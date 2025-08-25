태풍 카지키가 시속 약 160km의 강풍을 동반하며 상륙할 것으로 예상되기 때문에 수만 명의 주민들이 월요일 베트남 해안 지역에서 대피하고 있습니다.
올해 베트남에 영향을 미친 다섯 번째 태풍인 카지키는 현재 바다에 머물며 통킹만에서 최대 9.5미터(31피트)에 달하는 파도를 일으키고 있습니다.
당국에 따르면, 5개 해안 지방에서 32만 5,500명 이상의 주민들이 학교와 공공 건물로 대피하도록 계획되었습니다. 이들 건물은 임시 대피소로 전환되었습니다.
해안 도시 빈은 밤새 폭우에 휩싸였으며, 아침에는 대부분의 상점과 식당이 문을 닫고 거리가 거의 비어 있었습니다. 주민들과 상점 주인들은 건물 입구에 모래주머니를 쌓아 태풍에 대비했습니다.
새벽까지 약 3만 명이 이 지역에서 대피했으며, 국내 공항 두 곳이 폐쇄되고 태풍 경로에 있는 모든 어선이 항구로 돌아오도록 명령받았습니다.
베트남 국가 수문기상예보센터에 따르면, 태풍은 오후 1시(0600 GMT)경 시속 157km(98마일)의 강풍을 동반하며 상륙할 것으로 예상됩니다. 그러나 이후 태풍의 세력은 급격히 약화될 것으로 보입니다.
‘해양 열 함량 감소’
합동태풍경보센터는 태풍이 통킹만 대륙붕에 접근하면서 해양 열 함량이 적어져 약화될 가능성이 있다고 밝혔습니다.
일요일에는 베트남 국내 항공편 12편 이상이 취소되었으며, 중국의 열대 휴양지 하이난은 태풍이 남쪽을 지나가면서 약 2만 명의 주민을 대피시켰습니다. 하이난의 주요 도시 싼야는 관광지를 폐쇄하고 사업 운영을 중단했습니다.
베트남에서는 2025년 첫 7개월 동안 자연재해로 인해 100명 이상이 사망하거나 실종되었으며, 농업부에 따르면 경제적 손실은 2,100만 달러 이상으로 추산됩니다.
작년 9월, 태풍 야기가 베트남 북부를 강타하며 수백 명의 사망자를 초래한 결과, 베트남은 33억 달러의 경제적 손실을 입었습니다.
과학자들은 인간이 초래한 기후 위기가 더 강력하고 예측 불가능한 날씨 패턴을 유발하고 있으며, 특히 열대 지역에서 파괴적인 홍수와 폭풍의 가능성을 높이고 있다고 지적합니다.