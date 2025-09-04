ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Google ծառայությունները վերականգնվել են՝ միլիոնավոր մարդկանց վրա ազդած խափանումից հետո
Հաղորդվել է, որ YouTube-ը, Gmail-ը և Maps-ը ժամեր շարունակ խափանումներ են ունեցել տասնյակ երկրներում։
Google-ը դեռ չի մեկնաբանել խափանման պատճառը։ / Reuters
September 4, 2025

Google ծառայությունների հասանելիությունը վերականգնվել է հինգշաբթի օրը, այն բանից հետո, երբ հաղորդվել էր տարածաշրջանում YouTube-ի, Gmail-ի և Maps-ի նման հարթակներում միլիոնավոր օգտատերերի վրա ազդող խափանումների մասին։

DownDetector կայքը, որը հետևում է խափանումներին, հայտնել է, որ տեղական ժամանակով ժամը 10:00-ի սահմաններում (07:00 GMT) խափանումների մասին հաղորդագրությունների թիվն ավելացել է։ Օգտատերերը դժվարանում էին մուտք գործել մի քանի Google ծառայություններ, այդ թվում՝ Chrome և Google Translate։

Խափանումը տևեց մոտ մեկ ժամ և սկսեց մեղմանալ 08:00 GMT-ի սահմաններում:

Թուրքիայի փոխնախարար Օմեր Ֆաթիհ Սայանը հաստատեց խափանումը՝ նշելով, որ այն ազդել է Թուրքիայի և Եվրոպայի մեծ մասի վրա:

«Google-ը, Android-ը և հարակից ծառայությունները խափանման են ենթարկվել, որը ընդգրկել է Թուրքիան և Եվրոպան»,- ասաց Սայանը:

«Մեր Ազգային կիբեր միջադեպերի արձագանքման կենտրոնը Google-ից պահանջել է տեխնիկական զեկույց խափանման պատճառների վերաբերյալ։ Մենք ուշադիր հետևում ենք իրավիճակին»,- հավելեց նա:

Google-ը դեռևս չի մեկնաբանել խափանման պատճառները:

«Խափանումների մասին հաղորդումները կտրուկ աճել են 07:10 GMT-ից սկսած և տևել մոտ մեկ ժամ։ Խափանման ընթացքում մենք հաղորդումներ ենք ստացել Թուրքիայից, Բուլղարիայից, Հունաստանից, Վրաստանից, Խորվաթիայից, Սերբիայից, Հայաստանից, Ռումինիայից, Նիդեռլանդներից, Գերմանիայից և ևս 38 երկրներից»,- գրել է Outage Report մոնիտորինգի կայքը:

Որոշ օգտատերեր նաև հայտնել են, որ խափանման ընթացքում խնդիրներ են ունեցել Spotify մուտք գործելու հետ կապված:

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
