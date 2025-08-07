בצל המשבר המתמשך ברצועת עזה, ממשלת ישראל מתקרבת להחלטה דרמטית שיכולה לשנות את מצבה של הרצועה באופן יסודי. ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחף לאישור כיבוש צבאי מלא, בטענה כי המהלך הכרחי להצלת חיי החטופים הישראלים שנמצאים בידי חמאס.

עם זאת, הרמטכ"ל אייל זמיר הביע התנגדות נחרצת לכיבוש, והזהיר כי מדובר במהלך מסוכן שיכול להוביל לאבדות כבדות בצדדים השונים ולהסלמה אלימה ומתמשכת. הוא מציע חלופות הכוללות כיתור ממוקד של אזורים ברצועה ושימוש בפעולות קומנדו מדודות, במטרה לצמצם את הפגיעה באזרחים הפלסטינים ולהימנע ממלחמה ארוכה.

שר הביטחון בצלאל סמוטריץ' תומך אף הוא בכיבוש, אך מציין את הצורך להעניק סיוע הומניטרי מוגבל לתושבים בעזה כדי להקל על המצוקה. לעומתו, השר אריה דרעי מנסה לגשר בין הקצוות ומציע פתרון מדורג, הכולל שילוב של פעולות צבאיות לצד היבטים הומניטריים, מתוך מטרה לצמצם את הפגיעה באזרחים ולהימנע מהחרפת המצב.