Հարավային Եվրոպան բարձր տագնապի մեջ է, քանի որ ծայրահեղ շոգը և չորային պայմանները մեծացնում են անտառային հրդեհների վտանգը Ֆրանսիայում, Իսպանիայում և Պորտուգալիայում, ինչը իշխանություններին ստիպել է կարմիր և նարնջագույն նախազգուշացումներ տալ և մոբիլիզացնել հրշեջ ուժերը։
Meteo-France-ը երեքշաբթի օրը Ֆրանսիայի հարավային Օդ դեպարտամենտը հայտարարել է անտառային հրդեհների կարմիր տագնապի մակարդակի՝ ամենաբարձր մակարդակի, որը նախազգուշացնում է «շատ բարձր» ռիսկի մասին՝ պայմանավորված բարձր ջերմաստիճանով և չոր քամիներով, հաղորդել է ֆրանսիական BFM TV լրատվական հեռարձակողը։
Կարկասոնի շրջակայքում, որը վերջերս հուլիսին խոշոր անտառային հրդեհներից տուժել էր, Նարբոնում և Կաստելնոդարիում ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև 35°C (95°F):
Հուլիսի սկզբին ավելի քան 1000 հրշեջներ են ուղարկվել Օդում ավելի քան 2000 հեկտար այրված հրդեհի դեմ պայքարելու համար։
Ֆրանսիական ևս ինը դեպարտամենտներ, այդ թվում՝ Վերտ-Գարոնը, Էրոտը, Գարը և Բուշ-դյու-Ռոնը, հայտարարվել են հրդեհի վտանգի նարնջագույն «բարձր» տագնապի մակարդակի։
Meteo-France-ի տվյալներով՝ «եղանակային պայմանները անտառային և բուսականության հրդեհների բռնկման և տարածման ռիսկը շատ բարձր են դարձնում ամառային նորմերի համեմատ»։
Շոգի ալիքը տարածվում է Ֆրանսիայի սահմաններից դուրս։
Իսպանիան պայքարում է մի քանի ակտիվ հրդեհների դեմ
Իսպանական օդերևութաբանական գործակալության (Aemet) տվյալներով՝ Պիրենեյան թերակղզում ցերեկային ջերմաստիճանը ներկայումս 5-ից 10°C (41–50°F) բարձր է սեզոնային միջին ցուցանիշներից, իսկ Իսպանիայի մի քանի շրջաններ հայտարարվել են նարնջագույն վտանգի մակարդակի վրա։
«Շոգի ալիքը, հավանաբար, երկար կլինի և կշարունակվի առնվազն մինչև հաջորդ կիրակի», - X-ի եթերում ասել է Իսպանական օդերևութաբանական գործակալությունը (Aemet) ։
Իսպանիայի Գալիսիայում Վիլարդևոսում (Օուրենսե) հրդեհը այրել է 570 հեկտար տարածք, սակայն կիրակի երեկոյան այն կայունացել է, ըստ ռազմական արտակարգ իրավիճակների ստորաբաժանման։
Վերսկսման կանխարգելման աշխատանքները շարունակվում են, մոբիլիզացվել է ավելի քան 100 անձնակազմ, 10 ինքնաթիռ և բազմաթիվ ցամաքային տեխնիկա, հաղորդել է իսպանական RTVE հեռարձակողը։
Միևնույն ժամանակ, Պոնտեչեսո Լա Կորունյա համայնքում երեք անտառային հրդեհներ շարունակում են ակտիվ մնալ՝ ընդհանուր առմամբ ընդգրկելով ավելի քան 400 հեկտար տարածք։
«Կա ինտենսիվ հրկիզման ակտիվություն, օրական մոտ 50 նախազգուշացում, և եղանակային պայմանները չեն օգնում», - ասաց տարածաշրջանային գյուղական գործերի նախարար Մարիա Խոսե Գոմեսը՝ կոչ անելով հանրությանը պատասխանատու գործել։
Պորտուգալիան հայտարարել է «շատ բարձր» հրդեհային վտանգի մասին
Հարևան Պորտուգալիան նույնպես բախվում է կրիտիկական պայմանների։
Պորտուգալիայի պետական «Lusa» լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ Պորտուգալիայի կառավարությունը մինչև հինգշաբթի հայտարարել է «շատ բարձր» հրդեհային վտանգ՝ ամռան երկրորդ շոգի ալիքի պատճառով։
Եվրոպական անտառային հրդեհների տեղեկատվական համակարգի տվյալներով՝ տարեսկզբից Պորտուգալիայում այրվել է ավելի քան 25,700 հեկտար։
Պորտուգալիայի քաղաքացիական պաշտպանության գործակալության «ANEPC» ազգային գործողությունների պատասխանատու Պեդրո Արաուժոն հայտարարել է, որ Վիլա Ռեալում, Սելորիկո դե Բաստոյում, Ֆաֆեում և Արկոս դե Վալդեվեսում շարունակվող հրդեհները կարող են վերահսկողության տակ դրվել երկուշաբթի օրը, քանի որ գործի են դրվել ավելի քան 600 հրշեջներ և 216 մեքենա։
Պորտուգալիայի ներքին գործերի նախարար Մարիա Լուսիա Ամարալը շաբաթվա ընթացքում հայտարարել է խիստ կանխարգելիչ միջոցառումների մասին՝ արգելելով անտառներ մուտք գործելը, գյուղական վայրերում մեքենաների օգտագործումը և հրավառության սարքերի օգտագործումը։