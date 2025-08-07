המלחמה בעזה
2 דקות קריאה
אזהרת הרמטכ"ל מול עקשנות נתניהו: הקבינט הישראלי מתקרב לאישור כיבוש רצועת עזה
בעוד ראש הממשלה מתעקש על כיבוש מלא של רצועת עזה, הרמטכ"ל מזהיר מפני ההשלכות הקשות של המהלך. בקבינט הישראלי מתנהלים דיונים סוערים על עתיד הרצועה, אל מול קריאות בינלאומיות לעצור את ההסלמה ולהגן על אזרחים.
אזהרת הרמטכ"ל מול עקשנות נתניהו: הקבינט הישראלי מתקרב לאישור כיבוש רצועת עזה
ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו / AP
לפני 11 שעות

בצל המשבר המתמשך ברצועת עזה, ממשלת ישראל מתקרבת להחלטה דרמטית שיכולה לשנות את מצבה של הרצועה באופן יסודי. ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחף לאישור כיבוש צבאי מלא, בטענה כי המהלך הכרחי להצלת חיי החטופים הישראלים שנמצאים בידי חמאס.

עם זאת, הרמטכ"ל אייל זמיר הביע התנגדות נחרצת לכיבוש, והזהיר כי מדובר במהלך מסוכן שיכול להוביל לאבדות כבדות בצדדים השונים ולהסלמה אלימה ומתמשכת. הוא מציע חלופות הכוללות כיתור ממוקד של אזורים ברצועה ושימוש בפעולות קומנדו מדודות, במטרה לצמצם את הפגיעה באזרחים הפלסטינים ולהימנע ממלחמה ארוכה.

שר הביטחון בצלאל סמוטריץ' תומך אף הוא בכיבוש, אך מציין את הצורך להעניק סיוע הומניטרי מוגבל לתושבים בעזה כדי להקל על המצוקה. לעומתו, השר אריה דרעי מנסה לגשר בין הקצוות ומציע פתרון מדורג, הכולל שילוב של פעולות צבאיות לצד היבטים הומניטריים, מתוך מטרה לצמצם את הפגיעה באזרחים ולהימנע מהחרפת המצב.

מומלץ

תושבי רצועת עזה, שחיים תחת סגר מתמשך ומתקפות אוויריות חוזרות ונשנות, מזהירים מפני השלכות הרסניות של כיבוש נוסף שיכול להביא לאסון הומניטרי ולמלחמה ממושכת. הקהילה הבינלאומית, ובה האו"ם והאיחוד האירופי, קוראת להפסקת אש מיידית ומציגה חשש כבד מפני סבב אלימות חדש שיפגע בעיקר באזרחים.

הקבינט הישראלי עומד בפני החלטה קריטית שתשפיע לא רק על עתיד עזה, אלא גם על היציבות הביטחונית באזור כולו. המתח בין הרצון ליישם כיבוש מלא לבין החשש מההשלכות ההומניטריות והצבאיות מעמיד את ישראל בפני צומת דרכים קשה וחשוב.

קשורTRT Global - שרים בכירים: נתניהו החליט על כיבוש מלא של רצועת עזה – כולל אזורים שבהם מוחזקים בני ערובה

מקור: TRT World וסוכנויות

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us