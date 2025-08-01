Թուրքիան նշել է Հելսինկյան համաձայնագրերի (կամ Եզրափակիչ ակտի) ստորագրման 50-ամյակը, որը Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) հիմնադիր փաստաթուղթն է։
«Ստորագրվելով 1975 թվականին Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության համաժողովի գործընթացի շրջանակներում, որը նախաձեռնվել էր Սառը պատերազմի ժամանակ՝ հակամարտող դաշինքների միջև լարվածությունն ու վեճերը նվազեցնելու համար, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը հիմք դրեց Եվրատլանտյան և Եվրասիական աշխարհագրությունը ընդգրկող լայն տարածաշրջանում երկխոսության և համագործակցության վրա հիմնված անվտանգության ճարտարապետության հիմքին՝ սահմանելով հիմնական սկզբունքներ, որոնք այսօր էլ արդիական են», - ասվում է Թուրքիայի ԱԳ նախարարության ուրբաթ օրվա հայտարարության մեջ։
Նախարարությունը հայտարարել է, որ Թուրքիան սկզբից աջակցել է գործընթացին՝ որպես Հելսինկյան համաձայնագրերի ստորագրող կողմ։
Հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ Թուրքիան պահպանել է իր հանձնառությունը 1994 թվականին համաժողովի՝ ԵԱՀԿ-ի վերածվելուց ի վեր։
«Թուրքիան շարունակում է ակտիվորեն նպաստել ԵԱՀԿ-ին, որը տարածաշրջանային անվտանգության ամենամեծ ֆորումն է, որը հիմնված է համապարփակ անվտանգության մոտեցման վրա, որը ներառում է քաղաքական-ռազմական, տնտեսական և բնապահպանական, ինչպես նաև մարդկային չափանիշներ», - ասվում է հայտարարության մեջ։
Ընդունելով ԵԱՀԿ-ն որպես լայն տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հիմնական հենասյուն՝ Թուրքիան ակտիվորեն աջակցում է կազմակերպության արդյունավետության և գործունեության բարելավմանն ուղղված ջանքերին, ասվում է հայտարարության մեջ։
Առաջիկայում Թուրքիան վճռականորեն կշարունակի ակտիվ դիվանագիտություն, երկխոսություն և համագործակցություն՝ ի պաշտպանություն բազմակողմանիության, և կշարունակի հանձնառու լինել ԵԱՀԿ տարածաշրջանում կայունությանն ու խաղաղությանը նպաստելուն՝ չնայած այսօրվա բոլոր մարտահրավերներին։