ԱՇԽԱՐՀ
2-րդ րոպե ընթերցելու
ԱՄՆ դատավորը Հարվարդի հետազոտական ​​դրամաշնորհի չեղարկումը Թրամփի կողմից «անօրինական» է ճանաչել
Դաշնային դատարանը հայտարարել է, որ համալսարանի խոսքի ազատության իրավունքները խախտվել են Սպիտակ տան կողմից ԱՄՆ համալսարանների դեմ իրականացված գործողության ընթացքում։
ԱՄՆ դատավորը Հարվարդի հետազոտական ​​դրամաշնորհի չեղարկումը Թրամփի կողմից «անօրինական» է ճանաչել
Դաշնային դատարանը հայտարարել է, որ աշխատանքից ազատումը խախտել է համալսարանի ազատ խոսքի իրավունքները՝ ԱՄՆ-ի համալսարանները թիրախավորող Սպիտակ Տան քարոզարշավի ֆոնին։ / Reuters
4 سبتمبر 2025

Դաշնային դատավորը որոշել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը անօրինական կերպով չեղյալ է հայտարարել Հարվարդի համալսարանին տրամադրված մոտ 2.2 միլիարդ դոլարի հետազոտական ​​դրամաշնորհները՝ նշելով, որ որոշումը խախտում է համալսարանի խոսքի ազատության իրավունքը։

Բոստոնի ԱՄՆ շրջանային դատավոր Էլիսոն Բարոուզի որոշումը, որը կայացվել է չորեքշաբթի, մեծ հաղթանակ է Հարվարդի համար՝ Սպիտակ տան հետ իր հակամարտության մեջ։ Վերջինս նպատակ ուներ ճնշում գործադրել համալսարանի վրա՝ կապված ԱՄՆ համալսարաններում Պաղեստինի աջակցության ցույցերի հետ։

Հարվարդը դատական հայց էր ներկայացրել այն բանից հետո, երբ վարչակազմը չեղարկել էր հարյուրավոր դրամաշնորհներ՝ պնդելով, որ պաշտոնյաները վրեժխնդիր են լինում համալսարանից՝ մերժելով նրանց պահանջները՝ վերահսկելու, թե ում է համալսարանը վարձում և ում է սովորեցնում։

Համալսարանը նշել է, որ սա հակասահմանադրական միջամտություն է ակադեմիական ազատությանը։

Բարոուզը, որը նախկին նախագահ Բարաք Օբամայի կողմից նշանակված դատավոր է, նշել է, որ չնայած վարչակազմի նպատակն է եղել պայքարել հակասեմիտիզմի դեմ, իրական նպատակը եղել է Հարվարդին քաղաքական պահանջներին ենթարկեցնելը։

«Դատարանների պարտականությունն է պաշտպանել ակադեմիական ազատությունը և ապահովել, որ կարևոր հետազոտությունները չդառնան կամայական և ընթացակարգային խախտումների զոհ, նույնիսկ եթե դա վտանգում է կառավարության օրակարգին հակադրվելու հետևանքները»,- գրել է նա։

Դատավորը արգելել է վարչակազմին դադարեցնել կամ սառեցնել հետագա ֆինանսավորումը, հետաձգել առկա դրամաշնորհների վճարումները կամ հրաժարվել նոր դրամաշնորհներ տրամադրելուց։

Որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ Թրամփը կրկին կոչ էր արել Հարվարդին համաձայնության գալ կառավարության հետ և վճարել «ոչ պակաս, քան 500 միլիոն դոլար»։

Նա նախկինում մեղադրել էր համալսարանին «շատ վատ» լինելու մեջ և հակասեմիտիզմի դեմ պայքարելու ձախողման մեջ։

Համալսարանների նկատմամբ ճնշումներ

Առաջարկ

Թրամփի ճնշումները Հարվարդի վրա մաս են կազմում ավելի լայն արշավի՝ ուղղված ԱՄՆ համալսարաններում Պաղեստինի աջակցության ցույցերի դեմ։

Նա սկսել էր Կոլումբիայի համալսարանից, որը Պաղեստինի աջակցության ցույցերի ալիք էր առաջացրել, չեղարկելով 400 միլիոն դոլարի դաշնային ֆինանսավորումը։

Համալսարանը ի վերջո ենթարկվեց ճնշումներին՝ հայտարարելով քաղաքականության լայնածավալ փոփոխությունների մասին, ներառյալ ցույցերի քաղաքականության վերանայումը։

Կոլումբիայի համալսարանը համաձայնվեց հուլիսին վճարել 220 միլիոն դոլար՝ վերականգնելու համար հետազոտական միջոցները։

Նա հետագայում սառեցրեց դաշնային ֆինանսավորումը Կոռնել և Նորթուեսթերն համալսարանների համար՝ թույլ տալով Պաղեստինի աջակցության ցույցեր։

Ինչ վերաբերում է Հարվարդին, համալսարանը մերժեց Թրամփի պահանջները ապրիլի սկզբին և հետագայում դատական հայց ներկայացրեց վարչակազմի դեմ՝ մոտ 2.3 միլիարդ դոլարի ֆինանսավորումը դադարեցնելու համար։

Վարչակազմը նաև փորձել է արգելափակել միջազգային ուսանողների ընդունելությունը Հարվարդում, սպառնացել է համալսարանի հավատարմագրման կարգավիճակին և մեղադրել է դաշնային քաղաքացիական իրավունքների օրենքի խախտման մեջ։

Հարվարդը միայնակ տվել է 162 Նոբելյան մրցանակակիր։

Բարոուզը առանձին արգելել է պաշտոնյաներին խոչընդոտել համալսարանի՝ օտարերկրյա ուսանողներ ընդունելու հնարավորությունը, որոնք կազմում են ուսանողների մոտ մեկ քառորդը։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us