על פי דיווחים, עיריית ירושלים הקפיאה את כל חשבונות הבנק של הפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית בעיר בעקבות סכסוך ממושך בנוגע למיסי נכסים. ההקפאה, שהחלה ב-6 באוגוסט, הובילה לכך שהפטריארכיה אינה יכולה לשלם משכורות לכמרים, מורים ועובדים אחרים.

העירייה טוענת כי הצעד נעשה לאחר שהפטריארכיה לא הסדירה את חובות המס שלה על נכסים שאינם משמשים למטרות דת, כגון אכסניות ובתי קפה. לטענת העירייה, היא ניסתה לנהל דיאלוג עם הפטריארכיה, אך זו לא הגיבה לפניותיה.