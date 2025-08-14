ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
ՄԱԿ-ի Անվտանգության Խորհուրդը մերժել է ՌՍՖ-ի փորձը հաստատել մրցակից իշխանություն և կոչ է արել հրադադար հաստատել Սուդանում
Խորհուրդը կոչ է անում անհապաղ հրադադար հաստատել Էլ Ֆաշերում, նշելով, որ ՌՍՖ-ի միակողմանի քայլը ռիսկի է ենթարկում խորացնել հակամարտությունը:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության Խորհուրդը մերժել է ՌՍՖ-ի փորձը հաստատել մրցակից իշխանություն և կոչ է արել հրադադար հաստատել Սուդանում
Սուդանական բանակի անդամները քայլում են արհավիրված ռազմական մեքենաների կողքով՝ Խարթումի մայրաքաղաքում արագ աջակցության ուժերի (RSF) հետ մղված մարտից հետո։ / Reuters
August 14, 2025

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը մերժել է Սուդանում գործող Ռապիդ Սապորտ Ֆորսես (ՌՍՖ) զինված խմբավորման կողմից զուգահեռ կառավարման մարմնի ստեղծման հայտարարությունը՝ նախազգուշացնելով, որ դա սպառնում է երկրի միասնությանը, տարածքային ամբողջականությանը և տարածաշրջանային կայունությանը։

«Անվտանգության խորհրդի անդամները մերժեցին Ռապիդ Սապորտ Ֆորսեսի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում զուգահեռ կառավարման մարմնի ստեղծման հայտարարությունը»,- նշվում է խորհրդի չորեքշաբթի օրվա հայտարարության մեջ՝ ընդգծելով «խորը մտահոգություն», որ այս քայլը կարող է երկիրը մասնատել և խորացնել հումանիտար ճգնաժամը։

Խորհուրդը «հստակորեն վերահաստատեց» իր հավատարմությունը Սուդանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը, միասնությանը և տարածքային ամբողջականությանը՝ շեշտելով, որ միակողմանի քայլերը, որոնք խարխլում են այս սկզբունքները, վտանգում են թե՛ Սուդանի ապագան, թե՛ տարածաշրջանային խաղաղությունը։

Անդամները հիշատակեցին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2736 բանաձևը, որը ընդունվել է հունիսին և պահանջում է, որ ՌՍՖ-ն դադարեցնի Էլ Ֆաշերի՝ Հյուսիսային Դարֆուրի մայրաքաղաքի և կարևոր հումանիտար կենտրոնի շրջափակումը և դադարեցնի մարտերը շրջակա տարածքներում, որտեղ հաղորդվում է սովի և ծայրահեղ սննդային պակասի մասին։

«Անվտանգության խորհրդի անդամները կոչ արեցին ՌՍՖ-ին ապահովել անխոչընդոտ հումանիտար հասանելիություն Էլ Ֆաշերին»,- նշվում է հայտարարության մեջ՝ ընդգծելով ՌՍՖ-ի կողմից քաղաքի վրա նոր հարձակման մասին հաղորդումները։

ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գրասենյակը հայտնել է, որ նախնական տվյալներով, ՌՍՖ-ի կողմից երկուշաբթի օրը իրականացված հարձակման հետևանքով զոհվել է առնվազն 57 քաղաքացիական անձ, այդ թվում՝ 40 տեղահանվածներ Աբու Շուքի ճամբարում։

Խորհուրդը նաև դատապարտեց Սուդանի Կորդոֆան շրջանում տարբեր կողմերի կողմից իրականացված վերջին հարձակումները՝ նշելով, որ դրանք հանգեցրել են ծանր քաղաքացիական կորուստների և խաթարել հումանիտար գործողությունները։

Առաջարկ

Կոչ երկխոսության

Խորհրդի անդամները ընդգծեցին, որ բանակցությունների վերականգնումը կարևոր է մարտերը դադարեցնելու, կայուն հրադադար ապահովելու և քաղաքական կարգավորման ճանապարհ հարթելու համար՝ ներառելով Սուդանի բոլոր քաղաքական և սոցիալական դերակատարներին։

Նրանք պահանջեցին, որ բոլոր կողմերը պաշտպանեն քաղաքացիական անձանց, պահպանեն միջազգային իրավունքը և հետևեն 2736 բանաձևին՝ միաժամանակ կոչ անելով պատասխանատվության ենթարկել լուրջ խախտումների համար։

Հայտարարությունը նաև կոչ արեց բոլոր պետություններին խուսափել այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են սրել հակամարտությունը և աջակցել կայուն խաղաղության հաստատման ջանքերին։

ՌՍՖ-ն ներկայումս վերահսկում է Հյուսիսային և Արևմտյան Կորդոֆանի որոշ հատվածներ, Հարավային Կորդոֆանի և Կապույտ Նեղոսի նահանգների որոշ գոտիներ, ինչպես նաև Դարֆուրի հինգ նահանգներից չորսը։

Սուդանի բանակի և ՌՍՖ-ի միջև հակամարտությունը սկսվել է 2023 թվականի ապրիլից՝ հանգեցնելով ավելի քան 20,000 մարդու մահվան և 14 միլիոնից ավելի մարդու տեղահանման, ըստ ՄԱԿ-ի։

Միացյալ Նահանգների համալսարաններից մեկի հետազոտությունը զոհերի թիվը գնահատում է մոտ 130,000։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us