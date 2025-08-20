חברת Calian הקנדית הודיעה על הפסקת אספקת אנטנות GPS לחברת אלביט מערכות הישראלית, על רקע חשש שהטכנולוגיה תישמש במתקפות על אוכלוסייה אזרחית ברצועת עזה. ההחלטה התקבלה לאחר בחינה פנימית בחברה, שהביעה דאגה לשימוש במוצרים במתקפות שפוגעים באזרחים.
אלביט מערכות, אחת החברות הצבאיות הגדולות בישראל, מפתחת ציוד טכנולוגי מתקדם לרחפנים, מערכות נשק ומערכות אלקטרוניות שמיועדות גם לשימוש בתוך עזה. הפסקת האספקה הקנדית מצטרפת למגמה גלובלית של חברות ומדינות שבוחרות להפסיק או להקפיא שיתופי פעולה עם חברות נשק ישראליות, בעקבות החשש שהציוד ישמש נגד אזרחים פלסטינים.
מדובר במהלך שמדגיש את הלחץ הגובר על התעשייה הצבאית הישראלית מצד הקהילה הבינלאומית, בשל השפעתה על אוכלוסיות אזרחיות ברצועת עזה. צעדים דומים ננקטו לאחרונה גם על ידי חברות אירופאיות נוספות, המפנות זרקור על הפגיעה במגזר האזרחי והמצב ההומניטרי ההולך ומחמיר בעזה.
מאז תחילת גל הלחימה הנוכחי, אלפי פלסטינים, בהם אלפי ילדים, נפגעו ממתקפות אוויריות וקרקעיות של הכוחות הישראליים ברצועת עזה. צעדי חברות בינלאומיות כמו Calian משקפים דאגה גוברת למעמדם של אזרחי הרצועה תחת אש.