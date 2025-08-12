Փոփ երաժշտության խորհրդանիշ Մադոննան ուղղակիորեն դիմել է Հռոմի Պապ Լեո XIV-ին՝ կոչ անելով նրան այցելել պաշարված Գազա՝ խնդրելով «բերել ձեր լույսը երեխաներին, մինչեւ ուշ չէ», քանի որ Իսրայելը շարունակում է իր ցեղասպանական հարձակումները տարածքի վրա։
«Ամենասուրբ Հայր, խնդրում եմ գնացեք Գազա և բերեք ձեր լույսը երեխաներին, մինչեւ ուշ չէ։ Որպես մայր՝ չեմ կարող տանել նրանց տառապանքը։ Աշխարհի բոլոր երեխաները պատկանում են բոլորիս»,- գրել է նա X-ում երկուշաբթի։
«Դուք միակն եք, ում մուտքը չի կարող արգելվել։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ մարդասիրական դռները լիովին բացվեն՝ այս անմեղ երեխաներին փրկելու համար։ Ժամանակ այլեւս չկա։ Խնդրում եմ, ասեք, որ կգնաք։ Սիրով՝ Մադոննա»,- ավելացրել է նա։
«Քաղաքականությունը չի կարող փոփոխություն բերել։ Միայն գիտակցությունը կարող է։ Հետեւաբար, ես դիմում եմ Աստծո մարդուն»,- նշել է նա։
Նշելով իր որդի Ռոկկոյի ծննդյան օրը՝ Մադոննան ասել է. «Լավագույն նվերը, որ կարող եմ տալ նրան որպես մայր, այն է, որ խնդրեմ բոլորին անել այն, ինչ կարող են, որպեսզի փրկեն Գազայի կրակահերթում հայտնված անմեղ երեխաներին։ Ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, ոչ կողմ եմ բռնում։ Բոլորը տառապում են»։
«Ես պարզապես փորձում եմ անել այն, ինչ կարող եմ, որպեսզի այս երեխաները չմահանան սովից»,- ասել է նա՝ կոչ անելով հետեւորդներին նվիրատվություններ կատարել մարդասիրական կազմակերպություններին, ինչպիսիք են World Central Kitchen-ը։
Իսրայելի ցեղասպանությունը Գազայում
Իսրայելը սպանել է ավելի քան 61,500 պաղեստինցիների, հիմնականում կանանց և երեխաների, իր կոտորածների ընթացքում պաշարված Գազայում։
Պաշտոնական Պաղեստինյան լրատվական գործակալության՝ WAFA-ի տվյալներով, մոտ 11,000 պաղեստինցիներ ենթադրվում է, որ թաղված են ավերված տների փլատակների տակ։
Մասնագետները, սակայն, պնդում են, որ իրական զոհերի թիվը զգալիորեն գերազանցում է Գազայի իշխանությունների հաղորդած տվյալները՝ գնահատելով, որ այն կարող է հասնել մոտ 200,000-ի։
Ցեղասպանության ընթացքում Իսրայելը մեծամասամբ ավերել է շրջափակված գոտին և գործնականում տեղահանել նրա ողջ բնակչությանը։
Անցյալ նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման հրամաններ է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի դեմ՝ Գազայում ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Իսրայելը նաեւ կանգնած է ցեղասպանության գործով Միջազգային դատարանում՝ պաշարված գոտում պաղեստինցիների դեմ իր պատերազմի համար։