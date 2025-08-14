ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
ԱՄՆ նախագահ Թրամփը Ռուսաստանին զգուշացնում է «ծանր հետևանքների» մասին
Թրամփը նշում է, որ Ալյասկայում կայանալիք գագաթնաժողովին, հավանաբար, կհաջորդի իր, Պուտինի և Զելենսկու միջև ևս մեկ եռակողմ հանդիպում։
ԱՄՆ նախագահ Թրամփը Ռուսաստանին զգուշացնում է «ծանր հետևանքների» մասին
August 14, 2025

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինին «շատ ծանր հետևանքներով», եթե նա չհամաձայնվի դադարեցնել Ուկրաինայում պատերազմը Ալյասկայում կայանալիք իրենց գագաթնաժողովի ժամանակ։

Չորեքշաբթի օրը լրագրողներին հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը կբախվի հետևանքների, եթե Պուտինը չհամաձայնվի դադարեցնել հակամարտությունը, Թրամփը պատասխանել է. «Այո, դրանք կբախվեն»։

«Նրանք կբախվեն շատ լուրջ հետևանքների», - ասաց նախագահ Թրամփը Վաշինգտոնի Քենեդիի կենտրոնում իր ելույթի ժամանակ։

Դիտողությունները հնչել են Թրամփի՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և այլ եվրոպացի առաջնորդների հետ վիրտուալ հանդիպմանը մասնակցելուց ընդամենը մի քանի ժամ անց, որը, ըստ ԱՄՆ նախագահի, «շատ լավ» էր։

«Ես այն կգնահատեի 10, գիտեք, շատ, շատ բարեկամական», - ասաց նախագահ Թրամփը։

ՀարաբերականTRT Global - Trump eyes three-way meeting with Zelenskyy, Putin after Alaska summit
Առաջարկ

Երկրորդ հանդիպումը

Մեկնաբանությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ նախագահը պատրաստվում է իր երկրորդ ժամկետում առաջին անգամ հանդիպել Պուտինի հետ։ Թրամփը նշել է, որ Ալյասկայի ամենախիտ բնակեցված Անքորիջ քաղաքում նախատեսված դեմ առ դեմ գագաթնաժողովը, հավանաբար, կհանգեցնի Պուտինի, Զելենսկու և իր միջև եռակողմ գագաթնաժողովի կազմակերպմանը։

«Շատ մեծ հավանականություն կա, որ մենք կունենանք երկրորդ հանդիպում, որն ավելի արդյունավետ կլինի, քան առաջինը, քանի որ առաջինը այն է, որ ես կիմանամ, թե որտեղ ենք գտնվում և ինչ ենք անում։ Եթե առաջինը լավ անցնի, մենք կունենանք արագ երկրորդ հանդիպում։ Ես կցանկանայի դա անել գրեթե անմիջապես, և մենք կունենանք արագ երկրորդ հանդիպում նախագահ Պուտինի, նախագահ Զելենսկու և իմ միջև, եթե նրանք ցանկանան դա», - ասաց նախագահ Թրամփը։

Թրամփն ասել է, որ չնայած ուրբաթ օրվա գագաթնաժողովի ընթացքում կարելի է հասնել «որոշակի մեծ բաների», այն հիմնականում ուղղված է հետագա եռակողմ հանդիպման «սեղանը դնելուն», որը, ինչպես նա նշել է, կարող է և չլինել առաջիկայում։

«Երկրորդ հանդիպում կարող է չլինել, քանի որ եթե ես զգամ, որ այն անցկացնելը նպատակահարմար չէ, քանի որ չեմ ստացել այն պատասխանները, որոնք մենք պետք է ունենայինք, ապա մենք երկրորդ հանդիպում չենք ունենալու», - ասաց նախագահ Թրամփը։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us