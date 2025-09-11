이재명 대통령이 11일 서울 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관 회의에서 최근 발생한 소액결제 해킹 사건과 관련해 전면적인 조사를 지시했다.

대통령은 특히 사건 은폐 의혹에 대해서도 명확한 조사와 신속한 대응을 강조하며, 국민의 신뢰 회복이 시급하다고 밝혔다.

이 대통령은 “소액결제 해킹은 국민 생활과 직결된 중요한 문제로, 정부가 책임감을 가지고 전면적인 조사를 실시해야 한다”고 말했다.

이어 “투명한 정보 공개와 엄정한 대응이 병행돼야 하며, 은폐 의혹이 있다면 반드시 밝혀내야 한다”고 덧붙였다.

아울러 최근 사회적 관심이 집중된 유괴 사건에 대해서도 “유괴 대책에 만전을 기해 국민 안전을 최우선으로 확보하라”고 말했다.