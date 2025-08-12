Իսրայելի պաշտպանության նախարարը խիստ նկատողություն է արել երկրի զինված ուժերի ղեկավարին՝ առանց իր համաձայնության նշանակումներ կատարելու համար, այն ժամանակ, երբ լարվածությունը շարունակում է աճել բանակի և գործադիր իշխանության միջև՝ Գազայի պատերազմը ընդլայնելու պլանների ֆոնին։
Երեքշաբթի օրը պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարեց, որ շտաբի պետ, գեներալ-լեյտենանտ Էյալ Զամիրի կողմից զինվորական նշանակումների վերաբերյալ քննարկումները «անցկացվել են... առանց նախնական համաձայնության կամ համաձայնեցման» նախարարի հետ։
Հայտարարության մեջ նշվում է, որ սա «ընդունված ընթացակարգի խախտում» է, և Կացը «չի պատրաստվում քննարկել կամ հաստատել որևէ նշանակումներ կամ հրապարակված անուններ»։
Բանակի կողմից ավելի ուշ հրապարակված հայտարարության մեջ Զամիրը պատասխանել է, որ ինքը «միակ լիազորված անձն է, ով կարող է գնդապետից բարձր պաշտոններ նշանակել»։
«Շտաբի պետն է կայացնում նշանակումների որոշումները, որից հետո դրանք ներկայացվում են նախարարի հաստատմանը»,- հավելել է հայտարարությունը։
Պլանի դեմ
Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում լարվածությունը աճել է շտաբի պետի և վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի կառավարության միջև՝ կապված Գազայի ռազմական գործողությունների հաջորդ քայլերի հետ։
Իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Զամիրը դեմ է եղել անվտանգության կաբինետի կողմից ուրբաթ օրը հաստատված պլանին՝ վերահսկողություն հաստատել խիտ բնակեցված Գազա քաղաքի վրա։
Լրատվամիջոցները նշել են, որ Զամիրը նախընտրում էր շրջապատել Գազայի ամենամեծ քաղաքը, քան այն գրավել։
Իսրայելի բանակը ներկայումս վերահսկում է պաշարված Պաղեստինյան տարածքի շուրջ 75 տոկոսը, որը 22 ամիս տևած պատերազմի հետևանքով ավերված է։
Մարտին նշանակված Զամիրը, ով իր նախորդի հեռացումից հետո ստանձնեց պաշտոնը, անցյալ շաբաթ հայտարարել էր, որ շարունակելու է արտահայտել բանակի դիրքորոշումը «առանց վախի, պրագմատիկ, անկախ և մասնագիտական ձևով»։
Մինչդեռ Կացը նշել է, որ բանակի ղեկավարը կարող է «արտահայտել իր տեսակետները», սակայն բանակը ի վերջո պետք է «կատարի» կառավարության որոշումները Գազայի վերաբերյալ։