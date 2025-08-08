तुर्की
'दुनिया की अंतरात्मा': तुर्की ने गाज़ा को 100,000 टन से अधिक मानवीय सहायता भेजी, AFAD ने कहा
अक्टूबर 2023 से, तुर्की ने गाजा में महत्वपूर्ण मानवीय सहायता प्रदान की है, जिसमें खाद्य सामग्री, चिकित्सा सामग्री और आश्रय शामिल हैं, यह इजरायल की लगातार हमलावर कार्रवाई के बीच फिलिस्तीनी लोगों के साथ दृढ़ एकजुटता का प्रदर्शन करता है।
एएफएडी, रेड क्रिसेंट, गैर-सरकारी संगठनों से मानवीय सहायता सामग्री का समन्वय कर रहा है, जिन्हें हवाई और समुद्री मार्ग से पहुँचाया जा रहा है। / फोटो: एए / AA
तुर्कीये की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण (AFAD) के प्रमुख अली हमजा पहलिवान ने घोषणा की है कि अक्टूबर 2023 से अब तक देश ने गाजा को 101,271 टन मानवीय सहायता प्रदान की है।

AFAD मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलिवान ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर लगातार हमलों के कारण 61,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, 151,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 20 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि ये हमले, जो मानव गरिमा की अनदेखी करते हैं, बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं तक पहुंच को असंभव बना रहे हैं। पहलिवान ने कहा, “दुनिया की आंखों के सामने हो रहा यह अत्याचार हमारे युग का कलंक और मानवता का पतन है। जो लोग इसे वैध रक्षा के रूप में सही ठहराने की कोशिश करते हैं, वे इतिहास में इन अपराधों के सह-अपराधी के रूप में दर्ज किए जाएंगे। हर राजनयिक चुप्पी इस रक्तपात की जिम्मेदारी साझा करती है, विशेष रूप से बच्चों के खून की।”

पहलिवान ने बताया कि AFAD स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है और अपनी संसाधनों से प्रदान की गई सहायता के अलावा, स्वास्थ्य मंत्रालय, तुर्की रेड क्रिसेंट, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित संस्थानों द्वारा प्राप्त मानवीय आपूर्ति को हवाई और समुद्री मार्ग से क्षेत्र में भेजने का समन्वय करता है।

उन्होंने बताया कि मार्च से गाजा की सीमा पार मानवीय सहायता के लिए भी बंद थी, लेकिन 27 जुलाई को सीमित और निर्धारित पहुंच की अनुमति दी गई। तब से AFAD द्वारा समन्वित मानवीय आपूर्ति फिर से गाजा भेजी जा रही है।

राहत कार्य

राहत कार्यों के बारे में पहलिवान ने कहा कि पहले से भेजी गई सहायता सामग्री मिस्र के अल-अरीश शहर में संग्रहीत है। उन्होंने कहा, “राफा सीमा पार पर काम कर रहे हमारे AFAD कर्मी इन आपूर्तियों को गाजा स्थानांतरित करने के लिए गहन, धैर्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रयास कर रहे हैं।”

“पिछले 11 दिनों में, 178 तुर्की सहायता ट्रक अल-अरीश से गाजा में प्रवेश कर चुके हैं। अधिकांश सहायता में आटा, भोजन, शिशु फार्मूला, दवाएं और स्वच्छता उत्पाद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 500 ट्रकों का एक काफिला, जिसमें लगभग 60 प्रतिशत भोजन और 40 प्रतिशत आश्रय सामग्री है, अल-अरीश के गोदामों में गाजा भेजने के लिए तैयार है। यह प्रयास तुर्कीये के दृढ़ संकल्प और फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अटूट समर्थन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है,” उन्होंने जोड़ा।

पहलिवान ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन के नेतृत्व में, आंतरिक मंत्रालय के AFAD और विदेश मंत्रालय के समन्वय में, तुर्कीये ने गाजा पर इजराइल के हमलों के कारण उत्पन्न मानवीय संकट के जवाब में अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की है और मानवीय सहायता प्रयास शुरू किए हैं।

सूचित

‘सहायता काफिले मानवता की गरिमा भी ले जाते हैं’

पहलिवान ने राष्ट्रपति एर्दोआन के दृढ़ नेतृत्व और दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए इसे मानव गरिमा की रक्षा का एक मजबूत अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने कहा, “संघर्ष की शुरुआत से, हमारे देश ने गाजा को 14 मानवीय सहायता उड़ानें और 16 सहायता जहाज भेजे हैं। कुल 101,271 टन सहायता क्षेत्र में पहुंच चुकी है। ये सहायता काफिले केवल भोजन और मानवीय आपूर्ति ही नहीं, बल्कि मानवता की गरिमा भी ले जाते हैं।”

उन्होंने फिलिस्तीनियों का समर्थन करने के लिए AFAD के अभियानों का भी उल्लेख किया, जिनमें “होप फॉर फिलिस्तीन” (2018), “टाइम टू शेयर फॉर फिलिस्तीन” (2019), और “हैंड इन हैंड फॉर फिलिस्तीन” (2023) शामिल हैं।

फरवरी में शुरू किया गया “हैंड इन हैंड फॉर गाजा” अभियान जारी है, जिसमें जनता के उदार समर्थन से गाजा के लिए महत्वपूर्ण सहायता आपूर्ति में योगदान हो रहा है। पहलिवान ने नागरिकों को उनके दान के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने अक्टूबर 2023 से भेजी गई सहायता का विवरण दिया, जिसमें आठ फील्ड अस्पताल, 53 एम्बुलेंस/राहत वाहन, 1,451 जनरेटर, 351 रहने के कंटेनर, 245 टन चिकित्सा आपूर्ति, तीन मोबाइल किचन वाहन, 25,729 टन भोजन, 65,270 टन आटा, 3,171 टन पीने का पानी, 550 टन सफाई आपूर्ति, 281,000 स्वच्छता किट, 25,180 टेंट, 113,608 कंबल, 19,000 से अधिक स्लीपिंग बैग, 151,000 आश्रय सामग्री, 469,000 से अधिक कपड़े और 1,000 से अधिक खिलौनों के सेट शामिल हैं।

‘दुनिया का विवेक’

पहलिवान ने बताया कि AFAD, जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है, ने पांच महाद्वीपों में 82 से अधिक देशों में सहायता प्रदान की है।

“हमारा देश अपने सकल राष्ट्रीय आय के अनुपात में मानवीय सहायता देने वाले शीर्ष देशों में शामिल है,” उन्होंने जोर दिया।

“इस संबंध में तुर्कीये दुनिया का विवेक बन गया है। यह मानते हुए कि अत्याचार के खिलाफ केवल आंसू बहाना पर्याप्त नहीं है, तुर्कीये वहां बोलता है जहां मानवता चुप रहती है और उत्पीड़ितों के लिए मदद का हाथ बढ़ाता है। हम उस राष्ट्र के वंशज हैं जो हमेशा उत्पीड़ितों के साथ खड़ा रहता है, अत्याचारी के सामने कभी नहीं झुकता और अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहता है।”

उन्होंने फिलिस्तीन और उसके लोगों के साथ खड़े रहने की देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा, “हमारा देश जरूरतमंदों के लिए करुणा और आशा का हाथ बढ़ाते हुए अच्छाई और मानवता की आवाज बना रहेगा।”

स्रोत:TRT World and Agencies
