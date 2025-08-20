מדובר במהלך שמדגיש את הלחץ הגובר על התעשייה הצבאית הישראלית מצד הקהילה הבינלאומית, בשל השפעתה על אוכלוסיות אזרחיות ברצועת עזה. צעדים דומים ננקטו לאחרונה גם על ידי חברות אירופאיות נוספות, המפנות זרקור על הפגיעה במגזר האזרחי והמצב ההומניטרי ההולך ומחמיר בעזה.

מאז תחילת גל הלחימה הנוכחי, אלפי פלסטינים, בהם אלפי ילדים, נפגעו ממתקפות אוויריות וקרקעיות של הכוחות הישראליים ברצועת עזה. צעדי חברות בינלאומיות כמו Calian משקפים דאגה גוברת למעמדם של אזרחי הרצועה תחת אש.