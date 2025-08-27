טורקיה גינתה ודחתה ביום רביעי את דבריו של ראש ממשלת ישראל בנוגע לאירועי 1915.

״הצהרתו של (בנימין) נתניהו על אירועי 1915 היא ניסיון לנצל אירועים טראגיים מהעבר למטרות פוליטיות,״ נמסר בהצהרה של משרד החוץ הטורקי.

״נתניהו, שעומד לדין על תפקידו ברצח העם שבוצע נגד העם הפלסטיני, מנסה להסתיר את הפשעים שהוא וממשלתו ביצעו,״ הוסיף המשרד.

״אנו מגנים ודוחים את ההצהרה הזו, שאינה תואמת את העובדות ההיסטוריות והמשפטיות,״ נאמר בהצהרה.

טורקיה מתנגדת להצגת האירועים כרצח עם, ומגדירה אותם כטרגדיה שבה שני הצדדים סבלו אבדות.