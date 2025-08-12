ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՆ նախագահ Թրամփը Հարավային Կորեայի նախագահին կընդունի օգոստոսի 25-ին Սեուլում
Երկու ղեկավարներն էլ կքննարկեն համագործակցությունը արտադրության, այդ թվում՝ կիսահաղորդիչների, մարտկոցների, նավաշինության, ինչպես նաև առաջադեմ տեխնոլոգիաների, կարևորագույն հանքանյութեր։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը օգոստոսի 25-ին կհյուրընկալի իր հարավկորեացի գործընկերոջը՝ վերջին առևտրային համաձայնագրի մանրամասները քննարկելու և չիպերի, նավաշինության և այլ թեմաներ քննարկելու համար, հայտարարել է Սեուլը։

Հայտարարությունը հրապարակվել է երեքշաբթի օրը։

Սպառնալիքային մաքսատուրքերը 25-ից 15 տոկոսով կրճատելու դիմաց նախագահ Թրամփը հուլիսի 31-ին հայտարարել է, որ Հարավային Կորեան Միացյալ Նահանգներին «կտրամադրի» 350 միլիարդ դոլար ներդրումների համար և կգնի 100 միլիարդ դոլարի էներգետիկ արտադրանք։

ԱՄՆ նախագահ Թրամփը նաև ասաց, որ Հարավային Կորեան համաձայնել է ներդնել լրացուցիչ «մեծ գումար», որի չափը կհայտարարվի, երբ նախագահ Լի Ջե Մյունգը այցելի Սպիտակ տուն։

Լի Ջե Մյունգը գրասենյակը հայտարարել է, որ հանդիպումը կքննարկի դաշինքը «ապագային ուղղված համապարփակ ռազմավարական գործընկերության» վերածելու հարցը՝ ի պատասխան զարգացող համաշխարհային անվտանգության և տնտեսական միջավայրի։

Թրամփը և Լին կքննարկեն համագործակցությունը «արտադրական ոլորտներում, ինչպիսիք են կիսահաղորդիչները, մարտկոցները և նավաշինությունը, ինչպես նաև տնտեսական անվտանգության գործընկերություններում, որոնք ներառում են առաջադեմ տեխնոլոգիաներ, կարևորագույն հանքանյութեր և այլ ոլորտներ», - ասաց մամուլի խոսնակ Կանգ Յու-ջունգը։

Առաջարկ

Աշխարհի երկրորդ խոշորագույնը

Հարավկորեացի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ Սեուլի հանձնառությունը՝ օգնել Միացյալ Նահանգներին վերականգնել իր նավաշինական արդյունաբերությունը, կարևոր դեր է խաղացել առևտրային համաձայնագրի կնքման գործում։

Հարավային Կորեայի նավաշինական արդյունաբերությունը աշխարհում երկրորդ խոշորագույնն է՝ Չինաստանից հետո, որտեղ Միացյալ Նահանգները զգալիորեն հետ է մնում երկուսից էլ։

Վաշինգտոնը նաև ավելի ու ավելի է դիմում արտասահմանյան նավաշինարաններին՝ Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում իր ռազմական գործողությունները ամրապնդելու համար, ինչը Հարավային Կորեային դիրքավորում է որպես հիմնական պաշտպանական գործընկեր։

2024 թվականին Hanwha Ocean-ը՝ Հարավային Կորեայի խոշորագույն նավաշինարարներից մեկը, դարձավ առաջին ոչ ամերիկյան ընկերությունը, որը լիազորված էր իրականացնել չոր նավահանգստի սպասարկում ԱՄՆ ռազմածովային նավի վրա։

Առաջնորդների գագաթնաժողովը կլինի նրանց առաջինը Լիի հունիսին ընտրվելուց հետո, որը հաջորդեց նրա նախորդի իմպիչմենտին, այն բանից հետո, երբ նա հայտարարեց ռազմական դրություն։

