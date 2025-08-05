Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն որոշել է ամբողջությամբ օկուպացնել Գազան և ընդլայնել ռազմական հարձակումը անկլավում։
«Զառը նետված է՝ մենք գնում ենք Գազայի լիարժեք օկուպացիայի։ Գործողություններ կլինեն նույնիսկ այն տարածքներում, որտեղ պատանդներ են պահվում։ Եթե Իսրայելի բանակի շտաբի պետը չհամաձայնվի, նա պետք է հրաժարական տա», - երկուշաբթի երեկոյան «Yedioth Ahronoth» թերթը մեջբերել է Նեթանյահուին մոտ կանգնած բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքերը։
Իսրայելական 12-րդ ալիքը հայտարարել է, որ այս որոշումը ազդարարում է Իսրայելի Գազայի ռազմավարության մեջ մեծ փոփոխության մասին, և այժմ գործողություններ են սպասվում խիտ բնակեցված տարածքներում, այդ թվում՝ կենտրոնական փախստականների ճամբարներում
Կանաչ լույս
Հանրային հեռարձակող KAN-ը, հղում անելով Նեթանյահուի հետ վերջերս զրուցած նախարարներին, հայտնել է, որ վարչապետը որոշել է ընդլայնել ռազմական գործողությունները Գազայում՝ չնայած անվտանգության կառույցների դիմադրությանը։
«Yedioth Ahronoth»-ը պնդում է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Նեթանյահուին «կանաչ լույս» է տվել ընդլայնված հարձակումը շարունակելու համար։
Մերժելով հրադադարի միջազգային կոչերը՝ Իսրայելի բանակը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր դաժան հարձակում է սկսել Գազայի վրա, որի հետևանքով զոհվել է գրեթե 61,000 պաղեստինցի, որոնց գրեթե կեսը կանայք և երեխաներ են։
Իսրայելի ցեղասպանական արշավը ավերել է անկլավը և այն հասցրել սովի եզրին։