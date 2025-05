მერდოკების მულტინაციონალური მედია კომპანია News Corp არის უახლესი დომინოს რიგში, რომელმაც OpenAI-სთან გარიგება დადო, რაც OpenAI-ს საშუალებას აძლევს აჩვენოს მათი საინფორმაციო კონტენტი ChatGPT-ში მომხმარებლების კითხვებზე პასუხის გაცემისას.

შეთანხმება ნიშნავს, რომ ChatGPT-ის და სხვა ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტების, როგორიცაა Sora (AI მოდელი, რომელსაც შეუძლია ტექსტიდან რეალისტური და შემოქმედებითი ვიდეოს შექმნა) შემქმნელებს ექნებათ წვდომა News Corp-ის მთავარი გამოცემების მიმდინარე და არქივირებულ კონტენტზე.

რა შეიძლება მოიტანოს ჟურნალისტიკის AI კომპანიებთან და ტექნოლოგიურ გიგანტებთან გაზიარებამ ახალი ამბების მომავლისთვის?

"OpenAI-ის უახლესი პარტნიორობა მედიის სამყაროს კიდევ ერთ მთავარ მოთამაშესთან უზრუნველყოფს, რომ News Corp-მა შემოსავალი მიიღოს თავისი კონტენტის AI მოდელების ტრენირებისთვის გამოყენებიდან, თუმცა თანხა, რასაც OpenAI ამ გარიგების ფარგლებში იხდის, არ არის მაღალი მონაცემების ღირებულებასთან შედარებით," - ამბობს სიდნეის უნივერსიტეტის ციფრული კომუნიკაციისა და კულტურის პროფესორი და ავსტრალიის კვლევითი საბჭოს ლაურეატი, ტერი ფლიუ TRT World-თან საუბარში.

"OpenAI-სთვის და სხვებისთვის ამ სფეროში, როგორიცაა Google, ეს მიუთითებს პრობლემაზე, რომელსაც ისინი აწყდებოდნენ სანდო მონაცემების ლეგალურად მოპოვებისას, და უფრო მომწიფებული ბიზნეს მოდელის საჭიროებაზე." არც ერთ ჩართულ კომპანიას არ გაუმჟღავნებია OpenAI-ის უახლესი გარიგების ფინანსური დეტალები, მაგრამ Wall Street Journal-ის ცნობით, რომელიც News Corp-ს ეკუთვნის, გარიგებამ შესაძლოა გადააჭარბოს 250 მილიონ დოლარს ხუთი წლის განმავლობაში და მოიცავს კომპენსაციას ნაღდი ფულით და კრედიტებს AI კომპანიის ტექნოლოგიის გამოყენებისთვის.

News Corp ასევე ფლობს MarketWatch-ს და New York Post-ს აშშ-ში. ავსტრალიასა და გაერთიანებულ სამეფოში მას ეკუთვნის The Daily Telegraph, news.com.au და The Australian პირველში, ხოლო The Sun, The Sunday Times და The Times მეორეში.

გასულ კვირას გამოცხადებული მრავალწლიანი გარიგება მოჰყვა AI კომპანიის 29 აპრილის შეთანხმებას ლონდონის Financial Times-თან მისი კონტენტის ლიცენზირებაზე AI სწავლების განვითარებისთვის. სხვა გამომცემლებმა, როგორიცაა Politico-ს მფლობელი კომპანია Axel Springer, The Associated Press, Prisa Media ესპანეთში და Le Monde საფრანგეთში, ასევე დადეს მსგავსი გარიგებები.

"ახალი ამბები AI კომპანიისთვის წმინდა ოქროა," - ამბობს ჯონათან სომა, პროფესორი, რომელიც მონაცემთა ჟურნალისტიკას ასწავლის კოლუმბიის ჟურნალისტიკის სკოლაში TRT World-თან საუბარში. "ის დაწერილია ადამიანების მიერ, უფრო ახალია, ვიდრე მათი ჩეთბოტების ცოდნის ზღვარი, და ეს არის ის, რის შესახებაც მათი მომხმარებლების უმეტესობას სურს ცოდნა. თუ ახალი ამბების ორგანიზაციები აპირებენ ასეთი ძვირფასი ნივთიერების უფლებების გაყიდვას, მათ უნდა დააწესონ ძალიან მაღალი ფასები."

