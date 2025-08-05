המלחמה בעזה
משפחות בני הערובה מפליגות לעזה – מחאה נגד נתניהו והמלחמה שמפקירה את יקיריהם
משפחות ישראליות של בני הערובה ממשיכות למחות נגד נתניהו – הפעם דרך הים. בזמן שהממשלה ממשיכה במלחמה הרסנית שגובה קורבנות אזרחיים וגורמת לרעב המוני ברצועת עזה, המשפחות דורשות: להחזיר את יקירינו עכשיו – ולהפסיק את המלחמה.
Israel Starving Hostages / AP
5 באוגוסט 2025

בעוד רצועת עזה חווה הרס חסר תקדים, מחסור חמור במים, מזון ותרופות, והקהילה הבינלאומית מתריעה מפני רעב המוני ואסון הומניטרי, משפחות בני הערובה בישראל מאבדות תקווה.

מבחינתן, ממשלת נתניהו הפקירה את יקיריהן — ולא רק שלא פועלת להשבתם, אלא ממשיכה להוביל מלחמה שגורמת לסבל אזרחי עצום בעזה ומסכנת את חיי בני הערובה עצמם.

בתגובה לכך, קבוצה מהמשפחות הודיעה על יוזמה חריגה: משלחת ימית שתפליג לעבר חופי עזה. המהלך, כך לדבריהם, נועד "להתקרב פיזית ונפשית לבני הערובה" — אבל גם לשדר מסר ברור לראש הממשלה: "די להפקרות. די למלחמה. תחזירו את יקירינו הביתה."

הן מאשימות את נתניהו בכך ששם את שיקוליו הפוליטיים והאישיים מעל טובת החטופים, ומעדיף להמשיך בלחימה בעזה – לחימה שמתוארת יותר ויותר, גם בזירה הבינלאומית, ככזו שעומדת בקריטריונים של פשעי מלחמה ואף ג'נוסייד.

ברצועה, תושבים מביטים ביוזמה הימית בתערובת רגשות: חמלה כלפי כאב המשפחות מצד אחד, וחשש מהסלמה או ניצול פוליטי מצד שני. מבחינת רבים, החזקת בני הערובה היא תוצאה ישירה של שנים של כיבוש, מצור, ואלימות מדינתית, כולל אלפי אסירים פלסטינים שנמקים בכלא – רבים מהם ללא משפט הוגן.

המשפחות מצידן מבהירות: "המלחמה לא מחזירה את יקירינו — היא הורגת אותם יחד עם תושבי עזה."

מקור: TRT World וסוכנויות

