TRT-ն բացառիկ օդային լուսանկարներ է հրապարակել, որոնք ցույց են տալիս Գազայում 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Իսրայելի կողմից իրականացվող դաժան ռազմական հարձակման օդային հարվածների մասշտաբները։
Լրագրող Մուջահիտ Այդեմիրը և օպերատոր Օսման Էկենը վավերագրել են Հորդանանի կողմից օդային օգնության վայրէջքի ժամանակ տեղի ունեցած տեսարանները՝ ցույց տալով, որ Գազան անճանաչելիորեն հարթվել է Իսրայելի կողմից օդից, ցամաքից և ծովից իրականացված հարձակման հետևանքով, որը տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք է խլել և ամբողջ թաղամասերը վերածել ավերակների։
Տեղական առողջապահական մարմինների տվյալները ցույց են տալիս, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Իսրայելի հարվածների հետևանքով մահացել է առնվազն 61,776 պաղեստինցի, իսկ 154,906-ը՝ վիրավորվել։ Ենթադրվում է, որ հազարավոր մարդիկ մնում են փլուզված շենքերի տակ։
Մարդասիրական մահացածների թիվը սրվել է ամիսներ շարունակվող շրջափակման պատճառով, որը խիստ սահմանափակում է սննդի, ջրի, դեղորայքի և այլ անհրաժեշտ իրերի մուտքը։
Օգնության գործակալությունները զգուշացնում են սովի նման պայմանների մասին, մինչ այժմ գրանցվել է սովից առնվազն 239 մահվան դեպք, այդ թվում՝ առնվազն 106 երեխայի։ Միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում սովից մահացել է ևս հինգ մարդ, որոնցից չորսը՝ երեխաներ։
ՄԱԿ-ի և մարդասիրական խմբերի տվյալներով՝ Գազայի ենթակառուցվածքների 88 տոկոսը ոչնչացվել է։
Տարածքի 2.3 միլիոն բնակիչների մեծամասնությունը՝ մոտավորապես 2 միլիոն մարդ, տեղահանվել է, որոնցից շատերը բազմիցս են տեղահանվել։
Տեղահանված ընտանիքները ապաստան են գտել գերբնակեցված դպրոցներում կամ ժամանակավոր վրաններում, որտեղ սանիտարական պայմանները վատ են, մաքուր ջուրը՝ սակավ, և հիվանդությունները արագ տարածվում են։
Իսրայելական ուժերը նաև մեղադրվել են օգնության բաշխման կետերը և ժամանակավոր կացարանները թիրախավորելու մեջ։ Մայիսի վերջից ի վեր նման վայրերի վրա հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 1881 մարդ և վիրավորվել մոտ 13900 մարդ, ըստ պաղեստինցի պաշտոնյաների։
Մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները և ՄԱԿ-ի գործակալությունները բազմիցս հայտարարել են, որ սովի և զրկանքների օգտագործումը որպես պատերազմի զենք արգելված է միջազգային իրավունքով։
Նրանք զգուշացնում են, որ Գազայում իրավիճակը այժմ լիարժեք մարդասիրական աղետ է։