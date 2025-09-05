המלחמה בעזה
טורקיה דוחה דיווחי תקשורת ישראלית המקשרים אותה לתוכנית רצח
אנקרה אומרת שהזכרת שמה בתוכנית המדומה נגד שר ישראלי היא חלק מקמפיין דיסאינפורמציה שמכוון נגד מדיניות פלסטין שלה.
5 בספטמבר 2025

המרכז למאבק בדיסאינפורמציה בטורקיה דחה דיווחים בתקשורת הישראלית שקשרו את שמו למזימת התנקשות לכאורה בשר ישראלי, וטען כי מדובר בקמפיין השמצה מכוון.

״אזכור שמה של מדינתנו בדיווחים של כלי תקשורת ישראליים מסוימים בנוגע למזימת התנקשות לכאורה בשר ישראלי הוא תוצאה של קמפיין דיסאינפורמציה מכוון נגד טורקיה,״ נמסר מהמרכז.

המרכז הדגיש כי המקרה, שהוצג בתקשורת הישראלית כהתפתחות חדשה, קשור למעשה לאירוע שהתרחש לפני שמונה חודשים.

״יתרה מזאת, הצהרות העצורים המאשרות כי אין להם כל קשר לטורקיה אומתו על ידי גורמים בצלב האדום,״ נמסר מהמרכז.

המרכז טען כי המטרה העיקרית של הדיווחים היא ליצור תפיסה מטעה על טורקיה בזירה הבינלאומית ולפגוע בעמדתה בנוגע לפלסטין.

״המטרה המרכזית של הידיעות הללו היא ליצור תפיסה מטעה ומכוונת נגד טורקיה בזירה הבינלאומית, ובכך לפגוע במדיניותה של טורקיה כלפי פלסטין,״ נכתב בהודעה.

אנקרה קראה לציבור ולרשויות הבינלאומיות שלא לייחס חשיבות למה שתיארה כ״מאמצי דיסאינפורמציה ותעמולה שחורה המכוונים נגד טורקיה.״

טורקיה הייתה אחת המבקרות החריפות ביותר של ישראל מאז תחילת פעולותיה בעזה, והאשימה שוב ושוב את תל אביב בביצוע רצח עם וקראה להעמדה לדין בבתי משפט בינלאומיים.

גורמים רשמיים באנקרה טוענים כי קמפיינים להשמצת טורקיה ולקשור אותה לטרור או מזימות אזוריות הם חלק מניסיונות להחליש את עמדתה הדיפלומטית בתמיכה בפלסטינים.

