तुर्कीये की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण (AFAD) के प्रमुख अली हमजा पहलिवान ने घोषणा की है कि अक्टूबर 2023 से अब तक देश ने गाजा को 101,271 टन मानवीय सहायता प्रदान की है।

AFAD मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलिवान ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर लगातार हमलों के कारण 61,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, 151,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 20 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि ये हमले, जो मानव गरिमा की अनदेखी करते हैं, बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं तक पहुंच को असंभव बना रहे हैं। पहलिवान ने कहा, “दुनिया की आंखों के सामने हो रहा यह अत्याचार हमारे युग का कलंक और मानवता का पतन है। जो लोग इसे वैध रक्षा के रूप में सही ठहराने की कोशिश करते हैं, वे इतिहास में इन अपराधों के सह-अपराधी के रूप में दर्ज किए जाएंगे। हर राजनयिक चुप्पी इस रक्तपात की जिम्मेदारी साझा करती है, विशेष रूप से बच्चों के खून की।”

पहलिवान ने बताया कि AFAD स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है और अपनी संसाधनों से प्रदान की गई सहायता के अलावा, स्वास्थ्य मंत्रालय, तुर्की रेड क्रिसेंट, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित संस्थानों द्वारा प्राप्त मानवीय आपूर्ति को हवाई और समुद्री मार्ग से क्षेत्र में भेजने का समन्वय करता है।

उन्होंने बताया कि मार्च से गाजा की सीमा पार मानवीय सहायता के लिए भी बंद थी, लेकिन 27 जुलाई को सीमित और निर्धारित पहुंच की अनुमति दी गई। तब से AFAD द्वारा समन्वित मानवीय आपूर्ति फिर से गाजा भेजी जा रही है।

राहत कार्य

राहत कार्यों के बारे में पहलिवान ने कहा कि पहले से भेजी गई सहायता सामग्री मिस्र के अल-अरीश शहर में संग्रहीत है। उन्होंने कहा, “राफा सीमा पार पर काम कर रहे हमारे AFAD कर्मी इन आपूर्तियों को गाजा स्थानांतरित करने के लिए गहन, धैर्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रयास कर रहे हैं।”

“पिछले 11 दिनों में, 178 तुर्की सहायता ट्रक अल-अरीश से गाजा में प्रवेश कर चुके हैं। अधिकांश सहायता में आटा, भोजन, शिशु फार्मूला, दवाएं और स्वच्छता उत्पाद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 500 ट्रकों का एक काफिला, जिसमें लगभग 60 प्रतिशत भोजन और 40 प्रतिशत आश्रय सामग्री है, अल-अरीश के गोदामों में गाजा भेजने के लिए तैयार है। यह प्रयास तुर्कीये के दृढ़ संकल्प और फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अटूट समर्थन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है,” उन्होंने जोड़ा।

पहलिवान ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन के नेतृत्व में, आंतरिक मंत्रालय के AFAD और विदेश मंत्रालय के समन्वय में, तुर्कीये ने गाजा पर इजराइल के हमलों के कारण उत्पन्न मानवीय संकट के जवाब में अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की है और मानवीय सहायता प्रयास शुरू किए हैं।