טורקיה
1 דקות קריאה
"עמדתה של טורקיה בנוגע לעזה ברורה": ארדואן
"מאמצינו להבטיח את ביטחון האוכלוסייה האזרחית, גישה רציפה לסיוע הומניטרי והפסקת אש מתמשכת ממשיכים להתגבר", כותב נשיא טורקיה.
"עמדתה של טורקיה בנוגע לעזה ברורה": ארדואן
המצב בעזה, המאופיין בטבח ובכיבוש של ישראל, הוא אחד "הדוגמאות הבולטות ביותר למציאות זו", ציין ארדואן במאמר. / AA
1 בספטמבר 2025

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, אמר כי "עמדתה של טורקיה בנוגע לעזה ברורה", משום שזכויות האדם והאנושיות עומדות במרכז מדיניותה של אנקרה.

העולם של ימינו מתמודד עם "משברים בקנה מידה ובמורכבות חסרי תקדים", והמערכת הבינלאומית הנוכחית הוכיחה את עצמה כבלתי מספקת בתגובה למשברים ובהגנה על זכויותיהם של אנשים חפים מפשע, כתב ארדואן במאמר שכותרתו "דרך משותפת לשלום ולצדק" שפורסם ביום ראשון בעיתון הסיני המוביל "יומון העם", כך הצהיר ראש מחלקת התקשורת של טורקיה, בורחאניטין דוראן, בפלטפורמת המדיה החברתית הטורקית NSosyal.

המצב בעזה, המאופיין בטבח ובכיבוש של ישראל, הוא אחד "הדוגמאות הבולטות ביותר למציאות זו", ציין ארדואן במאמר.

"מאמצינו להבטיח את ביטחון האוכלוסייה האזרחית, גישה רציפה לסיוע הומניטרי והפסקת אש מתמשכת ממשיכים להתגבר.

במקביל למתן סיוע הומניטרי לנזקקים בשטח, אנו ממשיכים גם להשתמש בדיפלומטיה כדי לקדם את יישום הפסקת האש והגנה על אזרחים חפים מפשע", הדגיש.

מומלץ

 אנקרה סבורה כי "ברור" ששלום בר-קיימא בסוגיה הפלסטינית מחייב הקמת מדינה פלסטינית עצמאית וריבונית לחלוטין בגבולות 1967, עם מזרח ירושלים כבירתה, הדגיש נשיא טורקיה.

"הקמת מדינה פלסטינית היא חיונית להשגת שלום בר-קיימא בכל האזור", הצהיר.

קשורTRT Global - ארדואן מזהיר: פעולות ישראל מסכנות להצית את האזור ולהצית 'את כל העולם'


מקור:TRT World and Agencies
אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us