Բաց միկրոֆոն. Սի Ցզինպինը և Պուտինը քննարկում են երկարակեցությունն ու մարդկային անմահությունը
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր չինացի գործընկեր Սի Ցզինպինի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ նոր կենսատեխնոլոգիաները կարող են մարդկանց հնարավորություն տալ ավելի երկար ապրել և նույնիսկ անմահության հասնել։
Պեկինի Тяньаньмыն հրապարակում մեծամասշտաբ ռազմական շքերթին մասնակցում են աշխարհի առաջնորդներ Ցի Ցզինփինը, Վլադիմիր Պուտինը և Կիմ Չեն Ընը։ / AP
Չորեքշաբթի առավոտյան Պեկինում կայանալիք խոշոր ռազմական շքերթից անմիջապես առաջ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քննարկել են անմահության թեման։ Երկու պետական ​​գործիչների միջև զրույցը ձայնագրվել է պետական ​​լրատվամիջոցների միկրոֆոններով։

Պատմական պահ է գրանցվել, երբ Սի Ցզինպինը ձեռքսեղմեց Պուտինի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի հետ և զրույց ունեցավ Տյանանմեն հրապարակում կարմիր գորգով անցնելիս։ Պուտինը Սի Ցզինպինի աջ կողմում էր, իսկ Կիմը՝ ձախ։

«Այս օրերին... 70 տարեկան», - ասաց Սին մանդարիներենով, երբ քայլում էր Պուտինի և Կիմի կողքին, ինչպես ցույց է տալիս պետական հեռարձակող CCTV-ի կադրերը:

Չինացի թարգմանիչը այնուհետև փոխանցեց Պուտինի խոսքերը Սիին:

«Կենսատեխնոլոգիայի զարգացման շնորհիվ մարդկային օրգանները կարող են շարունակաբար փոխպատվաստվել, մարդիկ կարող են երիտասարդանալ, երբ ծերանում են, և նույնիսկ դառնալ անմահ», - ասել է Պուտինը՝ թարգմանչի միջոցով:

Այնուհետև Սին կրկին խոսեց, երբ տեսախցիկը հեռացավ. «Կան կանխատեսումներ, որ այս դարում հնարավոր կլինի ապրել մինչև 150 տարի»:

Պուտինը հաստատեց այս զրույցը չորեքշաբթի կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում:

«Այո, կարծում եմ, որ դա այն ժամանակ էր, երբ մենք գնում էինք շքերթին, որ Նախագահը խոսեց այս մասին», - ասաց նա լրագրողներին՝ անդրադառնալով Սիին:

«Ժամանակակից միջոցները՝ թե՛ առողջության բարելավման, թե՛ բժշկական, և ապա նույնիսկ բոլոր տեսակի վիրաբուժական մեթոդները, որոնք կապված են օրգանների փոխարինման հետ, թույլ են տալիս մարդկությանը հույս ունենալ, որ ակտիվ կյանքը կշարունակվի ոչ այնպես, ինչպես այսօր», - ավելացրեց Պուտինը:

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
