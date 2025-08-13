Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ գտնվում է «պատմական և հոգևոր առաքելության» վրա և «շատ» կապված է այսպես կոչված «Մեծ Իսրայելի» տեսլականի հետ, որը ներառում է Պաղեստինյան պետության համար նախատեսված տարածքներ և հնարավոր է՝ ներկայիս Հորդանանի և Եգիպտոսի որոշ հատվածներ։
Երեքշաբթի օրը i24NEWS իսրայելական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, որը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ նրա կառավարությունը պատրաստվում է ընդլայնել իր գործողությունները Գազայի մնացած հատվածներում, Նեթանյահուն իր առաքելությունը նկարագրեց որպես «սերունդների առաքելություն»՝ նշելով. «Կան սերունդներ հրեաների, որոնք երազել են այստեղ գալու մասին, և սերունդներ, որոնք կգան մեր հետևից»։
«Մեծ Իսրայել» (Eretz Yisrael HaShlema) տերմինը օգտագործվում է 1967 թվականի արաբ-իսրայելական պատերազմի ժամանակներից՝ նկարագրելու Իսրայելը և այն տարածքները, որոնք այն օկուպացրել է՝ Արևելյան Երուսաղեմը, Արևմտյան ափը, Գազան, Եգիպտոսի Սինայի թերակղզին և Սիրիայի Գոլանի բարձունքները։
Վաղ շրջանի սիոնիստներ, ինչպիսիք են Զեև Ժաբոտինսկին, որը Նեթանյահուի «Լիկուդ» կուսակցության գաղափարական նախորդն է, այս տերմինը կիրառել են նաև ներկայիս Հորդանանի նկատմամբ։
Հարցազրույցի ընթացքում նախկին Կնեսետի անդամ Շարոն Գալը Նեթանյահուին ներկայացրեց «Մեծ Իսրայելի» պատկերով ամուլետ։
Հարցին, թե արդյոք նա կապված է այդ տեսլականի հետ, Նեթանյահուն պատասխանեց. «Շատ»։
«Մեծ Իսրայելի» գաղափարը «Լիկուդի» քաղաքական ավանդույթի հիմնական սկզբունքներից է, որը հիմնված է վերանայողական սիոնիզմի վրա։
Նեթանյահուն բազմիցս դեմ է արտահայտվել Պաղեստինյան պետության ստեղծմանը, և քննադատները նշում են, որ նրա կառավարության ապօրինի բնակավայրերի ընդլայնումը մարմնավորում է այս տեսլականը՝ ստեղծելով «փաստեր տեղում», որոնք անհնար են դարձնում կենսունակ Պաղեստինյան պետության ստեղծումը։
Որոշ վերլուծաբաններ Գազայում շարունակվող ցեղասպանությունը դիտարկում են որպես այս ծրագրի արագացված իրականացում՝ կառավարության մոտեցումը բնութագրելով որպես «առավելագույն հող, նվազագույն արաբներ»։
Պաղեստինցիների հարկադիր արտագաղթ
Նեթանյահուն երեքշաբթի օրը նաև հայտարարեց, որ Իսրայելը թույլ կտա պաղեստինցիներին լքել պաշարված Գազան, քանի որ բանակը պատրաստվում է ավելի լայնածավալ գործողությունների։
«Տվեք նրանց հնարավորություն լքելու, նախ՝ մարտական գոտիները, և ընդհանրապես՝ տարածքը, եթե նրանք ցանկանում են», - ասաց նա հեռուստատեսային հարցազրույցում։
«Մենք դա թույլ կտանք, նախ՝ Գազայի ներսում մարտերի ընթացքում, և իհարկե թույլ կտանք նրանց լքել Գազան»։
Նրա մեկնաբանությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ Գազայի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր իսրայելական ուժերի կողմից սպանվել է մոտ 61,600 պաղեստինցի։
Իսրայելը շարունակում է բախվել միջազգային դատապարտման, ներառյալ Միջազգային քրեական դատարանի կողմից Նեթանյահուի դեմ պատերազմական հանցագործությունների մեղադրանքով ձերբակալման հրամանի և Միջազգային արդարադատության դատարանում ցեղասպանության գործի հետ։