ברקע, הביקורת העיקרית מגיעה על רקע הפילוסופיה המדינית של נתניהו – שמעדיף להיאבק על כוח ומשמעות פוליטית במקום להגן על אזרחי המדינה והערכים הדמוקרטיים. יש שמכנים את גישתו מלחמת שליטה שתלווה בעירוב צבאי אינטנסיבי בעזה, מהלך המסכן את חיי בני הערובה ומחריף את המשבר ההומניטרי בעזה.

בקרב קהלים פלסטינים רבים, ההידרדרות הפוליטית הזו נתפסת כהשפלה – ממשלה שאיבדה את הדרך, משתמשת באלימות ומתעלמת מבקשות הסיוע, ובכך מעודדת צמיחה של תנועות אנטי‑ציוניות ברחבי העולם.

המכה החזקה ביותר לדימוי של ממשלת נתניהו עברה עם עשורים של ציבור מערבי מתנערת מהתנהלותה, ועם קריאות לפסק חשבון משפטי והכרה בזכויות פלסטיניות. כיום ישראל נמצאת בסכנת בידוד פוליטי עמוק, שאם יימשך – יותיר אותה בודדה גם מאלה שעד כה זיהו עימה את גורלם.

קשור TRT Global - בכירים במשרד החוץ: "מצבנו בהסברה מעולם לא היה רע כל כך"

מקור: TRT World וסוכנויות