Թուրքական պաշտպանական հսկա «Aselsan»-ը երեքշաբթի հայտարարեց, որ տարվա առաջին վեց ամիսներին ստորագրել է 1.3 միլիարդ դոլարի ուղղակի և անուղղակի արտահանման պայմանագրեր՝ «վճռականորեն» շարունակելով արտահանմանն ուղղված աճի իր ռազմավարությունը։
2025 թվականի առաջին վեց ամիսների ընթացքում եկամուտը աճել է մինչև 53.7 միլիարդ թուրքական լիրա (1.32 միլիարդ դոլար), ինչը տարեկան 11.3%-ով ավելի է, քան նախորդ տարի, «պայմանավորված օդային պաշտպանության, էլեկտրոօպտիկայի, ռադարի, ավիոնիկայով, էլեկտրոնային պատերազմով, անվտանգությամբ և զենքի համակարգերով շարունակական մատակարարումներով»։
Տարվա առաջին կեսին նոր պայմանագրերի ընդհանուր թիվը կազմել է 2.8 միլիարդ դոլար, ինչը 10%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, մինչդեռ պատվերների կուտակումները աճել են 30%-ով՝ հասնելով մինչև 16 միլիարդ դոլարի։
Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 15% իրական աճով, գործառնություններից ստացված տոկոսներից, հարկերից, ամորտիզացիայից առաջ ստացված շահույթը (EBITDA) հասել է 319.7 միլիոն դոլարի՝ 25% շահույթի մարժայով, իսկ գույքագրման և վաճառքի հարաբերակցությունը կազմել է երկու, ինչը ընկերությունը դասել է ոլորտի միջին ցուցանիշից բարձր։
2025 թվականի առաջին կեսին, նախորդ տարվա համեմատ 42%-ով աճելով, հաշվետու ժամանակահատվածում ընկերության հետազոտությունների և զարգացման (R&D) ծախսերը հասել են 572 միլիոն դոլարի, մինչդեռ ենթակառուցվածքային ներդրումների վրա ծախսերը աճել են 100%-ով՝ կրկնապատկելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածը՝ հասնելով մինչև 104 միլիոն դոլարի։
«Aselsan»-ի գործադիր տնօրեն Ահմեթ Աքյոլը, գնահատելով 2025 թվականի առաջին վեց ամիսների ֆինանսական արդյունքները, ասել է, որ 2024 թվականին մեկնարկած «Aselsan NEXT» ծրագրի շնորհիվ ընկերությունը ձեռք է բերել ուժեղ ֆինանսական թափ։
«Մեր երկրորդ եռամսյակի արդյունքները ևս մեկ անգամ հաստատեցին, որ մենք պահպանել ենք այս թափը 2025 թվականի առաջին կեսին։ Մենք կարող ենք առանձնացնել այս հաջողության հետևում կանգնած երեք հիմնական գործոն՝ առաջինը՝ բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքի վրա կենտրոնանալը և արտադրանքի արագ թողարկումը, երկրորդը՝ արդյունավետության բարելավումը, և երրորդը՝ տեղայնացման ջանքերը», - ասաց գործադիր տնօրեն Աքյոլը։
Նշելով, որ «Aselsan»-ի շուկայական կապիտալիզացիան գերազանցել է 21 միլիարդ դոլարը, գործադիր տնօրեն Աքյոլն ասաց, որ այս զարգացումը ընկերության ներդրողների վստահության և երկարաժամկետ ներուժի նկատմամբ նրանց հավատի հստակ ցուցիչ է։
«Մենք կշարունակենք նույն վճռականությամբ առաջ շարժվել տարվա երկրորդ կեսին։ Մենք կպահպանենք մեր հետազոտություններն ու զարգացումները և ներդրումները, մասնավորապես՝ մեծացնելով մեր սերիական արտադրության հզորությունները կարևորագույն ոլորտներում, ինչպիսիք են հակաօդային պաշտպանությունը, ռադարը, խելացի զինամթերքը, ուղղորդման համակարգերը և էլեկտրոօպտիկան։ Մեր արտահանման վրա հիմնված աճի ռազմավարությամբ մենք կընդլայնվենք նոր շուկաներում», - ասաց գործադիր տնօրեն Աքյելը։