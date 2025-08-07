ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Իսրայելը մեծ քանակությամբ զանգերի տվյալներ է պահում Microsoft-ի Azure ամպային համակարգում
Հետաքննությունը նշում է, որ 8200 ստորաբաժանումն օգտագործել է Microsoft-ի ամպային պահեստի գրեթե անսահմանափակ պահեստային հզորությունը՝ Գազայում և օկուպացված Արևմտյան ափին պաղեստինցիների կողմից ամեն օր կատարված միլիոնավոր հեռախոսազանգերը հավաքելու:
Իսրայելի ռազմական հետախուզական գործակալությունը օգտագործել է Microsoft-ի Azure ամպային հարթակը՝ պաղեստինցիների կողմից խլված հեռախոսազանգերը մեծ մասշտաբով պահելու և վերլուծելու համար, ըստ The Guardian-ի, պաղեստինա-իսրայելական +972 Magazine հրատարակչության և եբրայերեն լեզվով Local Call լրատվամիջոցի հետաքննության։

Հետաքննության համաձայն՝ 2022 թվականից գործող համակարգը կարող է մշակել մինչև «ժամում մեկ միլիոն զանգ» և օգտագործվել է Իսրայելի գործողությունները Գազայում և օկուպացված Արևմտյան ափին աջակցելու համար։

Հետաքննությունը պարզել է, որ գործընկերությունը ձևավորվել է Իսրայելի հետախուզական Unit 8200 հրամանատար Յոսի Սարիելի և Microsoft-ի գործադիր տնօրեն Սաթյա Նադելայի միջև 2021 թվականին կայացած հանդիպումից հետո։

Azure-ի գրեթե անսահմանափակ պահեստավորման հզորությամբ զինված՝ Unit 8200-ը սկսել է ստեղծել հզոր նոր զանգվածային հսկողության գործիք՝ լայնածավալ և ներխուժող համակարգ, որը հավաքում և պահպանում է Գազայում և Արևմտյան ափում պաղեստինցիների կողմից ամեն օր կատարվող միլիոնավոր բջջային հեռախոսազանգերի ձայնագրությունները։

Ըստ The Guardian-ի՝ Microsoft-ի արտահոսած փաստաթղթերի և ընկերության ու Իսրայելի ռազմական հետախուզության 11 աղբյուրների հետ հարցազրույցների մի մասը բացահայտել է, թե ինչպես է Azure-ն օգտագործվել Unit 8200-ի կողմից՝ «պաղեստինյան ամենօրյա հաղորդակցությունների այս ընդարձակ արխիվը պահելու համար»։

Unit 8200-ի երեք աղբյուրների համաձայն՝ ամպային պահեստավորման հարթակը «նպաստել է մահացու օդային հարվածների նախապատրաստմանը և ձևավորել է ռազմական գործողությունները Գազայում և Արևմտյան ափում»։

ՀարաբերականTRT Global - Microsoft finally acknowledges supplying AI services to Israel but denies Gaza genocide complicity

Համակարգին ծանոթ արտահոսած փաստաթղթերը և աղբյուրները ցույց են տվել, որ այն պահպանել է մոտ 11,500 տերաբայթ խլված հաղորդակցություն՝ մոտավորապես 200 միլիոն ժամ հեռախոսազանգերի համարժեք։

Սարիելի կողմից մշակված ամպային համակարգը «հաճախակիորեն օգտագործվել է արհեստական բանականության վրա հիմնված թիրախների առաջարկման մի շարք գործիքների հետ միասին, որոնք նույնպես մշակվել են նրա օրոք և ներկայացվել են զինվորականների կողմից՝ մի արշավի ընթացքում, որը ավերել է քաղաքացիական կյանքը և ստեղծել խորը մարդասիրական ճգնաժամ», - ասաց The Guardian-ը։

2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր պաշարված Գազայում Իսրայելը սպանել է ավելի քան 61,100 պաղեստինցիների, հիմնականում կանանց և երեխաների, իր կոտորածի ժամանակ։

Պաղեստինի պաշտոնական WAFA լրատվական գործակալության տվյալներով՝ մոտ 11,000 պաղեստինցիներ, վախենալով, թաղված են ավերված տների փլատակների տակ։

Մասնագետները, սակայն, պնդում են, որ իրական զոհերի թիվը զգալիորեն գերազանցում է Գազայի իշխանությունների հաղորդած տվյալները՝ գնահատելով, որ այն կարող է լինել մոտ 200,000։

Ցեղասպանության ընթացքում Իսրայելը շրջափակված անկլավի մեծ մասը վերածել է ավերակների և գործնականում տեղահանել է նրա ողջ բնակչությանը։

Անցյալ տարվա նոյեմբերին Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալման օրդերներ տվեց Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և նրա նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի համար՝ Գազայում ռազմական և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։

Իսրայելը նաև ցեղասպանության գործով է քննարկվում Միջազգային դատարանում՝ անկլավի դեմ իր պատերազմի համար։

