Իսրայելական լրատվամիջոցները պնդում են, որ Նեթանյահուն պլանավորում է Գազայի ամբողջական օկուպացիան
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Նեթանյահուին «կանաչ լույս» է տվել ընդլայնված հարձակումը շարունակելու համար, հայտնում են իսրայելական լրատվամիջոցները։
August 5, 2025

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն որոշել է ամբողջությամբ օկուպացնել Գազան և ընդլայնել ռազմական հարձակումը անկլավում։

«Զառը նետված է՝ մենք գնում ենք Գազայի լիարժեք օկուպացիայի։ Գործողություններ կլինեն նույնիսկ այն տարածքներում, որտեղ պատանդներ են պահվում։ Եթե Իսրայելի բանակի շտաբի պետը չհամաձայնվի, նա պետք է հրաժարական տա», - երկուշաբթի երեկոյան «Yedioth Ahronoth» թերթը մեջբերել է Նեթանյահուին մոտ կանգնած բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքերը։

Իսրայելական 12-րդ ալիքը հայտարարել է, որ այս որոշումը ազդարարում է Իսրայելի Գազայի ռազմավարության մեջ մեծ փոփոխության մասին, և այժմ գործողություններ են սպասվում խիտ բնակեցված տարածքներում, այդ թվում՝ կենտրոնական փախստականների ճամբարներում

Կանաչ լույս

Հանրային հեռարձակող KAN-ը, հղում անելով Նեթանյահուի հետ վերջերս զրուցած նախարարներին, հայտնել է, որ վարչապետը որոշել է ընդլայնել ռազմական գործողությունները Գազայում՝ չնայած անվտանգության կառույցների դիմադրությանը։

«Yedioth Ahronoth»-ը պնդում է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Նեթանյահուին «կանաչ լույս» է տվել ընդլայնված հարձակումը շարունակելու համար։

Մերժելով հրադադարի միջազգային կոչերը՝ Իսրայելի բանակը 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից ի վեր դաժան հարձակում է սկսել Գազայի վրա, որի հետևանքով զոհվել է գրեթե 61,000 պաղեստինցի, որոնց գրեթե կեսը կանայք և երեխաներ են։

Իսրայելի ցեղասպանական արշավը ավերել է անկլավը և այն հասցրել սովի եզրին։

