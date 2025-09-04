Մոսկվան իրավունք չունի որոշելու, թե արդյոք արևմտյան զորքերը կարող են տեղակայվել Ուկրաինայում, հինգշաբթի օրը հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն՝ ընդգծելով, որ Կիևի ինքնիշխանությունը պետք է հարգվի։
«Ինչո՞ւ ենք մենք հետաքրքրված, թե ինչ է մտածում Ռուսաստանը Ուկրաինայում զորքերի մասին։ Դա ինքնիշխան պետություն է։ Նրանց որոշելու գործը չէ։ Ուկրաինան ինքնիշխան պետություն է, եթե Ուկրաինան ցանկանում է անվտանգության երաշխիքային ուժեր ունենալ Ուկրաինայում՝ խաղաղության համաձայնագիրը աջակցելու համար, դա նրանց գործն է։ Ոչ ոք ուրիշ չի կարող որոշել այդ մասին։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես պետք է դադարենք (ՌԴ նախագահ Վլադիմիր) Պուտինին չափազանց հզոր դարձնելուց», - ասաց Ռյուտեն IISS Պրահայի պաշտպանության գագաթնաժողովում։
Սպառնալիքը չի ավարտվի այս պատերազմի ավարտից հետո
Ռյուտեն Ռուսաստանի շարունակվող պատերազմը Ուկրաինայում որակեց որպես ներկայիս անվտանգության սպառնալիքների «ամենաակնհայտ օրինակ», բայց զգուշացրեց, որ մարտահրավերը չի ավարտվի հակամարտությունով։
«Սպառնալիքը չի ավարտվի այս պատերազմի ավարտից հետո։ Խնդիրը չի սահմանափակվում միայն Ռուսաստանով։ Չինաստանը, Իրանը և Հյուսիսային Կորեան մարտահրավերներ են ներկայացնում ինչպես անհատապես, այնպես էլ համագործակցության արդյունքում։ Նրանք իրենց պաշտպանական արդյունաբերության համագործակցությունը մեծացնում են աննախադեպ մակարդակի։ Նրանք պատրաստվում են երկարատև դիմակայության։ Այսպիսով, մենք պետք է պատրաստ լինենք», - ասաց Ռյուտեն։
Ռյուտեն ընդգծեց Եվրատլանտյան և Հնդկա-Խաղաղօվկիանոսյան անվտանգության թատերաբեմերի միջև աճող կապը՝ մատնանշելով Ճապոնիայի, Ավստրալիայի, Նոր Զելանդիայի և Հարավային Կորեայի հետ ավելի սերտ համագործակցությունը։
«Եթե Չինաստանը մի օր որոշի հարձակվել Թայվանի վրա, դա չի սահմանափակվի միայն այդ հարձակումով։ Ինչո՞ւ (Չինաստանի նախագահ) Սի Ցզինպինը չզանգահարի իր կրտսեր գործընկեր Վլադիմիր Պուտինին, որպեսզի նա մեզ նույնպես զբաղված պահի այստեղ՝ Եվրոպայում, հյուսիսատլանտյան տարածքում», - ասաց Ռյուտեն։
Միայն կանխիկը չի կարող անվտանգություն ապահովել
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նշեց, որ անվտանգությունը չի կարող ապահովվել միայն կանխիկով՝ կոչ անելով ավելի ուժեղացնել պաշտպանական արդյունաբերության ջանքերը ամբողջ դաշինքում։
Նա հիշեցրեց, որ մինչև վերջերս Ռուսաստանը ավելի շատ զինամթերք էր արտադրում, քան ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամները միասին վերցրած, չնայած ԱՄՆ Տեխաս նահանգից փոքր տնտեսություն ունենալուն։
Սակայն նա ընդգծել է, որ Եվրոպան այժմ ավելացնում է իր արտադրությունը։
Ռյուտեն գովաբանեց ԱՄՆ-ի առաջնորդությունը դաշինքում, մասնավորապես՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք, պնդելով, որ դա օգնել է դաշնակիցներին կատարել պաշտպանական ծախսերի ավելի բարձր պարտավորությունները։
«Սա երբեք տեղի չէր ունենա առանց Թրամփի», - ասաց Ռյուտեն՝ հավելելով, որ այնպիսի դաշնակիցներ, ինչպիսիք են Իտալիան, Կանադան, Իսպանիան և Բելգիան, հունիսին Հաագայում կայացած գագաթնաժողովում պարտավորվել են պաշտպանական ծախսերի 5 տոկոսի նպատակին։