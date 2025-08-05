בעוד רצועת עזה חווה הרס חסר תקדים, מחסור חמור במים, מזון ותרופות, והקהילה הבינלאומית מתריעה מפני רעב המוני ואסון הומניטרי, משפחות בני הערובה בישראל מאבדות תקווה.

מבחינתן, ממשלת נתניהו הפקירה את יקיריהן — ולא רק שלא פועלת להשבתם, אלא ממשיכה להוביל מלחמה שגורמת לסבל אזרחי עצום בעזה ומסכנת את חיי בני הערובה עצמם.

בתגובה לכך, קבוצה מהמשפחות הודיעה על יוזמה חריגה: משלחת ימית שתפליג לעבר חופי עזה. המהלך, כך לדבריהם, נועד "להתקרב פיזית ונפשית לבני הערובה" — אבל גם לשדר מסר ברור לראש הממשלה: "די להפקרות. די למלחמה. תחזירו את יקירינו הביתה."

הן מאשימות את נתניהו בכך ששם את שיקוליו הפוליטיים והאישיים מעל טובת החטופים, ומעדיף להמשיך בלחימה בעזה – לחימה שמתוארת יותר ויותר, גם בזירה הבינלאומית, ככזו שעומדת בקריטריונים של פשעי מלחמה ואף ג'נוסייד.