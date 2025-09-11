아시아
2분 읽기
이재명 대통령, 소액결제 해킹 사건 철저 조사 지시
대통령은 특히 사건 은폐 의혹에 대해서도 명확한 조사와 신속한 대응을 강조하며, 국민의 신뢰 회복이 시급하다고 밝혔다.
이재명 대통령, 소액결제 해킹 사건 철저 조사 지시
이 대통령은 “투명한 정보 공개와 엄정한 대응이 병행돼야 하며, 은폐 의혹이 있다면 반드시 밝혀내야 한다”고 말했다. / AP
12시간 전

이재명 대통령이 11일 서울 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관 회의에서 최근 발생한 소액결제 해킹 사건과 관련해 전면적인 조사를 지시했다.

대통령은 특히 사건 은폐 의혹에 대해서도 명확한 조사와 신속한 대응을 강조하며, 국민의 신뢰 회복이 시급하다고 밝혔다.

이 대통령은 “소액결제 해킹은 국민 생활과 직결된 중요한 문제로, 정부가 책임감을 가지고 전면적인 조사를 실시해야 한다”고 말했다.

이어 “투명한 정보 공개와 엄정한 대응이 병행돼야 하며, 은폐 의혹이 있다면 반드시 밝혀내야 한다”고 덧붙였다.

아울러 최근 사회적 관심이 집중된 유괴 사건에 대해서도 “유괴 대책에 만전을 기해 국민 안전을 최우선으로 확보하라”고 말했다.

추천

그는 또한 경찰 및 관계 기관과 긴밀히 협력해 범죄 예방과 신속 대응 체계를 구축할 것을 강조했다.

이번 사안은 국민 일상에 직접적인 영향을 미치는 만큼, 정부의 투명한 대응과 신속한 문제 해결이 요구되고 있다.

전문가들은 “디지털 금융 범죄는 갈수록 정교해지고 있어, 지속적인 보안 강화와 범죄 예방 시스템 구축이 필요하다”고 지적했다.

관련TRT Global - KT, 소액결제 관련 사이버 침해 의혹에 민관합동조사단 조사 착수
출처:TRT World & Agencies
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us