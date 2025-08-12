ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
ԵՄ-ն աջակցում է Ուկրաինայի իրավունքին՝ ընտրելու իր ապագան Թրամփ-Պուտին գագաթնաժողովից առաջ
Եվրամիության առաջնորդները կոչ են արել խաղաղության, որը կհարգի Ուկրաինայի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։
ԵՄ-ն աջակցում է Ուկրաինայի իրավունքին՝ ընտրելու իր ապագան Թրամփ-Պուտին գագաթնաժողովից առաջ
Եվրոպական երկրները վախենում են, որ Պուտինը կարող է նշանակել ևս մի քանի երկրների, եթե հաջողության հասնի Ուկրաինայում։ / Reuters
11 hours ago

Եվրամիության առաջնորդները երեքշաբթի օրը ընդգծեցին «Ուկրաինայի՝ իր ճակատագիրը ինքնուրույն որոշելու անբաժանելի իրավունքը», ընդամենը երեք օր առաջ, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պետք է հանդիպեր իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի հետ։

«Մենք՝ Եվրամիության առաջնորդներս, ողջունում ենք նախագահ Թրամփի ջանքերը՝ ուղղված Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի դադարեցմանը և Ուկրաինայի համար արդար ու երկարատև խաղաղության և անվտանգության ապահովմանը»,- նշված է հայտարարության մեջ։

«Արդար և երկարատև խաղաղությունը, որը կբերի կայունություն և անվտանգություն, պետք է հարգի միջազգային իրավունքը, ներառյալ անկախության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության սկզբունքները, և որ միջազգային սահմանները չպետք է փոխվեն ուժի միջոցով»։

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և եվրոպացի առաջնորդները նախատեսում են հանդիպել Թրամփի հետ չորեքշաբթի օրը։

Թրամփը անորոշ է արտահայտվել Պուտինի հետ ուրբաթ օրվա հանդիպման իր ակնկալիքների մասին՝ այն նկարագրելով որպես «զգացողությունների հանդիպում», որի նպատակն է հասկանալ ռուս առաջնորդի գաղափարները Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի վերաբերյալ։

Զելենսկին բացառել է ուժով գրավված տարածքների զիջումը։ Թրամփը՝ որը փետրվարին Սպիտակ տանը հանդիպման ժամանակ հրապարակավ քննադատել էր Զելենսկուն, նշել է, որ «մի փոքր անհանգստացած է» Զելենսկու դիրքորոշմամբ և պնդել է, որ տարածքների փոխանակումներ պետք է տեղի ունենան։

«Կլինեն որոշ փոխանակումներ, կլինեն որոշ փոփոխություններ տարածքներում»,- ասել է նա։

Առաջարկ

Բայց Թրամփը նաև նշել է, որ Պուտինին կասի՝ «պետք է վերջ տաս այս պատերազմին»։

Ալյասկայի գագաթնաժողով

Թրամփը նաև քննադատել է Զելենսկուն՝ նշելով, որ Ուկրաինայի առաջնորդը պատերազմի ողջ ընթացքում իշխանության է եղել և «ոչինչ չի փոխվել» այդ ընթացքում։ Նա համեմատել է դա Պուտինի հետ, որը տասնամյակներ շարունակ անխափան իշխանություն է ունեցել Ռուսաստանում։

Անհասկանալի է՝ արդյոք եվրոպացիները անհանգստացած էին Թրամփի այն հայտարարությունից, որ ուրբաթ օրը նա կուղևորվի Ռուսաստան՝ Պուտինի հետ հանդիպելու։

Գագաթնաժողովը տեղի է ունենում ԱՄՆ Ալյասկա նահանգում, որը 18-րդ դարում գաղութացվել էր Ռուսաստանի կողմից, մինչև ցար Ալեքսանդր II-ը 1867 թվականին այն վաճառեց ԱՄՆ-ին հողային գործարքի շրջանակում։

Եվրոպական երկրները վախենում են, որ եթե Պուտինը հաղթի Ուկրաինայում, ապա հաջորդը կարող է թիրախավորել նրանցից որևէ մեկը։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us