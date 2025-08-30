טורקיה מציינת את יום הניצחון ה-103 שלה, המסמל את הניצחון המכריע בקרב דומלופינאר בשנת 1922 נגד צבאות יוון הפולשים.

בהנהגתו של מייסד הרפובליקה הטורקית, מוסטפא כמאל אטאטורק, המבצע הצבאי שהיה חלק מהמתקפה הגדולה, החל ב-26 באוגוסט 1922, הבטיח את עצמאותה של טורקיה והושלם ב-18 בספטמבר באותה שנה.

היסטוריונים מדגישים כי הניצחון, בפיקודו של אטאטורק, הכריז על נחישותה של טורקיה לשלטון עצמי ועל נוכחותה המתמשכת באנטוליה.

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ציין גם הוא את יום הניצחון של האומה הטורקית, ואמר כי זהו לא רק ניצחון צבאי אלא גם "מסמל את תחיית האומה שלנו, את מאבקה לקיום ואת עצמאותה הנצחית."

"חובתנו כיום היא לשאת את לפיד העצמאות, שהודלק ב-30 באוגוסט, לעבר עתיד חזק יותר באחדות ובסולידריות," אמר ארדואן בשבת.

ראש החברה ההיסטורית הטורקית, יוקסל אוזגן, השווה את הניצחון לקרב מנזיקרט בשנת 1071, וקרא לו הצהרה שהאומה הטורקית תישאר מושרשת באדמת אנטוליה.

"כפי שהקרב במנזיקרט פתח את דלתות האזור הזה ונתן לנו הזדמנות לבנות אופק חדש וציוויליזציה חדשה, כך גם המתקפה הגדולה וניצחון ה‑30 באוגוסט הכריזו לעולם שהטורקים כאן כדי להישאר באנאטוליה, שנשאר ונוכחות זו תימשך לנצח," אמר אוזג'ן.

"[...] המתקפה הגדולה קרעה את הבגד שהמעצמות האימפריאליסטיות רצו להלביש את הטורקים בו. זה היה מכה לתפיסה שרצתה לגרש את הטורקים תחילה מאירופה ואז מאנטוליה לאסיה המרכזית."