태풍 카지키가 시속 약 160km의 강풍을 동반하며 상륙할 것으로 예상되기 때문에 수만 명의 주민들이 월요일 베트남 해안 지역에서 대피하고 있습니다.

올해 베트남에 영향을 미친 다섯 번째 태풍인 카지키는 현재 바다에 머물며 통킹만에서 최대 9.5미터(31피트)에 달하는 파도를 일으키고 있습니다.

당국에 따르면, 5개 해안 지방에서 32만 5,500명 이상의 주민들이 학교와 공공 건물로 대피하도록 계획되었습니다. 이들 건물은 임시 대피소로 전환되었습니다.

해안 도시 빈은 밤새 폭우에 휩싸였으며, 아침에는 대부분의 상점과 식당이 문을 닫고 거리가 거의 비어 있었습니다. 주민들과 상점 주인들은 건물 입구에 모래주머니를 쌓아 태풍에 대비했습니다.

새벽까지 약 3만 명이 이 지역에서 대피했으며, 국내 공항 두 곳이 폐쇄되고 태풍 경로에 있는 모든 어선이 항구로 돌아오도록 명령받았습니다.

베트남 국가 수문기상예보센터에 따르면, 태풍은 오후 1시(0600 GMT)경 시속 157km(98마일)의 강풍을 동반하며 상륙할 것으로 예상됩니다. 그러나 이후 태풍의 세력은 급격히 약화될 것으로 보입니다.

‘해양 열 함량 감소’