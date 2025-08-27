טורקיה גינתה ודחתה ביום רביעי את דבריו של ראש ממשלת ישראל בנוגע לאירועי 1915.
״הצהרתו של (בנימין) נתניהו על אירועי 1915 היא ניסיון לנצל אירועים טראגיים מהעבר למטרות פוליטיות,״ נמסר בהצהרה של משרד החוץ הטורקי.
״נתניהו, שעומד לדין על תפקידו ברצח העם שבוצע נגד העם הפלסטיני, מנסה להסתיר את הפשעים שהוא וממשלתו ביצעו,״ הוסיף המשרד.
״אנו מגנים ודוחים את ההצהרה הזו, שאינה תואמת את העובדות ההיסטוריות והמשפטיות,״ נאמר בהצהרה.
טורקיה מתנגדת להצגת האירועים כרצח עם, ומגדירה אותם כטרגדיה שבה שני הצדדים סבלו אבדות.
אנקרה הציעה שוב ושוב להקים ועדה משותפת של היסטוריונים מטורקיה וארמניה, יחד עם מומחים בינלאומיים, כדי להתמודד עם הנושא.
ישראל הרגה כמעט 63,000 פלסטינים בעזה מאז אוקטובר 2023. המתקפה הצבאית החריבה את המובלעת, שנמצאת כעת על סף רעב והפכה לבלתי ניתנת למגורים.
בנובמבר האחרון, בית הדין הפלילי הבינלאומי הוציא צווי מעצר נגד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות בעזה.
ישראל מתמודדת גם עם תיק רצח עם בבית הדין הבינלאומי לצדק בגין המלחמה ברצועה.
מקור: AA