נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, אמר כי "עמדתה של טורקיה בנוגע לעזה ברורה", משום שזכויות האדם והאנושיות עומדות במרכז מדיניותה של אנקרה.

העולם של ימינו מתמודד עם "משברים בקנה מידה ובמורכבות חסרי תקדים", והמערכת הבינלאומית הנוכחית הוכיחה את עצמה כבלתי מספקת בתגובה למשברים ובהגנה על זכויותיהם של אנשים חפים מפשע, כתב ארדואן במאמר שכותרתו "דרך משותפת לשלום ולצדק" שפורסם ביום ראשון בעיתון הסיני המוביל "יומון העם", כך הצהיר ראש מחלקת התקשורת של טורקיה, בורחאניטין דוראן, בפלטפורמת המדיה החברתית הטורקית NSosyal.

המצב בעזה, המאופיין בטבח ובכיבוש של ישראל, הוא אחד "הדוגמאות הבולטות ביותר למציאות זו", ציין ארדואן במאמר.

"מאמצינו להבטיח את ביטחון האוכלוסייה האזרחית, גישה רציפה לסיוע הומניטרי והפסקת אש מתמשכת ממשיכים להתגבר.

במקביל למתן סיוע הומניטרי לנזקקים בשטח, אנו ממשיכים גם להשתמש בדיפלומטיה כדי לקדם את יישום הפסקת האש והגנה על אזרחים חפים מפשע", הדגיש.