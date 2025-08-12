Բժշկական աղբյուրները հայտնել են, որ մահացել է 5-ամյա հաշմանդամ պաղեստինցի երեխա Մոհամմեդ Զաքարիա Հիդիրը, ով Իսրայելի շրջափակման պատճառով սննդի և սննդային հավելումների պակաս ուներ։
Հարավային Գազայի Նասեր հիվանդանոցի բժշկական աղբյուրը Anadolu Agency-ին հայտնել է, որ Մուհամմադ Զաքարիա Խուդրը, ով ուներ ֆիզիկական հաշմանդամություն, իր մահից առաջ՝ երկուշաբթի օրը, իր քաշը 12 կիլոգրամից (26 ֆունտ) նվազել է մինչև 3 կիլոգրամ (6.6 ֆունտ)։
Սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութում երևում է տղայի հյուծված մարմինը՝ ակնհայտորեն երևացող կողոսկրերով։ Նրա հայրը նշել է, որ Մուհամմադի քաշի կորուստն ու մահը պայմանավորված են կաթի և սննդի պակասով։
Գազայի հիվանդանոցները շարունակում են հաղորդել սովի հետևանքով մահվան դեպքերի մասին, քանի որ Իսրայելը մոտ երկու շաբաթ առաջ սկսել է թույլ տալ խիստ սահմանափակ քանակությամբ ապրանքների և մարդասիրական օգնության մատակարարումներ։
Գազայի Մեդիա գրասենյակը կիրակի օրը հայտնել է, որ Իսրայելը թույլատրել է 1,210 օգնության բեռնատարների մուտքը տարածք՝ 14 օրվա ընթացքում, ինչը կազմում է պահանջվող 8,400 բեռնատարների ընդամենը 14 տոկոսը՝ սովի խնդիրը լուծելու համար։
Գազայի Առողջապահության նախարարությունը երկուշաբթի օրը հայտնել է, որ սովի հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 222-ի, որոնցից 101-ը՝ երեխաներ, վերջին 24 ժամվա ընթացքում ևս հինգ պաղեստինցի մահացել է։
Աշխարհի Սննդի Ծրագիրը նշել է, որ բնակչության մեկ երրորդը օրեր շարունակ սոված է մնացել՝ իրավիճակը անվանելով «նախադեպ չտեսնված» սովի և հուսահատության մակարդակներում։
Իսրայելի ցեղասպանությունը Գազայում
Իսրայելը սպանել է ավելի քան 61,500 պաղեստինցիների, հիմնականում կանանց և երեխաների, Գազայում շրջափակման պայմաններում։
Պաշտոնական WAFA լրատվական գործակալության համաձայն՝ մոտ 11,000 պաղեստինցիներ ենթադրվում է, որ թաղված են ավերված տների փլատակների տակ։
Փորձագետները, սակայն, պնդում են, որ իրական մահերի թիվը զգալիորեն գերազանցում է Գազայի իշխանությունների հաղորդած տվյալները՝ գնահատելով, որ այն կարող է հասնել մոտ 200,000-ի։
Ցեղասպանության ընթացքում Իսրայելը Գազայի շրջափակված տարածքի մեծ մասը վերածել է ավերակների՝ գործնականում տեղահանելով ողջ բնակչությանը։
Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային Քրեական Դատարանը ձերբակալման հրամաններ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի նկատմամբ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաև կանգնած է ցեղասպանության գործով Միջազգային Դատարանում՝ պաշարված Գազայում պաղեստինցիների դեմ պատերազմի համար։