ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը մերժել է Սուդանում գործող Ռապիդ Սապորտ Ֆորսես (ՌՍՖ) զինված խմբավորման կողմից զուգահեռ կառավարման մարմնի ստեղծման հայտարարությունը՝ նախազգուշացնելով, որ դա սպառնում է երկրի միասնությանը, տարածքային ամբողջականությանը և տարածաշրջանային կայունությանը։
«Անվտանգության խորհրդի անդամները մերժեցին Ռապիդ Սապորտ Ֆորսեսի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում զուգահեռ կառավարման մարմնի ստեղծման հայտարարությունը»,- նշվում է խորհրդի չորեքշաբթի օրվա հայտարարության մեջ՝ ընդգծելով «խորը մտահոգություն», որ այս քայլը կարող է երկիրը մասնատել և խորացնել հումանիտար ճգնաժամը։
Խորհուրդը «հստակորեն վերահաստատեց» իր հավատարմությունը Սուդանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը, միասնությանը և տարածքային ամբողջականությանը՝ շեշտելով, որ միակողմանի քայլերը, որոնք խարխլում են այս սկզբունքները, վտանգում են թե՛ Սուդանի ապագան, թե՛ տարածաշրջանային խաղաղությունը։
Անդամները հիշատակեցին ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 2736 բանաձևը, որը ընդունվել է հունիսին և պահանջում է, որ ՌՍՖ-ն դադարեցնի Էլ Ֆաշերի՝ Հյուսիսային Դարֆուրի մայրաքաղաքի և կարևոր հումանիտար կենտրոնի շրջափակումը և դադարեցնի մարտերը շրջակա տարածքներում, որտեղ հաղորդվում է սովի և ծայրահեղ սննդային պակասի մասին։
«Անվտանգության խորհրդի անդամները կոչ արեցին ՌՍՖ-ին ապահովել անխոչընդոտ հումանիտար հասանելիություն Էլ Ֆաշերին»,- նշվում է հայտարարության մեջ՝ ընդգծելով ՌՍՖ-ի կողմից քաղաքի վրա նոր հարձակման մասին հաղորդումները։
ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների գրասենյակը հայտնել է, որ նախնական տվյալներով, ՌՍՖ-ի կողմից երկուշաբթի օրը իրականացված հարձակման հետևանքով զոհվել է առնվազն 57 քաղաքացիական անձ, այդ թվում՝ 40 տեղահանվածներ Աբու Շուքի ճամբարում։
Խորհուրդը նաև դատապարտեց Սուդանի Կորդոֆան շրջանում տարբեր կողմերի կողմից իրականացված վերջին հարձակումները՝ նշելով, որ դրանք հանգեցրել են ծանր քաղաքացիական կորուստների և խաթարել հումանիտար գործողությունները։
Կոչ երկխոսության
Խորհրդի անդամները ընդգծեցին, որ բանակցությունների վերականգնումը կարևոր է մարտերը դադարեցնելու, կայուն հրադադար ապահովելու և քաղաքական կարգավորման ճանապարհ հարթելու համար՝ ներառելով Սուդանի բոլոր քաղաքական և սոցիալական դերակատարներին։
Նրանք պահանջեցին, որ բոլոր կողմերը պաշտպանեն քաղաքացիական անձանց, պահպանեն միջազգային իրավունքը և հետևեն 2736 բանաձևին՝ միաժամանակ կոչ անելով պատասխանատվության ենթարկել լուրջ խախտումների համար։
Հայտարարությունը նաև կոչ արեց բոլոր պետություններին խուսափել այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են սրել հակամարտությունը և աջակցել կայուն խաղաղության հաստատման ջանքերին։
ՌՍՖ-ն ներկայումս վերահսկում է Հյուսիսային և Արևմտյան Կորդոֆանի որոշ հատվածներ, Հարավային Կորդոֆանի և Կապույտ Նեղոսի նահանգների որոշ գոտիներ, ինչպես նաև Դարֆուրի հինգ նահանգներից չորսը։
Սուդանի բանակի և ՌՍՖ-ի միջև հակամարտությունը սկսվել է 2023 թվականի ապրիլից՝ հանգեցնելով ավելի քան 20,000 մարդու մահվան և 14 միլիոնից ավելի մարդու տեղահանման, ըստ ՄԱԿ-ի։
Միացյալ Նահանգների համալսարաններից մեկի հետազոտությունը զոհերի թիվը գնահատում է մոտ 130,000։