სომას არ მიაჩნია, რომ AI ჩაანაცვლებს ჟურნალისტიკას; პირიქით, ის "იქნება პარაზიტი, რომელიც ჟურნალისტიკას მიეკვრება გვერდზე."

"ჟურნალისტების გარეშე, მიმდინარე მოვლენების ჩეთბოტებს არ ექნებოდათ არაფერი დასაწერი, გამოსაქვეყნებელი, არ ექნებოდათ პასუხები გასაცემი," - ამბობს სომა.

"კითხვა ისაა, შეძლებენ თუ არა ეს პარტნიორობები უზრუნველყონ შემოსავალი ახალი ამბების ორგანიზაციებისთვის იმ ძალისხმევის პროპორციულად, რაც საჭიროა ორიგინალური ჟურნალისტიკის შესაქმნელად. მეეჭვება, რომ News Corp-მა და სხვა ახალი ამბების ორგანიზაციებმა იციან, რამდენად ღირებულია მათი კონტენტი, და მეეჭვება, რომ OpenAI-ს სურს გადაიხადოს ის, რაც კონტენტი რეალურად ღირს."

რამდენიმე კომპანია, როგორიცაა New York Times და Chicago Tribune, სხვა გზას დაადგა და უჩივლა OpenAI-ს და Microsoft-ს მათი სტატიების AI-ს ტრენირებისთვის გამოყენების გამო.

AI ინსტრუმენტები, როგორიცაა ChatGPT, ასევე Microsoft-ის Copilot და Google-ის Gemini, იყენებენ დიდ ენობრივ მოდელებს (LLMs), რომლებიც აანალიზებენ ინტერნეტში არსებული ტექსტის უზარმაზარ რაოდენობას წინადადებაში შემდეგი სიტყვის პროგნოზირებისთვის, რაც მათ საშუალებას აძლევს იმიტირება გაუკეთონ ადამიანის მეტყველებასა და წერას.

მარიუს დრაგომირი, მედიისა და ჟურნალისტიკის კვლევითი ცენტრის (დამოუკიდებელი მედია კვლევებისა და პოლიტიკის ანალიტიკური ცენტრი)

დირექტორი, ხაზს უსვამს რეგულაციების მნიშვნელობას გამომცემლებისთვის, რომლებიც AI კომპანიებთან თანამშრომლობენ. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთმა პარტნიორობებმა შეიძლება კომერციული სარგებელი მოიტანოს, ყველა კონტენტი არ აკმაყოფილებს ხარისხისა და სიზუსტის მაღალ სტანდარტებს.

დრაგომირი TRT World-ს ეუბნება, რომ მნიშვნელოვანია იმის აღიარება, რომ მედია ინდუსტრიას ახასიათებს მნიშვნელოვანი უთანასწორობები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კიდევ უფრო მიკერძოებული გაშუქება იმ მედია ბაზრების გამო, რომლებიც "მათი მფლობელების ინტერესებს ემსახურებიან." ზოგიერთი ძალიან კონცენტრირებულია ძალაუფლებით, მაშინ როცა სხვებს აკონტროლებს პროპაგანდა და დეზინფორმაცია, რომელსაც ხშირად სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მედია ავრცელებს, - ამატებს ის.

"News Corp-ის შემთხვევაში, მისი ზოგიერთი მედია ცნობილია თავისი ტაბლოიდური, არა ყოველთვის ზუსტი, დაბალი დონის კონტენტით, ამიტომ ჩნდება კითხვები: არის კი ეს კონტენტი სათანადოდ შერჩეული, რომ წარმოდგენილი იყოს როგორც 'სწორი' პასუხები ნებისმიერ კითხვაზე, რასაც ხალხი AI-ს დაუსვამს?" - აღნიშნავს დრაგომირი.

