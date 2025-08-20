ԹՈՒՐՔԻԱ
ՆԱՏՕ-ի ղեկավար Ռուտեն զանգահարել է Էրդողանին՝ քննարկելու Ուկրաինայի խաղաղության ջանքերն ու տարածաշրջանային անվտանգությունը
Առաջնորդները համաձայնեցին պահպանել մտերիմ համակարգումը իրենց ջանքերում՝ հասնելու խաղաղության Ուկրաինայում և անվտանգության Սև ծովի տարածաշրջանում:
Ղեկավարները փոխանակեցին կարծիքներ արդյունավետ և կայուն անվտանգության երաշխիքների անհրաժեշտության վերաբերյալ։ / Reuters
August 20, 2025

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն զանգահարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին՝ քննարկելու Ուկրաինայի խաղաղության ջանքերն ու Սև ծովի տարածաշրջանում անվտանգության լայնածավալ հարցերը, երբ նա վերադառնում էր Վաշինգտոնում կայացած Ուկրաինայի գագաթնաժողովից։

Երեքշաբթի օրը կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու առաջնորդները վերանայել են Ուկրաինա-Ռուսաստան խաղաղության գործընթացի վերջին զարգացումները և ընդգծել դիվանագիտական նախաձեռնությունների հրատապ անհրաժեշտությունը՝ կայունություն ապահովելու համար, հայտնում է Թուրքիայի Կոմունիկացիաների տնօրինությունը X սոցիալական ցանցում։

Էրդողանն ու Ռուտեն ընդգծել են Թուրքիայի կարևոր դերը միջնորդական ջանքերում՝ մատնանշելով նրա նախորդ մասնակցությունը նման նախաձեռնություններին։

Նրանք նաև քննարկել են Թուրքիայի դիրքորոշման կարևորությունը՝ որպես ՆԱՏՕ-ի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկը, որը նպաստում է երկխոսության և տարածաշրջանային անվտանգության խթանմանը։

Խաղաղության համար սերտ համագործակցություն

Առաջարկ

Առաջնորդները համաձայնել են պահպանել սերտ համագործակցությունը խաղաղության հասնելու ջանքերում և ճանաչել Թուրքիայի ներդրումների անհրաժեշտությունը ընթացիկ դիվանագիտական ուղիներում։

Նրանք նաև կարծիքներ են փոխանակել Կիևի և Մոսկվայի միջև ցանկացած ապագա համաձայնագրի հիմքում ընկած արդյունավետ և կայուն անվտանգության երաշխիքների անհրաժեշտության վերաբերյալ։

Երկուշաբթի օրը Թրամփը Սպիտակ տանը հյուրընկալել է Զելենսկուն և մի շարք եվրոպացի առաջնորդների, որտեղ նրանք քննարկել են Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները և Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու այլ ուղիներ։

ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ իր վարչակազմը սկսել է նախապատրաստական աշխատանքներ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Զելենսկու հանդիպման համար, որին կհաջորդի եռակողմ գագաթնաժողով երեք նախագահների միջև։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
