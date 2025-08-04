Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդեթ Յըլմազը շաբաթ օրը Լեֆկոսայի նախագահական համալիրում հանդիպել է Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության (ՀԿԹՀ) նախագահ Էրսին Թաթարի հետ և քննարկել երկկողմ համագործակցության խթանման ջանքերը։
Հանդիպումից հետո գրառման մեջ փոխնախագահ Յըլմազը նշել է, որ նրանք քննարկել են «Թուրքիա-ՀԿԹՀ հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում հետագա ամրապնդման քայլերը», ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումները, ապագա տնտեսական համագործակցությունը և հանրային ծառայություններում թվային վերափոխումը։
Թուրքիայի փոխնախագահ Յըլմազը նաև մասնակցել է Թուրքիա-ՀԿԹՀ ոստիկանական ծառայողական մեքենաների հանձնման արարողությանը։
Իր ելույթում փոխնախագահ Յըլմազը նշել է, որ նրանք հպարտությամբ նշել են Կիպրոսի նվաճման 454-ամյակը, ինչպես նաև Թուրքական դիմադրության կազմակերպության և Անվտանգության ուժերի հրամանատարության հիմնադրման տարեդարձերը, որոնք օգոստոսի 1-ին նշվում են որպես Սոցիալական դիմադրության օր։
Նա ընդգծել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ղեկավարությամբ Թուրքիան շարունակում է աջակցել կիպրոսցի թուրքերին բոլոր ոլորտներում՝ կրթությունից և առողջապահությունից մինչև տրանսպորտ, ենթակառուցվածքներ, էներգետիկա և գյուղատնտեսություն։
Փոխնախագահ Յիլմազը նշել է, որ Թուրքիա-ՀԿԹՀ համագործակցությունը ներառում է հանրային ծառայությունների ոլորտում փորձի փոխանակում, բնական աղետների ժամանակ համակարգում և սարքավորումների ու տրանսպորտային միջոցների տրամադրում։
«Թուրքիա-ՀԿԹՀ համագործակցության ոգով մենք այսօր շահագործման ենք հանձնում 29 նոր մեքենա՝ 24 ծառայողական մեքենա և 5 հրշեջ մեքենա։ Մեր նվիրաբերած 24 ոստիկանական ծառայողական մեքենաներից 12-ը մատակարարվել են Ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում», - ասաց Փոխնախագահ Յիլմազը։
Փոխնախագահ Յիլմազը նշել է, որ մեքենաներից բացի, տրամադրվել է նաև 19 տեսակի տեխնիկական սարքավորում, մատնահետքերի սկաներներ, շարժական համակարգեր, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքների աջակցություն և մոտոցիկլետային ոստիկանների համար համազգեստ, ինչը բարելավել է ինչպես ինստիտուցիոնալ կարողությունները, այնպես էլ աշխատանքային պայմանները ոլորտում։
Աղետների պատրաստվածություն
Փոխնախագահը նաև մասնակցել է մայրաքաղաք Լեֆքոսայում գտնվող ՀԿԹՀ-ի երկրաշարժերի մոնիթորինգի և գնահատման կենտրոնի բացմանը, որը ստեղծվել է Թուրքիայի Աղետների և արտակարգ իրավիճակների կառավարման վարչության (AFAD) աջակցությամբ։
Նշելով, որ երկու երկրներն էլ գտնվում են սեյսմիկ գոտիներում, նա ընդգծել է երկրաշարժի բոլոր փուլերի արդյունավետ կառավարման կարևորությունը։
Փոխնախագահը Յիլմազը նաև X-ում գրել է, որ կենտրոնը, որը հզորացվել է ազգային մշակված ծրագրային ապահովմամբ, ՀԿԹՀ-ին ապահովել է գիտության վրա հիմնված և տվյալների վրա հիմնված երկրաշարժերի վերլուծության ենթակառուցվածք։
«Համակարգը առաջարկում է ոչ միայն մոնիթորինգի, այլև վաղ նախազգուշացման, վնասի գնահատման և ճգնաժամերի կառավարման կարևոր հնարավորություններ», - ասաց Փոխնախագահը Յիլմազը։
ՀԿԹՀ նախագահ Էրսին Թաթարը, նույնպես ելույթ ունենալով բացման արարողության ժամանակ, ընդգծել է աղետների պատրաստվածության կարևորությունը բոլոր հաստատություններում և շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային ՀԿԹՀ-ի կարողությունները բարելավելու ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերի համար։