվել։

Գազայի մասնաճյուղը վերաբացվել է փետրվարին, սակայն մատակարարման պակասը և անկայունությունը անհնարին են դարձրել գործունեության շարունակությունը, նշել է Աբու Շաբանն՝ հավելելով, որ խանութի աշխատանքը կախված է հումքի հասանելիությունից։

«Աստված վկա, Գազայում իրավիճակը վատ է»։

Առաջարկ

Աջմանում բացվելը Աբու Շաբանի համար եղավ պաղեստինյան ժառանգությունը հայրենիքից հեռու պահպանելու միջոց, և նա հույս ունի բացել մասնաճյուղեր այլ քաղաքներում, ինչպիսիք են Դուբայը և Աբու Դաբին։

Դուբայի բնակիչ Մոհամմադ Խամիս Ալի Ալ Մազրուին ասել է, որ հասկացել է Կազեմի շուրջ ստեղծված ոգևորությունը, երբ փորձել է պաղպաղակը և «բառադը»։

«Կարծում եմ՝ սա առանձնահատուկ է», - ասել է նա։

Աբու Շաբանի համար, ով պատերազմի ընթացքում կորցրել է իր եղբորը և զարմուհուն, Կազեմը ոչ միայն աղանդերի մասին է, այլև Գազայի հիշողությունները կենդանի պահելու միջոց՝ մեկ գդալով։

«Սա աննկարագրելի զգացողություն է։ Ձեր ընտանիքը, հարազատները և ընկերները գալիս են, և նրանք վերակենդանացնում են այն հիշողությունները, որոնք մենք կորցրել ենք Գազայում»։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us