ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինին «շատ ծանր հետևանքներով», եթե նա չհամաձայնվի դադարեցնել Ուկրաինայում պատերազմը Ալյասկայում կայանալիք իրենց գագաթնաժողովի ժամանակ։
Չորեքշաբթի օրը լրագրողներին հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը կբախվի հետևանքների, եթե Պուտինը չհամաձայնվի դադարեցնել հակամարտությունը, Թրամփը պատասխանել է. «Այո, դրանք կբախվեն»։
«Նրանք կբախվեն շատ լուրջ հետևանքների», - ասաց նախագահ Թրամփը Վաշինգտոնի Քենեդիի կենտրոնում իր ելույթի ժամանակ։
Դիտողությունները հնչել են Թրամփի՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և այլ եվրոպացի առաջնորդների հետ վիրտուալ հանդիպմանը մասնակցելուց ընդամենը մի քանի ժամ անց, որը, ըստ ԱՄՆ նախագահի, «շատ լավ» էր։
«Ես այն կգնահատեի 10, գիտեք, շատ, շատ բարեկամական», - ասաց նախագահ Թրամփը։
Երկրորդ հանդիպումը
Մեկնաբանությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ նախագահը պատրաստվում է իր երկրորդ ժամկետում առաջին անգամ հանդիպել Պուտինի հետ։ Թրամփը նշել է, որ Ալյասկայի ամենախիտ բնակեցված Անքորիջ քաղաքում նախատեսված դեմ առ դեմ գագաթնաժողովը, հավանաբար, կհանգեցնի Պուտինի, Զելենսկու և իր միջև եռակողմ գագաթնաժողովի կազմակերպմանը։
«Շատ մեծ հավանականություն կա, որ մենք կունենանք երկրորդ հանդիպում, որն ավելի արդյունավետ կլինի, քան առաջինը, քանի որ առաջինը այն է, որ ես կիմանամ, թե որտեղ ենք գտնվում և ինչ ենք անում։ Եթե առաջինը լավ անցնի, մենք կունենանք արագ երկրորդ հանդիպում։ Ես կցանկանայի դա անել գրեթե անմիջապես, և մենք կունենանք արագ երկրորդ հանդիպում նախագահ Պուտինի, նախագահ Զելենսկու և իմ միջև, եթե նրանք ցանկանան դա», - ասաց նախագահ Թրամփը։
Թրամփն ասել է, որ չնայած ուրբաթ օրվա գագաթնաժողովի ընթացքում կարելի է հասնել «որոշակի մեծ բաների», այն հիմնականում ուղղված է հետագա եռակողմ հանդիպման «սեղանը դնելուն», որը, ինչպես նա նշել է, կարող է և չլինել առաջիկայում։
«Երկրորդ հանդիպում կարող է չլինել, քանի որ եթե ես զգամ, որ այն անցկացնելը նպատակահարմար չէ, քանի որ չեմ ստացել այն պատասխանները, որոնք մենք պետք է ունենայինք, ապա մենք երկրորդ հանդիպում չենք ունենալու», - ասաց նախագահ Թրամփը։