המרכז למאבק בדיסאינפורמציה בטורקיה דחה דיווחים בתקשורת הישראלית שקשרו את שמו למזימת התנקשות לכאורה בשר ישראלי, וטען כי מדובר בקמפיין השמצה מכוון.

״אזכור שמה של מדינתנו בדיווחים של כלי תקשורת ישראליים מסוימים בנוגע למזימת התנקשות לכאורה בשר ישראלי הוא תוצאה של קמפיין דיסאינפורמציה מכוון נגד טורקיה,״ נמסר מהמרכז.

המרכז הדגיש כי המקרה, שהוצג בתקשורת הישראלית כהתפתחות חדשה, קשור למעשה לאירוע שהתרחש לפני שמונה חודשים.

״יתרה מזאת, הצהרות העצורים המאשרות כי אין להם כל קשר לטורקיה אומתו על ידי גורמים בצלב האדום,״ נמסר מהמרכז.

המרכז טען כי המטרה העיקרית של הדיווחים היא ליצור תפיסה מטעה על טורקיה בזירה הבינלאומית ולפגוע בעמדתה בנוגע לפלסטין.