ԹՈՒՐՔԻԱ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Թուրքիան և ՀԿԹՀ խորացնում են համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում
Թուրքիայի փոխնախագահ Յըլմազը շեշտել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ղեկավարությամբ Թուրքիան շարունակում է բոլոր ոլորտներում աջակցել կիպրոսցի թուրքերին։
Թուրքիան և ՀԿԹՀ խորացնում են համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում
August 4, 2025

Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդեթ Յըլմազը շաբաթ օրը Լեֆկոսայի նախագահական համալիրում հանդիպել է Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության (ՀԿԹՀ) նախագահ Էրսին Թաթարի հետ և քննարկել երկկողմ համագործակցության խթանման ջանքերը։

Հանդիպումից հետո գրառման մեջ փոխնախագահ Յըլմազը նշել է, որ նրանք քննարկել են «Թուրքիա-ՀԿԹՀ հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում հետագա ամրապնդման քայլերը», ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումները, ապագա տնտեսական համագործակցությունը և հանրային ծառայություններում թվային վերափոխումը։

Թուրքիայի փոխնախագահ Յըլմազը նաև մասնակցել է Թուրքիա-ՀԿԹՀ ոստիկանական ծառայողական մեքենաների հանձնման արարողությանը։

Իր ելույթում փոխնախագահ Յըլմազը նշել է, որ նրանք հպարտությամբ նշել են Կիպրոսի նվաճման 454-ամյակը, ինչպես նաև Թուրքական դիմադրության կազմակերպության և Անվտանգության ուժերի հրամանատարության հիմնադրման տարեդարձերը, որոնք օգոստոսի 1-ին նշվում են որպես Սոցիալական դիմադրության օր։

Նա ընդգծել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ղեկավարությամբ Թուրքիան շարունակում է աջակցել կիպրոսցի թուրքերին բոլոր ոլորտներում՝ կրթությունից և առողջապահությունից մինչև տրանսպորտ, ենթակառուցվածքներ, էներգետիկա և գյուղատնտեսություն։

Փոխնախագահ Յիլմազը նշել է, որ Թուրքիա-ՀԿԹՀ համագործակցությունը ներառում է հանրային ծառայությունների ոլորտում փորձի փոխանակում, բնական աղետների ժամանակ համակարգում և սարքավորումների ու տրանսպորտային միջոցների տրամադրում։

«Թուրքիա-ՀԿԹՀ համագործակցության ոգով մենք այսօր շահագործման ենք հանձնում 29 նոր մեքենա՝ 24 ծառայողական մեքենա և 5 հրշեջ մեքենա։ Մեր նվիրաբերած 24 ոստիկանական ծառայողական մեքենաներից 12-ը մատակարարվել են Ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում», - ասաց Փոխնախագահ Յիլմազը։

Փոխնախագահ Յիլմազը նշել է, որ մեքենաներից բացի, տրամադրվել է նաև 19 տեսակի տեխնիկական սարքավորում, մատնահետքերի սկաներներ, շարժական համակարգեր, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքների աջակցություն և մոտոցիկլետային ոստիկանների համար համազգեստ, ինչը բարելավել է ինչպես ինստիտուցիոնալ կարողությունները, այնպես էլ աշխատանքային պայմանները ոլորտում։

recommended

Աղետների պատրաստվածություն

Փոխնախագահը նաև մասնակցել է մայրաքաղաք Լեֆքոսայում գտնվող ՀԿԹՀ-ի երկրաշարժերի մոնիթորինգի և գնահատման կենտրոնի բացմանը, որը ստեղծվել է Թուրքիայի Աղետների և արտակարգ իրավիճակների կառավարման վարչության (AFAD) աջակցությամբ։

Նշելով, որ երկու երկրներն էլ գտնվում են սեյսմիկ գոտիներում, նա ընդգծել է երկրաշարժի բոլոր փուլերի արդյունավետ կառավարման կարևորությունը։

Փոխնախագահը Յիլմազը նաև X-ում գրել է, որ կենտրոնը, որը հզորացվել է ազգային մշակված ծրագրային ապահովմամբ, ՀԿԹՀ-ին ապահովել է գիտության վրա հիմնված և տվյալների վրա հիմնված երկրաշարժերի վերլուծության ենթակառուցվածք։

«Համակարգը առաջարկում է ոչ միայն մոնիթորինգի, այլև վաղ նախազգուշացման, վնասի գնահատման և ճգնաժամերի կառավարման կարևոր հնարավորություններ», - ասաց Փոխնախագահը Յիլմազը։

ՀԿԹՀ նախագահ Էրսին Թաթարը, նույնպես ելույթ ունենալով բացման արարողության ժամանակ, ընդգծել է աղետների պատրաստվածության կարևորությունը բոլոր հաստատություններում և շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային ՀԿԹՀ-ի կարողությունները բարելավելու ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերի համար։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us