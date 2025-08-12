Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստվում է «նոր հարձակողական գործողությունների», այլ ոչ թե զինադադարի։
«Ոչ մի նշան չկա, որ ռուսները ստացել են հետպատերազմյան իրավիճակի պատրաստման ազդանշաններ», - ասել է նա իր գիշերային ելույթում երկուշաբթի։
Զելենսկին նշել է, որ հետախուզական և ռազմական զեկույցները ցույց են տալիս, որ Պուտինը «որոշել է միայն Ամերիկայի հետ հանդիպումը ներկայացնել որպես իր անձնական հաղթանակ, ապա շարունակել գործել նույն կերպ, նույն ճնշումը գործադրելով Ուկրաինայի վրա»։
Ուկրաինայի նախագահը նաև ընդգծել է, որ «ոչ մի նշան չկա», որ Ռուսաստանը պատրաստվում է խաղաղության, հավելելով, որ զորքերի վերատեղաբաշխումները ցույց են տալիս հետագա հարձակումների նախապատրաստություն։
«Եթե ինչ-որ մեկը պատրաստվում է խաղաղության, նա այսպես չի վարվում», - ասել է Զելենսկին։
Ուկրաինայի նախագահը հավելել է, որ Կիևը շարունակում է իր գործընկերներին տեղեկացնել ռազմաճակատի իրավիճակի, դիվանագիտության և Ռուսաստանի ապագա գործողությունների պլանների մասին։
Ալյասկայի գագաթնաժողով
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անցած շաբաթ հայտարարել է, որ կհյուրընկալի Պուտինին Ալյասկայում կայանալիք գագաթնաժողովում՝ Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի վերաբերյալ բանակցությունների համար։
Եվրոպական առաջնորդները, մտահոգվելով, որ Պուտինը կարող է Թրամփի հետ համագործակցել՝ ստիպելով անընդունելի զիջումներ, նախատեսում են առանձին խոսել Զելենսկու և Թրամփի հետ չորեքշաբթի։
Թրամփը նշել է, որ տարածքային փոխանակումներ պետք է տեղի ունենան, ինչը Զելենսկին հետագայում բացառել է։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հրավիրել է Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և այլ եվրոպական առաջնորդներին, ինչպես նաև ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարներին՝ մասնակցելու վիրտուալ քննարկումներին չորեքշաբթի։
Մերցի գրասենյակը երկուշաբթի հայտնել է, որ տարբեր փուլերով տեսաժողովը կքննարկի «Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու հետագա տարբերակները» և «հնարավոր խաղաղ բանակցությունների նախապատրաստումը և դրանց հետ կապված տարածքային պահանջների ու անվտանգության հարցերը»։