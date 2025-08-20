ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն զանգահարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին՝ քննարկելու Ուկրաինայի խաղաղության ջանքերն ու Սև ծովի տարածաշրջանում անվտանգության լայնածավալ հարցերը, երբ նա վերադառնում էր Վաշինգտոնում կայացած Ուկրաինայի գագաթնաժողովից։
Երեքշաբթի օրը կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու առաջնորդները վերանայել են Ուկրաինա-Ռուսաստան խաղաղության գործընթացի վերջին զարգացումները և ընդգծել դիվանագիտական նախաձեռնությունների հրատապ անհրաժեշտությունը՝ կայունություն ապահովելու համար, հայտնում է Թուրքիայի Կոմունիկացիաների տնօրինությունը X սոցիալական ցանցում։
Էրդողանն ու Ռուտեն ընդգծել են Թուրքիայի կարևոր դերը միջնորդական ջանքերում՝ մատնանշելով նրա նախորդ մասնակցությունը նման նախաձեռնություններին։
Նրանք նաև քննարկել են Թուրքիայի դիրքորոշման կարևորությունը՝ որպես ՆԱՏՕ-ի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկը, որը նպաստում է երկխոսության և տարածաշրջանային անվտանգության խթանմանը։
Խաղաղության համար սերտ համագործակցություն
Առաջնորդները համաձայնել են պահպանել սերտ համագործակցությունը խաղաղության հասնելու ջանքերում և ճանաչել Թուրքիայի ներդրումների անհրաժեշտությունը ընթացիկ դիվանագիտական ուղիներում։
Նրանք նաև կարծիքներ են փոխանակել Կիևի և Մոսկվայի միջև ցանկացած ապագա համաձայնագրի հիմքում ընկած արդյունավետ և կայուն անվտանգության երաշխիքների անհրաժեշտության վերաբերյալ։
Երկուշաբթի օրը Թրամփը Սպիտակ տանը հյուրընկալել է Զելենսկուն և մի շարք եվրոպացի առաջնորդների, որտեղ նրանք քննարկել են Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները և Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու այլ ուղիներ։
ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ իր վարչակազմը սկսել է նախապատրաստական աշխատանքներ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Զելենսկու հանդիպման համար, որին կհաջորդի եռակողմ գագաթնաժողով երեք նախագահների միջև։