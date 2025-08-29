טורקיה
פידאן: נתניהו מנסה להסתיר את רצח העם בעזה
שר החוץ הטורקי אמר כי אפילו ארה"ב כבר אינה מגנה על תל אביב בגלוי.
פידאן: נתניהו מנסה להסתיר את רצח העם בעזה / AA
29 באוגוסט 2025

שר החוץ הטורקי, האקן פידאן, אמר כי מציאות רצח העם בעזה הוכרה על ידי העולם, אך ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו "מנסה לטשטש אותה".

בריאיון לערוץ טלוויזיה טורקי ביום חמישי בערב אמר כי סוגיית פלסטין היא "פצע מדמם" עבור העולם כולו, וקרא לעצור את הרעב שישראל גורמת בעזה.

פידאן הדגיש כי נתניהו משתמש בטקטיקות של לחץ בינלאומי כדי לכסות על פשעיו, באומרו שראש הממשלה הישראלי "פיתח מנגנון לחץ לכל מדינה" באמצעות גיוס "הלובי הציוני בכל מדינה" כדי להחזיק את המדינות "בשבי דרך הפוליטיקה המקומית שלהן".

הוא ציין כי "האשליה סביב הסוגיה הפלסטינית וחסינותה של ישראל" שנבנתה במהלך השנים נשברה, והדגיש שהעולם יודע כעת ש"מטרתה האמיתית של ישראל מעולם לא הייתה ביטחונה שלה" אלא "השגת עוד אדמות במסווה של ביטחון".

בהדגישו כי אפילו ארה"ב שינתה את עמדתה לגבי התקפות ישראל בעזה, אמר פידאן שוושינגטון כבר אינה "מגנה על תל אביב בגלוי".

כשהצביע על האכזריות הישראלית במובלעת הפלסטינית, אמר כי ממשלת נתניהו אינה מתחשבת בשום ערכים הומניטריים.

פידאן השווה להיסטוריה ואמר כי "הטירוף ההיסטורי שנתניהו וחבריו הביאו הוא חזרה על אותו טירוף שהם עצמם גינו לפני 60–70 שנה, הטירוף של היטלר."

הוא גם הביע חשש מהמדיניות ההתפשטותית של ישראל בסוריה, ואמר כי "אין כל היבט מקובל לעמדתה ההתפשטותית של ישראל, ובמיוחד לזו של ממשלת נתניהו."

