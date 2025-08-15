Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կոչ է արել աշխարհին գործել՝ կանգնեցնելու Գազայի պատերազմը՝ նախազգուշացնելով, որ տարածքը մոտենում է «ամբողջական հումանիտար կործանման»՝ իսրայելական հարձակումների ֆոնին։ Այս մասին նա գրել է Al Jazeera լրատվամիջոցի համար իր հեղինակած հոդվածում։
Թուրքիայի հաղորդակցության վարչության ղեկավար Բուրհանեթթին Դուրանը հայտարարել է հոդվածի հրապարակման մասին թուրքական Next Sosyal սոցիալական հարթակում։
Հոդվածում, որը վերնագրված է «Մարդկության խիղճը փորձության է ենթարկվում Գազայում» և հրապարակվել է հինգշաբթի օրը անգլերեն և արաբերեն լեզուներով, Էրդողանը մեղադրել է Իսրայելին «պաղեստինցիների դեմ համակարգված ոչնչացման քաղաքականություն» իրականացնելու մեջ։
«Սովը, ծարավը և համաճարակային հիվանդությունների սպառնալիքը Գազան տանում են դեպի ամբողջական հումանիտար կործանում», - գրել է Էրդողանը։ «Մինչ օրս ավելի քան 61,000 պաղեստինցի՝ մեծամասնությունը կանայք և երեխաներ, սպանվել են իսրայելական հարձակումների հետևանքով»։
Նա նշել է, որ Անկարան շարունակում է ջանքեր գործադրել հրադադարի հասնելու համար ՄԱԿ-ում և Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունում՝ միաժամանակ միջնորդելով պաղեստինյան խմբերի միջև։
«Արևմուտքի երկակի չափանիշները»
«Արևմուտքի երկակի չափանիշները՝ այլ ճգնաժամերի ժամանակ արագ արձագանքելով, բայց Գազայի նկատմամբ երկիմաստ մոտեցում ցուցաբերելով, խարխլում են այն միջազգային կարգի վստահելիությունը, որը ենթադրաբար հիմնված է սկզբունքների և կանոնների վրա», - գրել է Էրդողանը։
Նա նշել է, որ Ուկրաինայի շուրջ գլոբալ արագ մոբիլիզացիան չի կրկնվել Գազայի համար, ինչը թույլ է տվել Իսրայելին գործել «առանց նվազագույն պատժամիջոցների»։
Էրդողանը ներկայացրել է Թուրքիայի շարունակական հումանիտար և դիվանագիտական ջանքերը, ներառյալ օգնության առաքումները, բժշկական տարհանումները և միջնորդությունը պաղեստինյան խմբերի միջև, հաճախ համագործակցելով Կատարի հետ։ Նա կրկնել է իր հայտարարությունը նախորդ ամսվա ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում, որ «Գազան ժամանակ չունի կորցնելու» և կրկին Իսրայելի գործողությունները անվանել է «ցեղասպանություն»։
Նախագահը նախազգուշացրել է, որ հակամարտությունը վտանգում է տարածաշրջանի ավելի լայն կայունությունը՝ սրելով լարվածությունը Իսրայելի և Իրանի միջև և նպաստելով տեղահանությանը, ծայրահեղականացմանը և էներգետիկ անվտանգության սպառնալիքներին։ Նա կոչ է արել անհապաղ հրադադար հաստատել, բացել հումանիտար միջանցքներ և ստեղծել միջազգային մեխանիզմներ՝ քաղաքացիական անձանց պաշտպանելու համար։
«Պատերազմը թիրախավորում է ճշմարտությունը փնտրողներին»
Էրդողանը նշել է, որ Գազայի վերակառուցումը պետք է ապահովի կրթության, առողջապահության, ենթակառուցվածքների և քաղաքական ներկայացուցչության իրավունքները՝ ընդգծելով, որ տևական խաղաղությունը կախված է անկախ և ինքնիշխան պաղեստինյան պետության ճանաչումից։
«Պատմությունը վկայում է նրանց մասին, ովքեր գործեցին, և նրանց մասին, ովքեր շրջվեցին Գազայում տեղի ունեցող դաժանություններից», - ասել է Էրդողանը։ «Մարդկության ապագան կձևավորվի այն քաջ քայլերով, որոնք մենք կձեռնարկենք այսօր»։
Նախագահը նշել է, որ Գազայի իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ «պատերազմը թիրախավորում է ճշմարտությունը փնտրողներին»՝ ընդգծելով, որ բազմաթիվ լրագրողներ զոհվել են հակամարտության գոտուց հաղորդելիս։
«Al Jazeera լրատվամիջոցի կրած կորուստները, մասնավորապես, մամուլի ազատության և տեղեկատվության իրավունքի դեմ ամենադաժան հարձակումներից են», - ասել է նա՝ հավելելով, որ այդ «քաջ անձանց» մահերը «մեզ բոլորիս համար խոր կորուստ են» և նրանց հիշատակը «կմնա արդարության ձգտման խորհրդանիշ»։