კოლუმბიის ჟურნალისტიკის სკოლის პროფესორ სომას თქმით, ჩეთბოტებიც მიდრეკილნი არიან ჰალუცინაციებისა და რედაქტირებისკენ.

"AI-სთვის ადვილია დაციტიროს სტატია, მაგრამ მისცეს სრულიად არასწორი შეჯამება - იხილეთ Google-ის გენერაციული საძიებო შედეგების ბოლოდროინდელი ფიასკო. ამ AI შედეგებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ სიმართლის კონცეფცია, შეუძლიათ გახდნენ დეზინფორმაციის სათბური," - ამბობს ის.

პიტ პაჩალისთვის, Media CoPilot-ის დამფუძნებლისთვის (Substack საინფორმაციო ბიულეტენი იმის შესახებ, თუ როგორ ცვლის AI მედიასა და ჟურნალისტიკას), OpenAI-სა და News Corp-ის პარტნიორობა "გარდამტეხი მომენტის შთაბეჭდილებას ტოვებს."

მაშინ როცა ახალი ამბების მომავალი გაურკვეველი ჩანდა, როდესაც The New York Times-მა OpenAI-ს საავტორო უფლებების დარღვევის გამო უჩივლა დეკემბერში, პაჩალი TRT World-ს ეუბნება: "ისე ჩანს, რომ კონტენტის გარიგებები ნორმად იქცევა მომავალში," ისეთ ცნობილ გამომცემლებთან დადებული შეთანხმებების ფონზე, როგორებიცაა AP და Axel Springer - და ყველაზე ბოლოს, News Corp.

"New York Times-მა რამდენიმე მცირე მოკავშირე იპოვა თავის სარჩელში, მაგრამ არა ბევრი. თუმცა, Times-ის სასარგებლოდ გამოტანილმა განაჩენმა, თუნდაც ნაწილობრივმა, შეიძლება მთელი სურათი შეცვალოს."

"ტაქტიკურად, გარიგებები აზრიანია, რადგან ეს გამომცემლებს მისცემს მოკლევადიან პერიოდში სასოწარკვეთილად საჭირო შემოსავალს," - ამბობს პაჩალი. თუმცა, ეს შეიძლება შეცდომად იქცეს გრძელვადიან პერსპექტივაში, რადგან AI კომპანიებს ფაქტობრივად ეძლევათ უფლება "ფლობდნენ მომხმარებელთან ურთიერთობას AI შეჯამებებისთვის," - ამატებს ის.

პაჩალის თქმით, Google არის "დიდი მოთამაშე, რომელიც გავლენას ახდენს ამ ყველაფრის გადაუდებლობაზე." ის ამბობს, რომ გამომცემლები შემცირებულ ტრაფიკს განიცდიან, რადგან ტექნოლოგიური კომპანიის AI მიმოხილვების ფუნქცია, რომელიც მოიცავს AI-ის მიერ გენერირებულ შეჯამებებს საძიებო სისტემის ზედა ნაწილში, ნორმად იქცევა.

"Google-თან კონტენტზე გარიგებები არ შედგება," - ხსნის პაჩალი, "რადგან Google, სწორად თუ არასწორად, უბრალოდ AI მიმოხილვებს განიხილავს როგორც ვებ ქროულინგის გაგრძელებას, რასაც ის უკვე ათწლეულებია აკეთებს."

ის ამატებს: "ამ გარიგებების ყველაზე დიდი შედეგი OpenAI-სთან არის ის, რომ გამომცემლები მოტივირებულნი იქნებიან მხარი დაუჭირონ OpenAI-ს ნებისმიერ ბრძოლაში AI ძიების მომავლისთვის. იმიტომ რომ თუ Google გაიმარჯვებს, მთელი ეს ფული სწრაფად გაქრება."