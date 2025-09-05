ԱՇԽԱՐՀ
Եգիպտոսը և Սուդանը հայտարարում են, որ Եթովպիայի Նեղոսի ամբարտակը «սպառնալիք» է ներկայացնում
Երկու հոսանքն ի վար գտնվող երկրները կոչ են անում Եթովպիային փոխել իր քաղաքականությունը և վերականգնել տարածաշրջանային համագործակցությունը։
Եգիպտոսը և Սուդանը հայտարարում են, որ Եթովպիայի Նեղոսի ամբարտակը «սպառնալիք» է ներկայացնում
September 5, 2025

Եգիպտոսը և Սուդանը Նեղոս գետի վրա Ադիս Աբեբայի կողմից կառուցված Եթովպական ամբարտակը անվանել են «սպառնալիք» երկու երկրների համար։

Չորեքշաբթի օրը Եգիպտոսի ԱԳ նախարար Բադր Աբդելաթիի, ոռոգման նախարար Հանի Սվեյլամի և ԱԳ պետական ​​նախարար Օմար Սեդիկի գլխավորած Սուդանի պատվիրակության միջև Կահիրեում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո տարածված համատեղ հայտարարության մեջ։

«Խորհրդակցությունները քննարկել են Եթովպական ամբարտակի շուրջ զարգացումները, և երկու կողմերն էլ համաձայնել են, որ Եթովպական ամբարտակը, որը խախտում է միջազգային իրավունքը, լուրջ հետևանքներ ունի ստորին հոսանքի երկրների համար և միջազգային իրավունքի համաձայն ներկայացնում է Արևելյան Նեղոսի ավազանի կայունության համար շարունակական սպառնալիք», - նշվեց հայտարարության մեջ։

Սուդանի լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ երկու երկրները կոչ են արել Եթովպիային փոխել իր քաղաքականությունը և վերականգնել տարածաշրջանային համագործակցությունը։

Հայտարարությունը հրապարակվել է Եթովպիայի վարչապետ Աբիյ Ահմեդի կողմից Եգիպտոսի և Սուդանի հետ Եթովպական ամբարտակի վրա համագործակցելու իր երկրի ցանկության հաստատումից մեկ օր անց՝ ընդգծելով, որ այժմ, երբ ամբարտակն ավարտված է, այն ապահովում է ջրի կայուն հոսք ամբողջ տարվա ընթացքում դեպի ստորին հոսանքի երկու երկրները, կանխում է ջրհեղեղները և որևէ վնաս չի պատճառել նրանց։

Սա նաև տեղի է ունենում մի կողմից Եգիպտոսի և Սուդանի, մյուս կողմից՝ Եթովպիայի միջև վեճերի ֆոնին՝ ամբարտակի լցման և շահագործման վերաբերյալ, որի շինարարությունը սկսվել է 2011 թվականին: Կահիրեն և Խարթումը պնդում են եռակողմ իրավական պարտավորեցնող համաձայնագրի հասնելու վրա՝ ամբարտակի լցման և շահագործման վերաբերյալ։

Այնուամենայնիվ, Եթովպիան պնդեց, որ նման համաձայնագիր անհրաժեշտ չէ՝ վերահաստատելով, որ չի մտադիրվում վնասել որևէ երկրի շահերին: Վեճը հանգեցրեց բանակցությունների երեք տարվա դադարեցման, նախքան բանակցությունները վերսկսվելը 2023 թվականին, միայն թե կանգ առան 2024 թվականին:

Կլիմայական ճգնաժամ և քաղաքական անկայունություն

6650 կիլոմետր երկարությամբ Նեղոս գետը բաժանվում է 11 երկրների միջև՝ Բուրունդի, Ռուանդա, Կոնգոյի Դեմոկրատական ​​Հանրապետություն (ԿԴՀ), Քենիա, Ուգանդա, Տանզանիա, Եթովպիա, Էրիթրեա, Հարավային Սուդան, Սուդան և Եգիպտոս։

Եգիպտոսը բախվում է ջրի սակավության լուրջ ճգնաժամի, որը պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով, որոնցից գլխավորը կլիմայական ճգնաժամն է։ Նրա ջրի ավելի քան 90 տոկոսը գալիս է Նեղոս գետից։

Սուդանը, ավելի փոքր չափով, նույնպես բախվում է ջրային ճգնաժամի, հիմնականում քաղաքական անկայունության պատճառով։

Եգիպտոսը և Սուդանը վերջին հոսանքն ի վար գտնվող երկրներն են և Ստորին Նեղոսի ավազանի երկրներ են, որոնք համեմատաբար ցածր տեղումների մակարդակ են ստանում Վերին Նեղոսի ավազանի պետությունների համեմատ։

Եթովպիան պնդում է, որ ամբարտակը անհրաժեշտ է էներգետիկ ինքնաբավության և տնտեսական աճի համար։

