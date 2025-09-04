Չորեքշաբթի առավոտյան Պեկինում կայանալիք խոշոր ռազմական շքերթից անմիջապես առաջ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քննարկել են անմահության թեման։ Երկու պետական գործիչների միջև զրույցը ձայնագրվել է պետական լրատվամիջոցների միկրոֆոններով։
Պատմական պահ է գրանցվել, երբ Սի Ցզինպինը ձեռքսեղմեց Պուտինի և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի հետ և զրույց ունեցավ Տյանանմեն հրապարակում կարմիր գորգով անցնելիս։ Պուտինը Սի Ցզինպինի աջ կողմում էր, իսկ Կիմը՝ ձախ։
«Այս օրերին... 70 տարեկան», - ասաց Սին մանդարիներենով, երբ քայլում էր Պուտինի և Կիմի կողքին, ինչպես ցույց է տալիս պետական հեռարձակող CCTV-ի կադրերը:
Չինացի թարգմանիչը այնուհետև փոխանցեց Պուտինի խոսքերը Սիին:
«Կենսատեխնոլոգիայի զարգացման շնորհիվ մարդկային օրգանները կարող են շարունակաբար փոխպատվաստվել, մարդիկ կարող են երիտասարդանալ, երբ ծերանում են, և նույնիսկ դառնալ անմահ», - ասել է Պուտինը՝ թարգմանչի միջոցով:
Այնուհետև Սին կրկին խոսեց, երբ տեսախցիկը հեռացավ. «Կան կանխատեսումներ, որ այս դարում հնարավոր կլինի ապրել մինչև 150 տարի»:
Պուտինը հաստատեց այս զրույցը չորեքշաբթի կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում:
«Այո, կարծում եմ, որ դա այն ժամանակ էր, երբ մենք գնում էինք շքերթին, որ Նախագահը խոսեց այս մասին», - ասաց նա լրագրողներին՝ անդրադառնալով Սիին:
«Ժամանակակից միջոցները՝ թե՛ առողջության բարելավման, թե՛ բժշկական, և ապա նույնիսկ բոլոր տեսակի վիրաբուժական մեթոդները, որոնք կապված են օրգանների փոխարինման հետ, թույլ են տալիս մարդկությանը հույս ունենալ, որ ակտիվ կյանքը կշարունակվի ոչ այնպես, ինչպես այսօր», - ավելացրեց Պուտինը: