ԱՇԽԱՐՀ 3-րդ րոպե ընթերցելու «Կանայք նվիրաբերել են ականջօղեր». Թուրքիան երախտագիտություն է հայտնում Պակիստանի Օրվա առթիվ` հիշեցնելով աջակցությունը Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո «Կանայք նվիրաբերել են ականջօղեր». Թուրքիան երախտագիտություն է հայտնում Պակիստանի Օրվա առթիվ` հիշեցնելով աջակցությունը Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Անկարայում Պակիստանի դեսպանատանը մեծ ընդունելություն է կազմակերպվել երկրի 85-րդ Ազգային տոնի կապակցությամբ։ Տպավորիչ ելույթներն ընդգծեցին Թուրքիայի անկախության պատերազմի ժամանակ ձեռք բերված համերաշխությունը և ապագա դաշինքների ներուժը։ Անկարայում Պակիստանի դեսպանատանը մեծ ընդունելություն է կազմակերպվել երկրի 85-րդ Ազգային տոնի կապակցությամբ։ Տպավորիչ ելույթներն ընդգծեցին Թուրքիայի անկախության պատերազմի ժամանակ ձեռք բերված համերաշխությունը և ապագա դաշինքների ներուժը։ Կիսվել

Speaker of the Turkish Grand National Assembly Numan Kurtulmuş (4th left) attends a reception held at the embassy building on the occasion of Pakistan National Day. / AA