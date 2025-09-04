Փրկարարները պայքարում են Աֆղանստանում այս շաբաթ տեղի ունեցած երկրաշարժերի հետևանքով ավերված տների փլատակներից մարմիններ դուրս բերելու համար, քանի որ ժամանակը սպառվում է վերապրածների համար, ովքեր բախվում են մռայլ ապագայի՝ գլոբալ օգնության գործակալությունների նախազգուշացմամբ սննդի, կացարանի և դեղորայքի նվազող միջոցների մասին:
Որոնողական աշխատանքները շարունակվեցին մինչև չորեքշաբթի ուշ երեկո երկրաշարժից տուժած լեռնային արևելյան շրջաններում, երբ ավելի շատ մարմիններ դուրս բերվեցին, հայտնում է Թալիբան վարչակազմը՝ հավելելով, որ զոհերի թիվը գերազանցել է 1,457-ը, սակայն ճշգրիտ թվերը դեռ չեն ամփոփվել:
«Ամեն ինչ, ինչ ունեինք, ավերվել է», - ասաց Ալեմ Ջանը՝ Կունար նահանգի ամենաշատ տուժած շրջաններից մեկի վերապրածը: «Մեր տունը փլուզվեց, և մեր բոլոր իրերն ու ունեցվածքը կորան: Միակ մնացած բաները մեր հագուստներն են, որոնք կրում ենք»:
Առաջին երկրաշարժը՝ 6 մագնիտուդ ուժգնությամբ, որը վերջին տարիների Աֆղանստանի ամենամահաբերներից էր, կիրակի օրը լայնածավալ ավերածություններ առաջացրեց Կունար և Նանգարհար նահանգներում՝ հարվածելով ընդամենը 10 կմ խորությամբ:
Երկրորդ երկրաշարժը՝ 5.5 մագնիտուդ ուժգնությամբ, տեղի ունեցավ երեքշաբթի օրը՝ խուճապ առաջացնելով և ընդհատելով փրկարարական աշխատանքները, քանի որ այն լեռներից քարեր էր գլորում և կտրում ճանապարհները դեպի հեռավոր գյուղեր:
Մոտ 3,400 մարդ վիրավորվել է, և ավելի քան 6,700 տուն ավերվել է, հայտնում են իշխանությունները: ՄԱԿ-ը նախազգուշացնում է, որ զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ դեռ մարդիկ մնացել են փլատակների տակ, և ժամանակը սպառվում է վերապրածների համար:
Մարդասիրական կարիքները «հսկայական են և արագ աճում», - ասում է Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի միջազգային ֆեդերացիան (IFRC): «Մինչև 84,000 մարդ ուղղակի և անուղղակի կերպով տուժել է, հազարավոր մարդիկ տեղահանվել են», - հավելում է կազմակերպությունը՝ վկայակոչելով նախնական տվյալները:
Կունար նահանգի որոշ գյուղերում ամբողջ ընտանիքներ ոչնչացվել են: Վերապրածները, ովքեր հուսահատորեն փնտրում են իրենց ընտանիքի անդամներին, փլատակների մեջ փորփրում են, մարմիններ տեղափոխում հյուսած պատգարակներով և գերեզմաններ փորում բրիչներով՝ սպասելով օգնության ժամանմանը:
Reuters TV-ի տեսանյութերում երևում են բեռնատարներ, որոնցից մի քանիսը բեռնված են ալյուրի պարկերով, իսկ մյուսները՝ տղամարդիկ բահերով, որոնք շարժվում են դեպի հեռավոր գյուղեր՝ բարձրադիր լանջերին: Իշխանությունները նաև օդային ճանապարհով տասնյակ հատուկ ջոկատայիններ են ուղարկել այն վայրեր, որտեղ ուղղաթիռները չեն կարողացել վայրէջք կատարել:
Փրկարարական և օգնության աշխատանքների համար ռեսուրսները սահմանափակ են այս Հարավային Ասիական երկրում, որտեղ 42 միլիոն մարդ ապրում է պատերազմի, աղքատության և նվազող օգնության պայմաններում, իսկ խիստ եղանակային պայմանները լրացուցիչ մարտահրավեր են ստեղծում:
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մատնանշում է 3 միլիոն դոլարի ֆինանսավորման բացը՝ նշելով, որ կարևոր է շարունակել դեղորայքի, վնասվածքների բուժման հավաքածուների և անհրաժեշտ ապրանքների մատակարարումը՝ աճող պահանջարկի պայմաններում:
ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագիրը ունի ֆինանսավորում և պաշարներ՝ վերապրածներին աջակցելու համար ընդամենը չորս շաբաթ, - չորեքշաբթի օրը ասաց ծրագրի երկրի ղեկավար Ջոն Այլիեֆը:
Նորվեգական Փախստականների խորհրդի ներկայացուցիչ Յակոպո Կարիդին կոչ արեց դոնորներին երկարաժամկետ աջակցություն ցուցաբերել՝ անցնելով կյանք փրկող օգնությունից այն կողմ, որպեսզի աֆղանցիներին հնարավորություն տրվի ապագայի համար՝ մշտական ճգնաժամերից դուրս:
«Երկրաշարժը պետք է ծառայի որպես խիստ հիշեցում. Աֆղանստանը չի կարող միայնակ դիմակայել մեկ ճգնաժամից մյուսին», - հավելեց նա: