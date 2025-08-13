ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը երեքշաբթի օրը զգուշացրել է Իսրայելին, որ լուրջ մտահոգություններ ունի իր զինված և անվտանգության ուժերի կողմից սեռական բռնության մասին հաղորդումների վերաբերյալ, ըստ Reuters-ի տեսած զեկույցի։
Հայտնի հանցագործությունների թվում են սեռական օրգանների նկատմամբ բռնությունը, գերեվարվածների երկարատև հարկադիր մերկացումը և նվաստացնող ու ստորացնող խուզարկումները, որոնք նպատակ ունեն նվաստացնելու և հարցաքննելու։
Իր ամենամյա զեկույցում, որը ներկայացվել է ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին՝ հակամարտությունների հետ կապված սեռական բռնության վերաբերյալ, Գուտերեշը Իսրայելին «զգուշացրել է», որ հաջորդ տարի այն կարող է ընդգրկվել այն կողմերի ցանկում, որոնք «հավաստիորեն կասկածվում են բռնաբարության կամ սեռական բռնության այլ ձևերի կրկնվող օրինակների մեջ»։
«ՄԱԿ-ի կողմից հետևողականորեն փաստագրված որոշակի սեռական բռնության օրինակների վերաբերյալ էական մտահոգություններ կան», - գրել է նա։
Քանի որ Իսրայելը մերժել է ՄԱԿ-ի դիտորդներին մուտքի հնարավորություն տալ, «դժվար է եղել հստակ որոշում կայացնել» իր ուժերի կողմից սեռական բռնության օրինակների, միտումների և համակարգված օգտագործման վերաբերյալ, նշել է Գուտերեշը՝ կոչ անելով Իսրայելի կառավարությանը «ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ՝ սեռական բռնության բոլոր գործողությունների անհապաղ դադարեցումն ապահովելու և ժամանակացույցով հստակ պարտավորություններ ստանձնելու ու իրականացնելու համար»։
Իսրայելի ՄԱԿ-ի դեսպան Դանի Դանոնը այս մտահոգությունները անվանել է «անհիմն մեղադրանքներ»։
«ՄԱԿ-ը պետք է կենտրոնանա Համասի սարսափելի ռազմական հանցագործությունների և սեռական բռնության վրա, ինչպես նաև բոլոր պատանդների ազատ արձակման վրա։ Իսրայելը չի խուսափի իր քաղաքացիներին պաշտպանելուց և կշարունակի գործել միջազգային իրավունքի համաձայն», - ասել է Դանոնը հայտարարության մեջ։
2024 թվականի հուլիսին Իսրայելի զինված ուժերը հայտարարեցին, որ ձերբակալել և հարցաքննում են ինը զինվորների, որոնք մեղադրվում են պաղեստինցի գերուն սեռական բռնության ենթարկելու մեջ՝ Սդե Թեյմանի հայտնի բանտում։ Այս հաստատությունը օգտագործվում է Գազայում ձերբակալված անձանց պահելու համար։
Այդ ժամանակ իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ պաղեստինցի մի գերի հոսպիտալացվել է ծանր վնասվածքներով՝ բանտի զինվորական պահակների ենթադրյալ խմբակային բռնաբարությունից հետո։
Զեկույցում Գուտերեշը նաև խորը մտահոգություն է հայտնել ռուսական զինված ուժերի, անվտանգության ծառայությունների և դաշնակից զինված խմբերի կողմից իրականացված խախտումների հավաստի հաղորդումների վերաբերյալ, որոնք հիմնականում ուղղված են ուկրաինացի ռազմագերիների դեմ՝ Ուկրաինայում և Ռուսաստանում գտնվող 50 պաշտոնական և 22 ոչ պաշտոնական կալանավայրերում։
Նա նշել է, որ փաստագրված բազմաթիվ դեպքեր ներառում են սեռական օրգանների նկատմամբ բռնություն, ինչպիսիք են էլեկտրահարումը, ծեծը, այրվածքները, հարկադիր մերկացումը և երկարատև մերկությունը, որոնք օգտագործվում են գերիներին նվաստացնելու և խոստովանություններ կամ տեղեկություններ կորզելու նպատակով։