Թուրքիան, Իսպանիան, Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան դատապարտում են Իսրայելի անօրինական գործողությունները
ԱԳ նախարարությունները զգուշացնում են, որ նոր նախագիծը կբաժանի Արևմտյան ափը, կմեկուսացնի Արևելյան Երուսաղեմը և կսպառնա երկու պետությունների լուծմանը։
August 15, 2025

Թուրքիան, Իսպանիան, Միացյալ Թագավորությունը և Գերմանիան դատապարտել են Իսրայելի կողմից օկուպացված Արևմտյան ափի E1 տարածքում հազարավոր նոր անօրինական բնակավայրերի կառուցման հաստատումը՝ զգուշացնելով, որ դա կխաթարի երկու պետությունների լուծումը և կխախտի միջազգային իրավունքը։

Հինգշաբթի օրը իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ ֆինանսների նախարար Բեզալել Սմոտրիչը հաստատել է Երուսաղեմից արևելք գտնվող Մաալե Ադումիմում 3401 բնակավայրերի և շրջակա տարածքներում ևս 3515 բնակավայրերի կառուցումը։

Նախագիծը նպատակ ունի Արևմտյան ափը բաժանել հյուսիսային և հարավային մասերի՝ մեկուսացնելով Արևելյան Երուսաղեմը։

Թուրքիայի ԱԳ նախարարությունը հայտարարել է, որ այս քայլը «անտեսում է միջազգային իրավունքը և ՄԱԿ-ի բանաձևերը» և «նպատակ ունի Պաղեստինի պետության տարածքային ամբողջականությունը, որը երկու պետությունների լուծման հիմքն է, և երկարատև խաղաղության հույսերը»։

Այն վերահաստատել է Թուրքիայի աջակցությունը 1967 թվականի սահմանների վրա հիմնված անկախ պաղեստինյան պետությանը՝ Արևելյան Երուսաղեմը որպես մայրաքաղաք։

Իսպանիայի ԱԳ նախարար Խոսե Մանուել Ալբարեսը ընդլայնումը անվանել է «միջազգային իրավունքի նոր խախտում», որը «խաթարում է երկու պետությունների լուծման՝ խաղաղության միակ ուղու կենսունակությունը», դատապարտելով նաև գաղութաբնակների բռնությունը։

Մեծ Բրիտանիայի ԱԳ նախարար Դեյվիդ Լամմին ասաց, որ Իսրայելի գործողությունները վատթարացնում են Գազայի «սարսափելի» իրավիճակը, ինչը ավելի է վտանգում երկու պետությունների լուծումը»։

Նախարարը ասաց, որ իր կանադացի և ֆրանսիացի գործընկերների հետ քննարկել է անհապաղ հրադադարի, պատանդների ազատ արձակման և մարդասիրական օգնության ավելացման անհրաժեշտությունը։

Գերմանիայի ԱԳ նախարարությունը կոչ արեց Իսրայելին «դադարեցնել բնակավայրերի շինարարությունը» և հայտարարեց, որ «կտրականապես մերժում է» օկուպացված Արևմտյան ափին հազարավոր նոր տներ կառուցելու ծրագիրը։

Պաղեստինի ԱԳ նախարարությունը դատապարտեց որոշումը՝ այն համարելով վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի «Մեծ Իսրայել» տեսլականի մաս՝ զգուշացնելով, որ այն կամրապնդի օկուպացիան և կվերացնի պաղեստինյան պետության ստեղծման հեռանկարները։

ՄԱԿ-ը Իսրայելի բնակավայրերը Արևմտյան ափում և Արևելյան Երուսաղեմում համարում է միջազգային իրավունքի համաձայն անօրինական։

Հուլիսին Միջազգային դատարանը Իսրայելի կողմից Պաղեստինի տարածքների օկուպացիան հայտարարեց անօրինական և կոչ արեց տարհանել բոլոր բնակավայրերը։

ՄԱԿ-ի պաշտոնյաները բազմիցս զգուշացրել են, որ բնակավայրերի շարունակական ընդլայնումը սպառնում է երկու պետությունների լուծման կենսունակությանը, որը լայնորեն համարվում է տասնամյակներ շարունակվող իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության ավարտի բանալին։

