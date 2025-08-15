עסקים וטכנולוגיה
עיריית ירושלים מקפיאה את כל חשבונות הבנק של הפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית בעקבות סכסוך מס
הפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית בירושלים מדווחת כי עיריית ירושלים הקפיאה את כל חשבונות הבנק שלה, מה שמוביל לקשיים בתשלום משכורות לצוות הדתי והחינוכי.
Patriarch of Jerusalem / Reuters
15 באוגוסט 2025

על פי דיווחים, עיריית ירושלים הקפיאה את כל חשבונות הבנק של הפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית בעיר בעקבות סכסוך ממושך בנוגע למיסי נכסים. ההקפאה, שהחלה ב-6 באוגוסט, הובילה לכך שהפטריארכיה אינה יכולה לשלם משכורות לכמרים, מורים ועובדים אחרים.

העירייה טוענת כי הצעד נעשה לאחר שהפטריארכיה לא הסדירה את חובות המס שלה על נכסים שאינם משמשים למטרות דת, כגון אכסניות ובתי קפה. לטענת העירייה, היא ניסתה לנהל דיאלוג עם הפטריארכיה, אך זו לא הגיבה לפניותיה.

ההסכם ההיסטורי בין הכנסיות למדינה, שהעניק פטור ממס על נכסים דתיים, הוגבל בשנת 2018 לנכסים המשמשים רק לתפילה וללימודים דתיים, והוחלו מיסים על נכסים המניבים הכנסות. המהלך הנוכחי מעורר מתחים מחודשים בין הרשויות לבין מוסדות דתיים בעיר.

