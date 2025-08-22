ՄՇԱԿՈՒՅԹ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Թուրքիան քննարկում է Google-ի հարցը, որը ստիպում է հավելվածները օգտագործել միայն Play Store-ի վճարման համակարգը
Թուրքիայի իշխանությունները կհետաքննեն Google-ը՝ ապպլիկացիաներին իր վճարման համակարգի օգտագործման պարտադրման և օգտատերերին այլընտրանքային մեթոդներ տեսնելուց կանխելու համար:
Թուրքիան քննարկում է Google-ի հարցը, որը ստիպում է հավելվածները օգտագործել միայն Play Store-ի վճարման համակարգը
Google-ը կարող է հետևանքներ կրել այլընտրանքային վճարման մեթոդների սահմանափակման համար։ / Reuters
16 hours ago

Թուրքիան սկսել է հետաքննություն Google-ի նկատմամբ՝ կապված Play Store-ում վճարային ծառայությունների պրակտիկայի հետ, ուրբաթ օրը հայտարարեց մրցակցության մարմինը։

«Google-ի վերաբերյալ հետաքննություն է սկսվել՝ պարզելու համար, արդյոք Google-ը խախտել է Մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքի (4054 օրենք) 41-րդ հոդվածը՝ համաձայն նույն օրենքի դրույթների», - նշված է Թուրքիայի Մրցակցության մարմնի հայտարարության մեջ։

Հետաքննության առարկան կլինի այն մեղադրանքը, որ Google-ը խախտել է մրցակցության կանոնները՝ ստիպելով հավելվածների մշակողներին, որոնք ցանկանում են տարածել իրենց հավելվածները Google-ի Play Store-ում, օգտագործել իր սեփական վճարային համակարգը՝ Google Play Billing (GPB), և խոչընդոտելով մշակողներին տեղեկացնել իրենց օգտատերերին այլընտրանքային վճարային ուղիների մասին։

Նախնական հետաքննություն է իրականացվել «Բջջային էկոհամակարգերի արդյունաբերական վերանայում» ծրագրի շրջանակներում, ինչը կասկածներ է առաջացրել, որ Google-ը սահմանափակումներ է կիրառում հավելվածների մշակողների վճարային ծառայությունների նկատմամբ։

Առաջարկ

Նախնական հետաքննությունը ցույց է տվել, որ Google-ը պահանջում է օգտագործել իր սեփական վճարային համակարգը՝ GPB-ն, ներհավելվածային գնումների համար և չի թույլատրում հավելվածների մշակողներին տեղեկացնել օգտատերերին այլընտրանքային վճարային մեթոդների մասին։

Նախնական հետաքննությունից հետո որոշվել է սկսել ավելի խորացված հետաքննություն Google-ի վերաբերյալ։

Մրցակցության մարմնի հետաքննության որոշումները չեն նշանակում, որ հետաքննվող կողմերը խախտել են համապատասխան օրենքը կամ կպատժվեն դրա համար։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us