Միացյալ Նահանգների բանակի թոշակառու սպա, ով բացահայտել էր Իսրայելի վայրագությունները Գազայի օգնության բաշխման կետերում, ուժով հեռացվեց Սենատի լսումներից՝ նիստը ընդհատելու և օրենսդիրներին ցեղասպանության մեղսակից լինելու մեջ մեղադրելուց հետո։
Լեյտենանտ գնդապետ Էնթոնի Ագիլարը՝ նախկին «Կանաչ բերետ» զինվորականը, և կապիտան Ջոզեֆին Գիլբոն՝ ԱՄՆ-ի նախկին հետախուզության սպա, կանգնեցին Վաշինգտոնում Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հաստատման լսումների ժամանակ՝ հայտարարելով իրենց սահմանադրական պարտականությունը՝ խոսելու Գազայի պատերազմի դեմ։
Կապիտոլիումի ոստիկանությունը երկուսին էլ դուրս բերեց սենյակից։
Ագիլարը, ով դարձավ «Գազայի մարդասիրական հիմնադրամ» (GHF) կոչվող, ԱՄՆ-ի աջակցությամբ գործող, հակասական կապալառուի դեմ բացահայտող, այժմ հայտնի պաշտպան է պաղեստինցիների իրավունքների համար։
Նա հանդես է եկել լրատվամիջոցներում՝ պատմելով այն չարաշահումների մասին, որոնք, ըստ նրա, անձամբ է տեսել, ներառյալ սոված տղայի՝ Ամիրի սպանությունը։
«Գազայում ծառայելուց հետո ես դարձա պաղեստինցիների իրավունքների պաշտպան։ Ես խոսում եմ, որպեսզի աշխարհը իմանա, թե ինչ է տեղի ունենում»,- ասել է Ագիլարը՝ հիշելով Ամիրի պատմությունը։
«Մահվան թակարդներ»
Ագիլարը աշխատել է GHF-ի ենթակապալառու UG Solutions-ի հետ մինչև 2024 թվականի մայիս, երբ հրապարակայնորեն նկարագրեց Գազայի օգնության բաշխման կետերը որպես «մահվան նախագծված թակարդներ»։
Նա պնդում էր, որ իսրայելական ուժերը կապալառուներին հրահանգում էին սնունդով գրավել հուսահատ քաղաքացիներին հավաքման կետեր, այնուհետև կրակ բացել, արցունքաբեր գազ կիրառել և ականանետային կրակ արձակել ամբոխի վրա, երբ նրանք հեռանում էին։
Մայիսի 28-ին նա ասաց, որ տեսել է մի տղայի՝ Ամիրին, ով բոբիկ, հյուծված և մի փոքրիկ պարկ բրինձ, ոսպ և ալյուր ձեռքին, շնորհակալություն է հայտնել իրեն անգլերենով, ապա վերադարձել իր ընտանիքի մոտ։ Մի քանի րոպե անց, Ագիլարի խոսքով, իսրայելական ուժերը կրակ բացեցին ամբոխի վրա։
«Ամիրը ձեռքերը դրեց իմ դեմքին, համբուրեց ինձ և ասաց՝ «շնորհակալություն»։ Հետո նրան կրակեցին մյուսների հետ։ Ամիրը սպանվեց այդ օրը»,- պատմել է Ագիլարը։
Նա պատմել է ամերիկացի մեկնաբան Թաքեր Կարլսոնին. «Այս փոքրիկ տղան մարտիկ չէր։ Նա բոբիկ էր և սոված։ Եվ հետո նրան սպանեցին»։
Ագիլարը ասում է, որ իսրայելական կապի սպաները ուղղակիորեն ղեկավարում էին գործողությունները՝ նույնիսկ հրամայելով դիպուկահարներին կրակել երեխաների վրա, ովքեր փորձում էին բարձրանալ պատնեշների վրայով՝ չճզմվելու համար։
«Ինձ շատ հստակ ասացին՝ մեր հաճախորդը իսրայելական բանակն է»,- հիշում է նա։
Սենատի ընդհատումը
Ագիլարի բողոքը Սենատում հաջորդեց ամիսներ տևած հարցազրույցներին և փոդքաստներին, որտեղ նա նկարագրում էր Գազայի օգնության համակարգը որպես «Սովի խաղեր»։
Նա ասել է, որ սոված պաղեստինցիներին ստիպում էին մինչև 12 կիլոմետր վազել օգնության կետեր, հաճախ բոբիկ, միայն այն բանի համար, որ բախվեն «անխտիր կրակոցների» և քիմիական զենքերի։
«Նրանք անգլերեն չեն խոսում։ Նրանք չգիտեն՝ ուր գնալ։ Եվ թարգմանիչների կամ բարձրախոսների փոխարեն մենք օգտագործում էինք զենքեր»,- ասել է նա։
Երեքշաբթի օրը նա կանգնեց Սենատի լսումների սենյակում և հայտարարեց, որ ԱՄՆ պաշտոնյաները մեղսակից են։
«Ես երդվել եմ պաշտպանել Սահմանադրությունը արտաքին և ներքին թշնամիներից»,- ասաց Ագիլարը սենատորներին, նախքան հեռացվելը։
«Այս պահին այս մարմինը ֆինանսավորում է ցեղասպանությունը»։
Ագիլարի բացահայտումները աջակցություն են ստացել առաջադեմ օրենսդիրներից։
Սենատոր Բերնի Սանդերսը նրան գովաբանել է որպես Պատվո շքանշանով պարգևատրված վետերան, ով բացահայտել է «վայրագություններ, որոնք իրականացվել են ամերիկյան հարկատուների գումարներով»։
Սանդերսը հրապարակել է Ագիլարի վկայության տեսանյութը՝ անվանելով այն «պատերազմական հանցագործությունների ապացույցներ», որոնք կատարվել են մարդասիրական օգնության անվան տակ։
Ագիլարը պնդում է, որ քաղաքական դրդապատճառներ չունի։
«Ես չեմ առաջադրվում պաշտոնի։ Ես գրքեր չեմ վաճառում։ Ես նույնիսկ սոցիալական ցանցեր չունեմ»,- ասել է նա։
«Ես 25 տարվա բանակի վետերան եմ։ Ես արյուն եմ թափել այս երկրի համար։ Ես այնտեղ եմ եղել։ Ես բռնել եմ Ամիրի ձեռքը։ Ես տեսել եմ դա իմ սեփական աչքերով»։