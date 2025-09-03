Երկուշաբթի օրը Յալովա նահանգի Սեֆինե նավաշինարանում տեղի ունեցած արարողության ժամանակ Թուրքիան ներկայացրել է իր 8-րդ նավը՝ բազմաֆունկցիոնալ TCG Icel-ը (F-518)։
TCG Icel նախագիծը ստորագրվել է 2023 թվականի ապրիլի 6-ին՝ Թուրքիայի Պաշտպանական արդյունաբերության քարտուղարության (SSB), նավաշինարանի համատեղ ձեռնարկության՝ TAIS-ի և STM պաշտպանական ընկերության միջև։
TCG Icel-ը կարող է մասնակցել հսկողության, հետախուզության, պարեկության, հակասուզանավային պատերազմի, օդային պաշտպանության, ինքնապաշտպանության և որոնողական-փրկարարական առաքելությունների՝ մինչև 5-րդ ծովային վիճակի կամ մինչև 13 ոտնաչափ (չորս մետր) բոլոր եղանակային պայմաններում։
Նավը կաշխատի ափամերձ ջրերում ծովային տրանսպորտի պաշտպանության, ահաբեկչական հարձակումների հետևման և կանխարգելման, ինչպես նաև ամֆիբիական աջակցության ապահովման վրա։
TCG Icel-ը 113 մետր (370.7 ոտնաչափ) երկարություն ունի, իսկ ընդհանուր բեռնատարողությունը կազմում է մոտ 3200 տոննա։
Ունի գազային տուրբինային և դիզելային շարժիչների համադրություն, որը կարող է զարգացնել 29 հանգույց և ավելի առավելագույն արագություն։ Նավն ունի 5700 ծովային մղոն թռիչքի հեռավորություն՝ 14 հանգույց արագությամբ և 4000 ծովային մղոն՝ 19 հանգույց արագությամբ՝ 95 տոկոս վառելիքի սպառմամբ։ Կարող է ծովում մնալ առնվազն երկու շաբաթ՝ պարենամթերքով և ջրային տարողությամբ, մինչդեռ նավի ուղղաթիռային տախտակամածը թույլ կտա տեղակայել 10 տոննա ուղղաթիռներ կամ անօդաչու թռչող սարքեր (ԱԹՍ)։
TCG Icel-ը հպարտանում է տեղական արտադրության զենքի համակարգերով, սենսորներով և ծրագրային ապահովմամբ։ Թուրքական MKE ընկերության կողմից արտադրված 76 միլիմետրանոց թնդանոթը, Gökdeniz մոտակա օդային պաշտպանության համակարգը, Midlas ուղղահայաց մեկնարկային համակարգը և Atmaca հականավային հրթիռները տեղական արտադրության որոշ ապրանքների շարքում են։
Զենքի հետ ինտեգրվելու են նաև օդային և մակերևութային եռաչափ որոնման ռադարը, կրակի կառավարման ռադարը, էլեկտրաօպտիկական որոնման և հետևման համակարգը, էլեկտրոնային պատերազմի համակարգը և ցանցային մարտական կառավարման ADVENT համակարգը։
TCG Icel-ը պատրաստվել է 200 մատակարար ընկերությունների ջանքերով՝ տեղական արտադրության ավելի քան 70 տոկոս պարունակությամբ։