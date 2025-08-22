Թուրքիան սկսել է հետաքննություն Google-ի նկատմամբ՝ կապված Play Store-ում վճարային ծառայությունների պրակտիկայի հետ, ուրբաթ օրը հայտարարեց մրցակցության մարմինը։
«Google-ի վերաբերյալ հետաքննություն է սկսվել՝ պարզելու համար, արդյոք Google-ը խախտել է Մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքի (4054 օրենք) 41-րդ հոդվածը՝ համաձայն նույն օրենքի դրույթների», - նշված է Թուրքիայի Մրցակցության մարմնի հայտարարության մեջ։
Հետաքննության առարկան կլինի այն մեղադրանքը, որ Google-ը խախտել է մրցակցության կանոնները՝ ստիպելով հավելվածների մշակողներին, որոնք ցանկանում են տարածել իրենց հավելվածները Google-ի Play Store-ում, օգտագործել իր սեփական վճարային համակարգը՝ Google Play Billing (GPB), և խոչընդոտելով մշակողներին տեղեկացնել իրենց օգտատերերին այլընտրանքային վճարային ուղիների մասին։
Նախնական հետաքննություն է իրականացվել «Բջջային էկոհամակարգերի արդյունաբերական վերանայում» ծրագրի շրջանակներում, ինչը կասկածներ է առաջացրել, որ Google-ը սահմանափակումներ է կիրառում հավելվածների մշակողների վճարային ծառայությունների նկատմամբ։
Նախնական հետաքննությունը ցույց է տվել, որ Google-ը պահանջում է օգտագործել իր սեփական վճարային համակարգը՝ GPB-ն, ներհավելվածային գնումների համար և չի թույլատրում հավելվածների մշակողներին տեղեկացնել օգտատերերին այլընտրանքային վճարային մեթոդների մասին։
Նախնական հետաքննությունից հետո որոշվել է սկսել ավելի խորացված հետաքննություն Google-ի վերաբերյալ։
Մրցակցության մարմնի հետաքննության որոշումները չեն նշանակում, որ հետաքննվող կողմերը խախտել են համապատասխան օրենքը կամ կպատժվեն դրա համար։