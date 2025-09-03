הכאוס בנתב"ג הוא תוצאה של מדיניות שמקדשת שליטה ביטחונית על פני תכנון אזרחי, ומעדיפה השקעה בכיבוש ובמנגנוני דיכוי על פני תשתיות ושירותים לציבור.

הכאוס בשדה התעופה הוא לא תקלה זמנית – הוא תוצאה של מדיניות שמתרחקת מדמוקרטיה, שוויון ותכנון בר-קיימא. עבור הפלסטינים, זהו עוד ביטוי למערכת שמתרסקת תחת כובד הסתירות שלה.