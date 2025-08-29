שר החוץ הטורקי, האקן פידאן, אמר כי מציאות רצח העם בעזה הוכרה על ידי העולם, אך ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו "מנסה לטשטש אותה".

בריאיון לערוץ טלוויזיה טורקי ביום חמישי בערב אמר כי סוגיית פלסטין היא "פצע מדמם" עבור העולם כולו, וקרא לעצור את הרעב שישראל גורמת בעזה.

פידאן הדגיש כי נתניהו משתמש בטקטיקות של לחץ בינלאומי כדי לכסות על פשעיו, באומרו שראש הממשלה הישראלי "פיתח מנגנון לחץ לכל מדינה" באמצעות גיוס "הלובי הציוני בכל מדינה" כדי להחזיק את המדינות "בשבי דרך הפוליטיקה המקומית שלהן".

הוא ציין כי "האשליה סביב הסוגיה הפלסטינית וחסינותה של ישראל" שנבנתה במהלך השנים נשברה, והדגיש שהעולם יודע כעת ש"מטרתה האמיתית של ישראל מעולם לא הייתה ביטחונה שלה" אלא "השגת עוד אדמות במסווה של ביטחון".