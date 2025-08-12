Եվրամիության առաջնորդները երեքշաբթի օրը ընդգծեցին «Ուկրաինայի՝ իր ճակատագիրը ինքնուրույն որոշելու անբաժանելի իրավունքը», ընդամենը երեք օր առաջ, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պետք է հանդիպեր իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի հետ։
«Մենք՝ Եվրամիության առաջնորդներս, ողջունում ենք նախագահ Թրամփի ջանքերը՝ ուղղված Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի դադարեցմանը և Ուկրաինայի համար արդար ու երկարատև խաղաղության և անվտանգության ապահովմանը»,- նշված է հայտարարության մեջ։
«Արդար և երկարատև խաղաղությունը, որը կբերի կայունություն և անվտանգություն, պետք է հարգի միջազգային իրավունքը, ներառյալ անկախության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության սկզբունքները, և որ միջազգային սահմանները չպետք է փոխվեն ուժի միջոցով»։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և եվրոպացի առաջնորդները նախատեսում են հանդիպել Թրամփի հետ չորեքշաբթի օրը։
Թրամփը անորոշ է արտահայտվել Պուտինի հետ ուրբաթ օրվա հանդիպման իր ակնկալիքների մասին՝ այն նկարագրելով որպես «զգացողությունների հանդիպում», որի նպատակն է հասկանալ ռուս առաջնորդի գաղափարները Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի վերաբերյալ։
Զելենսկին բացառել է ուժով գրավված տարածքների զիջումը։ Թրամփը՝ որը փետրվարին Սպիտակ տանը հանդիպման ժամանակ հրապարակավ քննադատել էր Զելենսկուն, նշել է, որ «մի փոքր անհանգստացած է» Զելենսկու դիրքորոշմամբ և պնդել է, որ տարածքների փոխանակումներ պետք է տեղի ունենան։
«Կլինեն որոշ փոխանակումներ, կլինեն որոշ փոփոխություններ տարածքներում»,- ասել է նա։
Բայց Թրամփը նաև նշել է, որ Պուտինին կասի՝ «պետք է վերջ տաս այս պատերազմին»։
Ալյասկայի գագաթնաժողով
Թրամփը նաև քննադատել է Զելենսկուն՝ նշելով, որ Ուկրաինայի առաջնորդը պատերազմի ողջ ընթացքում իշխանության է եղել և «ոչինչ չի փոխվել» այդ ընթացքում։ Նա համեմատել է դա Պուտինի հետ, որը տասնամյակներ շարունակ անխափան իշխանություն է ունեցել Ռուսաստանում։
Անհասկանալի է՝ արդյոք եվրոպացիները անհանգստացած էին Թրամփի այն հայտարարությունից, որ ուրբաթ օրը նա կուղևորվի Ռուսաստան՝ Պուտինի հետ հանդիպելու։
Գագաթնաժողովը տեղի է ունենում ԱՄՆ Ալյասկա նահանգում, որը 18-րդ դարում գաղութացվել էր Ռուսաստանի կողմից, մինչև ցար Ալեքսանդր II-ը 1867 թվականին այն վաճառեց ԱՄՆ-ին հողային գործարքի շրջանակում։
Եվրոպական երկրները վախենում են, որ եթե Պուտինը հաղթի Ուկրաինայում, ապա հաջորդը կարող է թիրախավորել նրանցից որևէ մեկը։