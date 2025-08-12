ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Իսրայելի կողմից սովի քաղաքականության պատճառով Գազայից 5-ամյա հաշմանդամ երեխա է մահացել
Առողջապահության աղբյուրը հայտարարել է, որ մահից առաջ Մուհամմադ Զեքերիա Հիդըրի քաշը 12 կիլոգրամից նվազել է մինչև 3 կիլոգրամ։
Իսրայելի կողմից սովի քաղաքականության պատճառով Գազայից 5-ամյա հաշմանդամ երեխա է մահացել
Գազայի իշխանությունները հայտնեցին, որ սովից մահացածների թիվը հասել է 222-ի, որից 101-ը՝ երեխաներ։ / AA
12 hours ago

Բժշկական աղբյուրները հայտնել են, որ մահացել է 5-ամյա հաշմանդամ պաղեստինցի երեխա Մոհամմեդ Զաքարիա Հիդիրը, ով Իսրայելի շրջափակման պատճառով սննդի և սննդային հավելումների պակաս ուներ։

Հարավային Գազայի Նասեր հիվանդանոցի բժշկական աղբյուրը Anadolu Agency-ին հայտնել է, որ Մուհամմադ Զաքարիա Խուդրը, ով ուներ ֆիզիկական հաշմանդամություն, իր մահից առաջ՝ երկուշաբթի օրը, իր քաշը 12 կիլոգրամից (26 ֆունտ) նվազել է մինչև 3 կիլոգրամ (6.6 ֆունտ)։

Սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութում երևում է տղայի հյուծված մարմինը՝ ակնհայտորեն երևացող կողոսկրերով։ Նրա հայրը նշել է, որ Մուհամմադի քաշի կորուստն ու մահը պայմանավորված են կաթի և սննդի պակասով։

Գազայի հիվանդանոցները շարունակում են հաղորդել սովի հետևանքով մահվան դեպքերի մասին, քանի որ Իսրայելը մոտ երկու շաբաթ առաջ սկսել է թույլ տալ խիստ սահմանափակ քանակությամբ ապրանքների և մարդասիրական օգնության մատակարարումներ։

Գազայի Մեդիա գրասենյակը կիրակի օրը հայտնել է, որ Իսրայելը թույլատրել է 1,210 օգնության բեռնատարների մուտքը տարածք՝ 14 օրվա ընթացքում, ինչը կազմում է պահանջվող 8,400 բեռնատարների ընդամենը 14 տոկոսը՝ սովի խնդիրը լուծելու համար։

Գազայի Առողջապահության նախարարությունը երկուշաբթի օրը հայտնել է, որ սովի հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 222-ի, որոնցից 101-ը՝ երեխաներ, վերջին 24 ժամվա ընթացքում ևս հինգ պաղեստինցի մահացել է։

Աշխարհի Սննդի Ծրագիրը նշել է, որ բնակչության մեկ երրորդը օրեր շարունակ սոված է մնացել՝ իրավիճակը անվանելով «նախադեպ չտեսնված» սովի և հուսահատության մակարդակներում։

Առաջարկ

Իսրայելի ցեղասպանությունը Գազայում

Իսրայելը սպանել է ավելի քան 61,500 պաղեստինցիների, հիմնականում կանանց և երեխաների, Գազայում շրջափակման պայմաններում։

Պաշտոնական WAFA լրատվական գործակալության համաձայն՝ մոտ 11,000 պաղեստինցիներ ենթադրվում է, որ թաղված են ավերված տների փլատակների տակ։

Փորձագետները, սակայն, պնդում են, որ իրական մահերի թիվը զգալիորեն գերազանցում է Գազայի իշխանությունների հաղորդած տվյալները՝ գնահատելով, որ այն կարող է հասնել մոտ 200,000-ի։

Ցեղասպանության ընթացքում Իսրայելը Գազայի շրջափակված տարածքի մեծ մասը վերածել է ավերակների՝ գործնականում տեղահանելով ողջ բնակչությանը։

Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային Քրեական Դատարանը ձերբակալման հրամաններ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի նկատմամբ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։

Իսրայելը նաև կանգնած է ցեղասպանության գործով Միջազգային Դատարանում՝ պաշարված Գազայում պաղեստինցիների դեմ պատերազմի համար։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us