Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին չորեքշաբթի օրը ժամանել է Բեռլին՝ եվրոպացի դաշնակիցների և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպումներից առաջ, AFP-ին հայտնել է ուկրաինական պատվիրակության աղբյուրը։
Զելենսկին և եվրոպացի առաջնորդները շտապ բանակցություններ կանցկացնեն Թրամփի հետ՝ հույս ունենալով համոզել նրան հարգել Կիևի շահերը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ նրա առաջիկա գագաթնաժողովում։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ հանդիպումից հետո Զելենսկին կմիանա նրան Դաշնային կանցլերությունում Թրամփի հետ կարևոր առցանց համար։
Տեղական ժամանակով ժամը 15:00-ին (13:00 GMT) նախատեսված առցանց ժողովը նպատակ ունի արևմտյան դաշնակիցների միջև ընդհանուր դիրքորոշումներ հաստատել՝ ուրբաթ օրը ԱՄՆ Ալյասկա նահանգում Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախատեսված գագաթնաժողովից առաջ։
Եվրոպացի և ուկրաինացի պաշտոնյաները պլանավորում են Թրամփից ստանալ հստակ երաշխիքներ, որ գագաթնաժողովի ընթացքում Ուկրաինայի պատերազմի վերաբերյալ որևէ համաձայնագիր չի կնքվի առանց Կիևի հստակ համաձայնության։
Գերմանական կառավարության աղբյուրները հայտնել են, որ չորեքշաբթի օրը Թրամփի հետ առցանց ժողովից առաջ կանցլեր Մերցը և Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին վիրտուալ հանդիպում կանցկացնեն եվրոպացի առաջնորդների հետ տեղական ժամանակով ժամը 14:00-ի սահմաններում (12:00 GMT)՝ իրենց համատեղ մոտեցումը համակարգելու համար։
Հանդիպմանը կմասնակցեն Ուկրաինայի հիմնական կողմնակիցների՝ Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի և Ֆինլանդիայի պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ, ինչպես նաև Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։